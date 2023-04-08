УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Долар вперше пробив "дно": експерти розповіли, чи буде курс по 35 грн

Аліна Дембіцька
8 квітня 2023, 23:18 оновлено 8 квітня, 23:18
87
Експерти підкреслили, що курс долара по 35 грн/долар – це оптимістичні оцінки, які теж мають право на існування.
Долар вперше пробив 'дно': експерти розповіли, чи буде курс по 35 грн
Експерти розповіли, чи буде курс по 35 грн / УНІАН

В Україні упродовж тривалого часу спостерігається тенденція до зміцнення національної валюти. Днями компанія Unіversal Бank встановила курс готівкового долара на рівні 36,4 грн/долар при покупці, що на 20 копійок нижче офіційного курсу Нацбанку. Про це пише UBR.ua.

Як зазначив старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай, різниця між офіційним і готівковим курсами становить вже менш, ніж 2%, тоді як в липні 2022 року вона досягала 28%, а у вересні – 16%.

Фахівець вважає, що причини цього такі:

відео дня
  • зменшення попиту на готівкову валюту у населення;
  • відсутність емісії гривні з кінця минулого року;
  • збільшення пропозиції через сезонний продаж валюти аграріями;
  • зростання індексу очікувань ділової активності від бізнесу;
  • робота НБУ із керівникам комерційних банків з питання фінмоніторингу при транзакціях.

Водночас Максим Орищак, аналітик компанії "Центр біржових технологій", додає до списку причин, які сприяють зміцненню гривні, фінансову підтримку країн-партнерів. Ця підтримка дозволяє уникнути дефолту, планувати золотовалютні резерви країни та управляти бюджетними витратами під час війни. Крім того, надання банкам можливості самостійно встановлювати курс валют зменшує спекулятивні настрої.

Експерти вважають, що теоретично курс справді може падати нижче за рівень 37 грн/долар, але пересічним українцям навряд чи вдасться скористатися плодами цього тренду.

"Курс долара по 35 грн/долар – це оптимістичні оцінки, які теж мають право на існування. Але для населення це не стане можливістю купити долар по 35 грн, і товари в країні не подешевшають", - зазначив Орищак.

За словами експертів, основним "гальмом" для зниження курсу на готівковому ринку є офіційний курс НБУ, який стримує будь-яку тенденцію на зміцнення гривні нижче від цього порога. І лише усунення офіційного курсу НБУ "вниз" гіпотетично може забезпечити подальший рух.

Курс долара в Україні

Раніше експерти фінансового ринку повідомляли, що курс долара в Україні може рекордно підскочити. А причиною називають ймовірну активізацію бойових дій та нові удари російських окупантів по Україні.

Про це заявив аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. Експерт не виключив, що різке підвищення долара по відношенню до гривні може носити спекулятивний характер.

Також раніше повідомлялося про те, що курс долара в Україні міг би вже стати тризначним. Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.

Вас може зацікавити:

долар валюта курс долара
Реклама

Головне за день

Польський "хижак" піде в атаку: ЗСУ озброять сотнями потужних БТР Rosomak

Польський "хижак" піде в атаку: ЗСУ озброять сотнями потужних БТР Rosomak

22:10 Україна
РФ люто атакує відразу на декількох напрямках: в окупантів серйозні втрати

РФ люто атакує відразу на декількох напрямках: в окупантів серйозні втрати

20:38 Україна
"Злив" документів про плани ЗСУ: у США заявили про масштабне розслідування

"Злив" документів про плани ЗСУ: у США заявили про масштабне розслідування

18:04 Світ
Всі головні новини

Останні новини

23:18

Долар вперше пробив "дно": експерти розповіли, чи буде курс по 35 грн

23:01

З целюлітом і без фотошопу: Блейк Лайвлі показала чесне фото після пологів

22:28

Мужикувата баба: у мережі розкритикували безглузду фотосесію путіністки Канделакі

22:10

Польський "хижак" піде в атаку: ЗСУ озброять сотнями потужних БТР RosomakВідео

21:45

Запеклі бої за Бахмут: Маляр заявила, що еліта військ РФ зазнає шалених втратВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

21:11

"Моджахед" пішов з життя не під Бахмутом: бійці "Вендети" розповіли деталі загибелі Данила ЛяшукаВідео

20:55

Утилізувати не варто: що можна зробити зі старим саломВідео

20:38

РФ люто атакує відразу на декількох напрямках: в окупантів серйозні втрати

19:57

"Геть московського попа" : на Хмельниччині УПЦ МП зі скандалом зривала перехід храмів до ПЦУ

