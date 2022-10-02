В Україні рекордно подорожчають продукти: якими будуть ціни взимку

Що стосується цін на хліб і борошно, то в України є значні запаси зерна, що означає відсутність дефіциту.
Ціни на продукти в Україні продовжують тенденцію підвищення. Вже зовсім скоро продуктові товари подорожчають на 15%.
Такий прогноз озвучив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, пише Landlord.
Марчук нагадав, що на зростання цін впливають війна, порушення логістичних ланцюгів, ціни на паливно-мастильні матеріали, а також курс гривні щодо долара.
Також на підвищення ціни на продукти вплине повернення акцизів на паливо.
"Найближчим часом через прийняття закону про акциз на паливо десь в районі 4-5 гривень подорожчає бензин і дизпаливо. Тобто це закладатиме основу формування цін на продукти харчування. Не останню роль відіграє і велика інфляція", - сказав експерт.
"Ми будемо бачити підняття цін в районі ще 10-15%", – додав він.
Ціни на продукти в Україні взимку
Економічний експерт Олександр Хмелевський каже, що вже в листопаді українці спостерігатимуть "стрибок" на цінниках. Хоча зараз відбувається сезонне зниження, стабілізація цін, яка пов'язана з істотною пропозицією овочів і фруктів. Однак вони подорожчають набагато більше: в середньому на 30-35%.
Що стосується цін на хліб і борошно, то в України є значні запаси зерна, що означає відсутність дефіциту. Але через обмеження експорту в найближчі місяці, на думку експерта, ціни будуть рости помірно на 10-15%.
Така ж тенденція очікує вартості масла і цукру, які можуть додати в ціні 15-20%.
Ціни на продукти
Раніше Главред писав, що в Україні всерйоз підвищаться ціни на продукти вже з початком осені нинішнього року, повідомив фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ.
За його словами, подорожчання продуктів відбудеться тому, зокрема, що в Україні тимчасово окупована частина Херсонської та Запорізької областей.
Експерти попередили українців, що взимку в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни піднімуться ще більше.
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