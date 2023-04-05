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Курс долара неабияк вразить перед Великоднем: експерт здивував прогнозом щодо вартості валюти

5 квітня 2023, 22:44
На валютному ринку очікується тимчасове пожвавлення у зв'язку з наближенням Великодня, зазначив експерт.
Курс долара неабияк вразить перед Великоднем: експерт здивував прогнозом щодо вартості валюти
Експерт здивував прогнозом щодо курсу долара Фото УНІАН

З 6 квітня в Україні можна очікувати на прискорення падіння курсу долара. Американська валюта може знизитись у ціні на 2-3% і коштувати 37,3-38 грн.

Ця тенденція пов'язана з наближенням Великодня, коли громадяни зазвичай обмінюють частину своїх валютних заощаджень, зазначив директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко у коментарі Оbozrevatel.

"Громадяни можуть обміняти частину валютних заощаджень, щоби підготуватися до свята. Саме тому з 6 квітня на ринку може скластися ситуація, коли валютна пропозиція почне зростати, що відразу позначиться на курсі валют", - пояснив банкір.

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Водночас, на думку Марченка, пожвавлення на валютному ринку буде тимчасовим, а ситуативні зміни курсу валюти не перевищуватимуть 30-50 копійок. Після свята курс долара повернеться до вже звичного для українців діапазону – 38,3 гривень за долар.

Курс долара в Україні

Раніше експерти фінансового ринку повідомляли, що курс долара в Україні може рекордно підскочити. А причиною називають ймовірну активізацію бойових дій та нові удари російських окупантів по Україні.

Про це заявив аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. Експерт не виключив, що різке підвищення долара по відношенню до гривні може носити спекулятивний характер.

Також раніше повідомлялося про те, що курс долара в Україні міг би вже стати тризначним. Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.

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