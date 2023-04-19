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Долар по 36,6: що буде з курсом валют найближчим часом

Марія Тупік
19 квітня 2023, 21:25 оновлено 19 квітня, 21:38
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Колишній член Ради Нацбанку України Віталій Шапран вважає, що курс буде знижуватися в залежності від лінії фронту.
Яким буде курс долара
Яким буде курс долара / Колаж Главред, фото УНІАН

Курс долара в Україні 19 квітня на готівковому ринку трохи виріс, як і євро.

За даними Мінфін, в обмінниках долар додав 5 копійок у купівлі та продажу. Курс євро не змінився на покупку і додав 9 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,50−38,00 грн. Євро купують за 40,80 грн, а продають за 41,50 грн.

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За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,85−38,00, євро — 41,25−41,49 грн.

Колишній член Ради Нацбанку України Віталій Шапран вважає, що курс буде знижуватися в залежності від лінії фронту.

"Чи може курс підійти впритул до офіційного 36,6? Так, така ситуація може виникнути, проте в результаті таких прогнозів багато "але": від новин з фронту до настроїв по еміграції населення, за змістом заощаджень в гривнях і т. д", - написав економіст в Facebook.

Національний банк України оновив курси валют на 20 квітня

  • 100 доларів США - 3656 грн. (36,56 за долар, 0 коп.)
  • 100 євро - 39,96 грн. (39,96 за євро, -14 коп.)
  • 100 польських злотих - 864 грн. (8,64 за злотий, -4 коп.)
курс долара
Курс долара / Нацбанк

Курс долара в Україні

Раніше експерти фінансового ринку повідомляли, що курс долара в Україні може рекордно підскочити. А причиною називають ймовірну активізацію бойових дій та нові удари російських окупантів по Україні.

Про це заявив аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. Експерт не виключив, що різке підвищення долара по відношенню до гривні може носити спекулятивний характер.

Також раніше повідомлялося про те, що курс долара в Україні міг би вже стати тризначним. Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.

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