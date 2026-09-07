Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

На скільки років Росії вистачить ресурсів для війни: відповідь голови ГУР

Віталій Кірсанов
7 вересня 2026, 14:42
google news Підпишіться
на нас в Google
Економічні труднощі поки що не позбавили Росію можливості фінансувати та забезпечувати військові дії.
Голова ГУР відповів, на скільки років у РФ вистачить ресурсів для ведення війни проти України
Голова ГУР відповів, на скільки років РФ вистачить ресурсів для війни проти України / Колаж: "Главред", фото: "Главред", Олександр Бондар, 21-а окрема механізована бригада

Коротко:

  • Економічне становище Росії погіршується
  • У Росії зростає невдоволення війною
  • Росія залучає найманців із десятків країн

Російська економіка поступово слабшає, проте Москва поки що має достатньо ресурсів для продовження війни проти України щонайменше протягом найближчих кількох років - до 2027–2028 років.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко в інтерв’ю "Укрінформу".

відео дня

За його словами, економічне становище Росії погіршується. Серед головних проблем він назвав дефіцит робочої сили, збільшення дефіциту федерального бюджету та ускладнення ситуації в банківському секторі.

При цьому, зазначив голова ГУР, економічні труднощі поки що не позбавили Росію можливості фінансувати та забезпечувати військові дії.

"Водночас ресурсів для ведення війни проти України в неї ще достатньо. Ми не виключаємо, що цього ресурсу вистачить і на 2027-й, і на 2028 роки. Щоб цих ресурсів у Росії не було, потрібна спільна робота з партнерами. Санкції мають реально діяти", - підкреслив Іващенко.

Які країни допомагають Росії обходити обмеження

Начальник ГУР розповів, що українській розвідці відомо, звідки до Росії надходять електронні компоненти, верстатне обладнання та спеціальні хімічні речовини, необхідні для роботи російського військово-промислового комплексу.

За його словами, істотну роль в обході санкцій відіграють компанії-посередники. Через них до РФ продовжують надходити товари та комплектуючі, які згодом використовуються для забезпечення військової машини.

Іващенко вважає, що для подальшого виснаження російських ресурсів необхідні скоординовані дії України та її міжнародних партнерів.

У Росії зростає невдоволення війною

Голова ГУР також заявив про збільшення кількості росіян, які виступають проти війни.

"Невдоволення буде зростати. Важко сказати, чи сформується достатньо потужний протестний потенціал, але вже понад 60% людей - проти війни", - сказав Іващенко.

На його думку, таке ставлення пов’язане, зокрема, з погіршенням економічної ситуації та значними втратами російської армії.

Іващенко вважає, що система набору військовослужбовців на контракт у Росії поступово вичерпує свої можливості. Регіональним бюджетам стає дедалі складніше забезпечувати необхідні виплати тим, хто підписує контракти з російськими збройними силами.

Водночас продовжують зростати втрати російських військ. За оцінкою начальника ГУР, середньодобові втрати становлять від 1200 до 1400 осіб, а іноді досягають 1500. До цієї статистики входять загиблі та тяжкопоранені.

Росія залучає найманців із десятків країн

Для поповнення втрат Росія також продовжує залучати іноземних громадян. За словами Іващенка, у бойових діях на боці РФ беруть участь вихідці з понад 40 країн.

Зокрема, йдеться про громадян держав Центральної Азії, Африки та Латинської Америки.

При цьому частина іноземців, стверджує голова ГУР, опиняється на війні обманним шляхом. Люди приїжджають до Росії в пошуках заробітку, після чого їм пропонують підписати контракт із російською армією. У деяких випадках вони навіть не розуміють змісту документів, які підписують.

ГУР МО
ГУР МО / Інфографіка: Главред

Чому Путін не хоче сідати за стіл переговорів

Диктатор і військовий злочинець Володимир Путін поки що не зацікавлений у переговорах про припинення війни проти України, а з настанням холодів його готовність до діалогу може ще більше знизитися. У Києві вважають, що Кремль може розраховувати на ослаблення України протягом зимового періоду. Про це повідомив перший заступник голови Офісу президента Сергій Кислиця в інтерв’ю "Укрінформу".

За оцінкою представника ОП, російське керівництво може пов’язувати подальший розвиток війни з очікуваннями складного зимового періоду для України. Саме це, на його думку, здатне вплинути на позицію Кремля щодо дипломатичного процесу.

"У Путіна зараз немає ані найменшого бажання сідати за стіл переговорів, а після початку зими й… до середини березня у нього буде ще менше мотивації, бо він вважатиме, що українці не настільки сильні…, щоб пережити цю зиму", - зазначив Кислиця.

Водночас Київ не має наміру згортати дипломатичний напрям. Кислиця підкреслив, що відмова від таких зусиль у нинішніх умовах була б помилковим і небезпечним рішенням.

