Українцям виплатять по 6600 грн допомоги: хто має право/ колаж фото https://ua.depositphotos.com/

Приблизно 28 тисяч українців отримають грошові виплати від двох міжнародних організацій – Норвезької ради у справах біженців та відокремленого підрозділу Міжнародної федерації Handicap в Україні. Про це повідомило Міністерство соціальної політики.

За словами чиновників, мова йде про виплату 6600 гривень одним платежем (по 2200 гривень за три місяці).

Відомство вже передало організаціям списки одержувачів, які залишали заяви на платформі єДопомога. Мінсоцполітики перевірило заявників та визначило тих, хто відповідає таким критеріям міжнародних організацій:

Норвезька рада у справах біженців

особи з інвалідністю, зареєстровані у Львівській, Тернопільській чи Закарпатській областях – 6 тисяч осіб;

одинокі батьки, зареєстровані в Харківській, Львівській, Тернопільській або Закарпатській областях - 4 128 осіб;

особи з місцем реєстрації на тимчасово окупованій території – 15 тисяч осіб.

Відокремлений підрозділ міжнародної федерації Handicap в Україні

особи з інвалідністю в Чернівецькій області - 1500 осіб;

пенсіонери з пенсією менше 3000 гривень - 1500 осіб.

Після передачі списків міжнародні організації проводять додаткову перевірку виплат. Зокрема, потенційних одержувачів перевірять на участь в інших програмах допомоги. Справа в тому, що оформити виплату 6600 гривень можна один раз і тільки в одній міжнародній організації.

Допомога Україні

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Нагадаємо, попередні кілька траншів в ЄС затвердили 28 Лютого, 23 березня і 13 квітня 2022 року.

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