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Долар та євро різко полетіли донизу: новий курс валют на 8 вересня

Руслана Заклінська
7 вересня 2026, 16:18
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Національний банк України оновив офіційний курс валют.
Долар та євро різко полетіли донизу: новий курс валют на 8 вересня
Курс валют в Україні на 8 вересня / Колаж: Главред, фото: magnific.com

Ви дізнаєтеся:

  • Який курс долара встановив НБУ на 8 вересня
  • Як змінився курс євро
  • Скільки коштуватиме польський злотий

На вівторок, 8 вересня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Порівняно з попереднім робочим днем долар, євро та польський злотий подешевшали. Про це свідчать дані НБУ.

Курс долара

Офіційний курс долара США на 8 вересня встановлено на рівні 44,30 грн/дол. Напередодні, 7 вересня, американська валюта коштувала 44,56 грн/дол. Таким чином, долар подешевшав приблизно на 27 копійок.

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Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс євро

Офіційний курс євро на 8 вересня становить 51,48 грн/євро. Днем раніше європейська валюта коштувала 51,79 грн/євро. Отже, курс євро знизився приблизно на 30 копійок.

Курс злотого

Офіційний курс польського злотого на 8 вересня встановлено на рівні 11,94 грн/злотий. Напередодні, 7 вересня, злотий коштував 12,00 грн/злотий. Таким чином, польська валюта подешевшала приблизно на 6 копійок.

Що буде з курсом валют у вересні - прогноз експерта

Різкого стрибка курсу долара в Україні на початку вересня не очікується. За прогнозом директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тараса Лєсового, долар перебуватиме в межах 44,6-45,1 грн, а євро - 51-52,5 грн.

За його словами, на міжбанківському валютному ринку збережеться високий попит з боку імпортерів. У перший тиждень вересня він може на 15-20% перевищувати пропозицію.

Водночас Національний банк компенсуватиме дефіцит валюти за допомогою інтервенцій.

"Це дасть змогу уникнути різких коливань і зберегти курс у відносно прогнозованих межах", - пояснив Лєсовий.

При цьому експерт радить українцям не поспішати скуповувати валюту.

Валюта в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Національний банк України випустив у обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень. Купюра з Василем Стусом введена в обіг 4 вересня та має спеціальний дизайн.

НБУ встановив офіційний курс валют на 7 вересня. У повідомленні регулятора зазначено, що долар та євро подешевшали, тоді як польський злотий подорожчав.

Клієнтка ПриватБанку поскаржилася на затримку повернення коштів після невдалої оплати. Вона повідомила, що в контакті з банком їй вказали на можливість повернення коштів до 120 днів та різну інформацію з боку контакт-центру.

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Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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