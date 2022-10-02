Без нього не обходиться ніхто: в Україні рекордно злетів у ціні продукт, який є в кожному будинку

Ціни на продукти / pixabay

Ціни на продукти в Україні рекордно зросли. Останнім часом різко злетів в ціні і ріпчаста цибуля. Цей продукт виріс в 4,5 рази в порівнянні з минулим роком.

Аналітики прогнозують дефіцит цього популярного овоча найближчим часом, пише EastFruit.

"Активний попит з боку оптових компаній і стримування продажів виробниками є основними факторами, що сприяють подальшому зростанню цін в даному сегменті. Виробники поступово підвищували відпускні ціни, і на сьогоднішній день продажі ріпчастої цибулі ведуться по 25-29 грн/кг ($0,68-0,79/кг), що в середньому на 13% дорожче, ніж в кінці минулого робочого тижня", - йдеться в повідомленні.

У чому причина подорожчання

Експерти повідомили, що основною причиною подорожчання ріпчастої цибулі є той факт, що багато господарств змушені призупинити збирання врожаю через дощову погоду, через що істотно скоротилися обсяги пропозиції даної продукції на ринку.

А ось більшу частину цибулі хорошої якості фермери вважають за краще закладати на зберігання, здійснюючи продажу в даний час невеликими партіями.

На даний момент цибулю на ринку України вже продають в середньому в 4,3 рази дорожче, ніж в кінці вересня 2021 року.

Експерти вважають, що ціна на цибулю буде рости і далі, оскільки багато фермерів, які не мають власних сховищ, вже встигли розпродати значну частину запасів ріпчастої цибулі.

Інші ж виробники воліють закладати дану продукцію на зберігання і утримуються від продажів в очікуванні подальшого зростання цін.

Ціни на продукти

Раніше Главред писав, що в Україні всерйоз підвищаться ціни на продукти вже з початком осені нинішнього року, повідомив фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ.

За його словами, подорожчання продуктів відбудеться тому, зокрема, що в Україні тимчасово окупована частина Херсонської та Запорізької областей.

Експерти попередили українців, що взимку в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни піднімуться ще більше.

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