Вас може зацікавити:

Про особу: Олег Іващенко

Олег Іванович Іващенко (9 вересня 1969) - Голова Служби зовнішньої розвідки України, член Штабу Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, член Ради національної безпеки та оборони України (з 29.03.2024), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Володимир Путін Міністерство оборони ГУР мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ розмістила в Білорусі підрозділи з "Орешніком": у ГУР оцінили загрозу для України

РФ розмістила в Білорусі підрозділи з "Орешніком": у ГУР оцінили загрозу для України

16:26Світ
Долар та євро різко полетіли донизу: новий курс валют на 8 вересня

Долар та євро різко полетіли донизу: новий курс валют на 8 вересня

16:18Економіка
Путін висунув ще жорсткіші умови для миру: що передбачає план Трампа для України

Путін висунув ще жорсткіші умови для миру: що передбачає план Трампа для України

16:10Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці відвідувачів арт-галереї за 56 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці відвідувачів арт-галереї за 56 с

Переговори з Віткоффом і Кушнером завершилися — усі подробиці

Переговори з Віткоффом і Кушнером завершилися — усі подробиці

Легендарні соки в 3-літрових банках часів СРСР: чи дійсно вони були натуральними

Легендарні соки в 3-літрових банках часів СРСР: чи дійсно вони були натуральними

Незвичайна ідея для дачі: зі старих пластикових пляшок роблять унікальні доріжки

Незвичайна ідея для дачі: зі старих пластикових пляшок роблять унікальні доріжки

Навіщо обертати мітлу пакетом перед прибиранням: корисна порада для дому

Навіщо обертати мітлу пакетом перед прибиранням: корисна порада для дому

Останні новини

16:18

Долар та євро різко полетіли донизу: новий курс валют на 8 вересня

16:18

Небезпечні розслідування, екстремальні трюки та перегони на "Запорожці": Григорій Бакланов про "Таксі для опера"

16:10

Путін висунув ще жорсткіші умови для миру: що передбачає план Трампа для України

15:54

Іриси віддячать пишним цвітінням: що треба зробити з кущами у вересні

15:50

Дожити до 100 років може кожен: жінка поділилася своїми секретами

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
15:27

Стилістка показала 5 осінніх верхів на будь-яку погоду: базовий гардероб 2026Відео

15:14

8 вересня - Різдво Пресвятої Богородиці: як відсвяткувати церковне свято

15:12

Заміокулькас стане пишним і густим: знадобляться два продукти з кухні

15:06

Комендантська година в Києві стане коротшою: Кличко назвав нові часові рамки

Реклама
15:02

Гороскоп Таро на завтра, 8 вересня: Дівам — свіжий погляд, Рибам — відпустити

14:42

Поїздки дітей Меган і Гаррі до школи названо "найнебезпечнішим" ризиком

14:42

На скільки років Росії вистачить ресурсів для війни: відповідь голови ГУР

14:39

Як у Норвегії зберігають тепло взимку: корисні поради для дому під час морозів

14:21

Тест на IQ: потрібно знайти птаха серед літаків й повітряних куль за 12 секунд

14:02

"Навмисно відмовилася": Квіткова різко висловилася щодо аліментів Добриніна

13:55

Яблучні млинці, які захочеться готувати щодня: швидкий рецепт на сковороді

13:52

"Шахеди", ракети та балістика: в ГУР попередили про нову хвилю ударів РФ

13:38

РФ б’є по складах, полиці порожніють: чи буде дефіцит продуктів в УкраїніФото

13:25

По 19 400 грн на опалення: хто з українців може отримати допомогу

13:07

Сховали під час Другої світової війни: що туристи знайшли в зарослому лісі

Реклама
12:50

Більшість зберігає спеції неправильно: одна хитрість збереже аромат надовго

12:33

"Вперше з чоловіком": Могилевська без макіяжу розповіла про перший досвід

12:25

Україну накриє майже літнє тепло: коли температура підскочить до +30 градусів

12:20

Денисенко вперше зізналася, як спілкується з колишнім чоловіком - подробиці

12:13

Туї будуть пишними та зеленими: яке підживлення потрібне у вересні

11:52

Китайський гороскоп на завтра, 8 вересня: Коням - ризик, Півням - перезавантаження

11:50

РФ уже спорядила Ту-95 ракетами: коли можливий удар і які міста під загрозою

11:39

"Далі" у мене немає: пропагандистка Сімоньян заговорила про свою смерть

11:34

Ніж стане гострим як бритва: як швидко наточити його вдомаВідео

11:23

Матрац може прослужити довше: проста звичка захистить від провисанняВідео

11:22

Атака на Лейпциг стурбувала НАТО: Росії готують відповідь на найвищому рівні - FT

11:09

Солодкий перець по-італійськи: рецепт ароматної закуски з томатним соусом

11:04

"Не могла дивитися": зірка "Кварталу" змінила обличчя та пояснила причину

10:48

Гороскоп на завтра, 8 вересня: Терезам - напруга, Водоліям - відпочинок

10:40

Ціни на один овоч різко пішли вгору: скільки доведеться заплатити за кілограм

10:34

Про розводи та плями можна забути: що додати у воду під час миття підлоги

10:27

Три знаки зодіаку пройдуть важливе випробування: кого випробує доля

10:21

Дрони атакували Перм: під загрозою опинився один із найбільших НПЗ РФ

09:57

Людей закликали натерти вікна цибулею: несподіваний лайфхак проти брудуВідео

09:48

"Дам вам відповідь": Дмитро Комаров вперше після розлучення висловився про особисте

Реклама
09:22

Хіту 70-х майже через 50 років присвоїли несподіване званняВідео

09:11

Чому Кремль відмовляється від миру: в ISW назвали план Путіна щодо України

08:19

У Польщі посилилися антиукраїнські настрої: Politico назвало причини

08:11

Україну розігріє до +33 градусів: де очікуються грози та град

08:10

Реактивні "Шахеди" були лише початком: Росія готує наступний етап — КоваленкоПогляд

07:23

"Погоджуюся з Путіним": єврокомісар назвав справжню причину війни в Україні

06:43

РФ вдарила по Запоріжжю дронами: під атакою опинився торговельний центрФото

05:31

Легендарні соки в 3-літрових банках часів СРСР: чи дійсно вони були натуральними

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці відвідувачів арт-галереї за 56 с

01:22

Земля розкриває космічну таємницю: вчені виявили незрозумілі сигнали

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти