Долар і євро звалилися: за скільки зараз купують і продають валюту в обмінниках і банках

Курс валют в Україні / скріншот

Курс гривні до долара в обмінниках Києва сьогодні зміцнився на 40 копійок - до 41,60 грн/дол.

Щодо євро курс гривні зміцнився на 35 копійок і становить 40,45 грн / євро, пише УНІАН.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,80 грн за дол., Євро - 39,05 грн за євро.

Згідно з даними порталу Мінфін, долар в українських банках можна продати по 40,700, а купити по 41,500. Середній курс євро в банках 39,050 / 40,450.

Курс валют в Україні / minfin.com.ua

Раньше інвестиційний банкір Сергій Фурса спрогнозував, що офіційний курс долара в Україні в кінці 2023 року може підскочити до 50 гривень, заявив

"Але чи буде він таким - не знаю. Кінець наступного року-це 14 місяців. У нас з початку війни пройшло 7 місяців. Ви бачили, як багато всього змінилося. Ми зараз говоримо про грудень 2023 року – це взагалі як нескінченність Всесвіту зараз для нас", – підкреслив він.

Також повідомлялося, що курс долара в Україні міг би вже стати тризначним. Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.

Читайте також: