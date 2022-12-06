Долара менше ніж за 40 вже не буде: експерт розповів про курс валют на найближчі тижні

На даний момент у зв'язку з ракетними ударами Росії по об'єктах енергоструктури, ажіотажу на готівковий долар немає, але все може різко зміниться.

Долар, курс валют / скріншот, УНІАН

Курс долара в Україні може знизитися в разі повного відключення електрики на початку грудня до 39,5-40 грн/дол.

Однак, якщо він не буде тривалим, то курс залишиться в межах 40-41 грн / дол, прогнозує директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко, передає "Обозреватель".

Експерт зазначив, що на цей час у зв'язку з ракетними ударами Росії по об'єктах енергоструктури, ажіотажу на готівковий долар немає – українці вважають за краще тримати достатній запас готівкової гривні.

"Очевидно, в умовах тривалого блекаута будуть потрібні гривневі готівкові. Підвищений попит на гривню може призвести до зміцнення гривні на час блекаута... Існує ймовірність зниження курсу долара до 39,5-40 грн. Але після енергетичної стабілізації курс найбільш очікувано повернеться в межі 40-41 грн/дол", – прогнозує експерт.

Раніше інвестиційний банкір Сергій Фурса спрогнозував, що офіціальний курс долара в Україні в кінці 2023 року може підскочити до 50 гривень, заявив

"Але чи буде він таким - не знаю. Кінець наступного року-це 14 місяців. У нас з початку війни пройшло 7 місяців. Ви бачили, як багато чого змінилося. Ми зараз говоримо про грудень 2023 року – це взагалі як нескінченність Всесвіту зараз для нас", – підкреслив він.

Також повідомлялося, що курс долара в Україні міг би вже стати тризначним. Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.

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