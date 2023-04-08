Долар вперше пробив 'дно': експерти розповіли, чи буде курс по 35 грн

Експерти підкреслили, що курс долара по 35 грн/долар – це оптимістичні оцінки, які теж мають право на існування.

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Експерти розповіли, чи буде курс по 35 грн / УНІАН

В Україні упродовж тривалого часу спостерігається тенденція до зміцнення національної валюти. Днями компанія Unіversal Бank встановила курс готівкового долара на рівні 36,4 грн/долар при покупці, що на 20 копійок нижче офіційного курсу Нацбанку. Про це пише UBR.ua.

Як зазначив старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай, різниця між офіційним і готівковим курсами становить вже менш, ніж 2%, тоді як в липні 2022 року вона досягала 28%, а у вересні – 16%.

Фахівець вважає, що причини цього такі:

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зменшення попиту на готівкову валюту у населення;

відсутність емісії гривні з кінця минулого року;

збільшення пропозиції через сезонний продаж валюти аграріями;

зростання індексу очікувань ділової активності від бізнесу;

робота НБУ із керівникам комерційних банків з питання фінмоніторингу при транзакціях.

Водночас Максим Орищак, аналітик компанії "Центр біржових технологій", додає до списку причин, які сприяють зміцненню гривні, фінансову підтримку країн-партнерів. Ця підтримка дозволяє уникнути дефолту, планувати золотовалютні резерви країни та управляти бюджетними витратами під час війни. Крім того, надання банкам можливості самостійно встановлювати курс валют зменшує спекулятивні настрої.

Експерти вважають, що теоретично курс справді може падати нижче за рівень 37 грн/долар, але пересічним українцям навряд чи вдасться скористатися плодами цього тренду.

"Курс долара по 35 грн/долар – це оптимістичні оцінки, які теж мають право на існування. Але для населення це не стане можливістю купити долар по 35 грн, і товари в країні не подешевшають", - зазначив Орищак.

За словами експертів, основним "гальмом" для зниження курсу на готівковому ринку є офіційний курс НБУ, який стримує будь-яку тенденцію на зміцнення гривні нижче від цього порога. І лише усунення офіційного курсу НБУ "вниз" гіпотетично може забезпечити подальший рух.

Курс долара в Україні

Раніше експерти фінансового ринку повідомляли, що курс долара в Україні може рекордно підскочити. А причиною називають ймовірну активізацію бойових дій та нові удари російських окупантів по Україні.

Про це заявив аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. Експерт не виключив, що різке підвищення долара по відношенню до гривні може носити спекулятивний характер.

Також раніше повідомлялося про те, що курс долара в Україні міг би вже стати тризначним. Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.

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