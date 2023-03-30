Долар і євро здивують перед Великоднем: що буде з курсом валют

Курс валют в Україні чекає невеликий "прочухан" перед святами.

Що буде з курсом валют до Великодня / УНІАН

Курс долара і євро знизиться тільки з другої половини наступного тижня. "Падіння" валюти триватиме до Великодня.

Директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко в коментарі УНІАН зазначив, що в період з 3 по 9 квітня на валютному ринку не відбудеться глобальних змін.

"При незначних поточних коливаннях в межах 0,3-0,5 грн курсовий коридор не зазнає істотних змін. Так, курс долара буде знаходитися в діапазоні 37,30-38,30 грн, а євро - 40-41 грн", - прогнозує експерт.

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Водночас він зазначив, що з другої половини тижня очікується поступове "передсвяткове" пожвавлення на готівковому ринку, яке триватиме до Великодня.

"За нашою оцінкою, починаючи з 6-7 квітня і протягом наступних 10 днів, пропозиція на готівковому ринку може зрости на 5-7%, що можливо відіб'ється на готівковому курсі: долар і євро можуть "подешевшати" на 2-3% - до 37,3-38 грн/дол. і до 39,9 - 40,9 грн/євро відповідно", - сказав Марченко.

Курс долара в Україні

Раніше повідомлялося, що курс долара в Україні може рекордно підскочити. Причиною може стати активізація бойових дій і удари РФ.

Про це заявив аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. Експерт не виключив, що різке підвищення долара стосовно гривні може мати спекулятивний характер.

Також раніше повідомлялося про те, що курс долара в Україні міг би вже стати тризначним. Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.

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