Реклама
19:45

Чому китайці їдять багато яєць: у них на це цілих 4 причини

19:20

Качани попруть, як на дріжджах: як правильно проростити кукурудзу в домашніх умовах

19:20

Як не програти перемогуПогляд

19:10

Що потрібно додати у воду щоб макарони не злипалися: кращий спосіб на всі часи

18:53

"Пресували" і залякували у Криму: Україна повернула 31 депортовану РФ дитину

18:21

"Буде надзвичайно важко": генерал США заявив, що контрнаступ ЗСУ може зіткнутися зі складнощамиВідео

18:20

Який манікюр зараз в моді: гарний блакитний манікюр з неймовірним омолоджувальним ефектомФото

18:07

Окупанти можуть атакувати Україну керованими бомбами вагою 1,5 тисячі кг - ІгнатВідео

18:04

"Злив" документів про плани ЗСУ: у США заявили про масштабне розслідування

17:35

Як зробити найсмачніший твердий сир за 15 хвилин: простий фокус з двома інгредієнтамиВідео

17:26

Для чого використовують картопляні очистки: 2 способи, які Вас здивують

Реклама
17:06

"Це огидно": чоловік придумав заміну молоку в пюре, але нарвався на жорстку критикуВідео

16:37

РФ готується бити надпотужними авіабомбами: у ЗСУ пояснили важливість поставок F-16

16:36

Пенсіонерки померли від страху навчання латиської мови: у РФ пропагандисти видали безглуздий фейкВідео

16:15

ЗСУ "зажмурили" каратиста збірної Росії, який приїхав вбивати українців

16:06

У тяжких боях під Бахмутом загинули п'ять "Вовків Да Вінчі"Відео

15:54

У Зеленського назвали найбільш ймовірний сценарій звільнення Криму

15:44

Газети в СРСР ніколи не викидали: чому вони були на вагу золота

15:42

"Можливість співати ще не повернулася": Каменських виступила вперше після проблем з голосомВідео

15:06

Скільки разів на тиждень потрібно мити туалет: 2 правила догляду за санвузлом

15:03

Як виглядає син Скабєєвої та Попова: свіжі фото єдиного сина пропагандистів

14:50

"Розмажуть по стінці": Трамп стане головною мішенню на виборах – ексглава МЗСВідео

14:48

Україна піде в контрнаступ і Росія все побачить на полі бою - ГУРВідео

14:43

У Росії зібралися помститися Ротару за підтримку УкраїниВідео

14:31

Знайди червоні дротики: тільки люди з високим IQ можуть розгледіти їх

13:48

"Вони все бачать!": Скабєєва закотила істерику перед контрнаступом ЗСУВідео

13:38

Вибори в США і повернення Трампа: дипломат оцінив сценарій втручання РосіїВідео

13:31

Курс долара перетнув "червону лінію": експерти розповіли українцям, що робити зі заощадженнямиВідео

13:14

У Великобританії вперше вилікували собаку від алкоголізмуВідео

12:50

"Біснуваті і іуди": Ломаченко знову виклав у Мережу текст, що ображає українців

12:47

"Тотальне фіаско": Огризко пояснив, чим для Трампа обернуться скандальні слова про війну в УкраїніВідео

Реклама
12:32

Били по військах РФ з HIMARS, ті відбивалися: ЗСУ намагалися звільнити Запорізьку АЕС - TimesВідео

12:12

Карма для чоловіка Шакіри: коханка Піке зрадила йому з футбольним тренеромВідео

12:00

В Україні з'явиться новий тип пенсій: кому пощастить отримати додаткові 7 тисяч грнВідео

11:55

Гороскоп на завтра 9 квітня 2023: Близнюкам - гроші, Дівам - можливостіВідео

11:29

11-річна дівчинка на руках винесла своїх братика і сестричку з палаючого будинку в СумахВідео

11:15

"Виглядала, як величезна шафа на ніжках": Полякова сміливо показала себе в максимальній вазіВідео

11:00

Медведєв закотив затяту істерику і розмріявся про "зникнення України з планети"Відео

10:19

Податок на нерухомість: скільки і за які квартири доведеться заплатити українцямВідео

10:12

Діалог щодо припинення вогню в Україні зіграє на руку РФ, перемовини поки що неможливі - БлінкенВідео

09:24

Сі Цзіньпін "забув" про Путіна, зустріч з Макроном може стати початком шляху до миру - BloombergВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти