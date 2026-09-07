Україну накриє майже літнє тепло: коли температура підскочить до +30 градусів

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні у вівторок
- Скільки триває молоде бабине літо
Погоду в Україні у вівторок, 8 вересня, визначатиме антициклон, тому вдасться насолодитися теплом та сонцем. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
За її словами, завтра очікується суха повітряна маса, дуже багато сонця та комфортна температура повітря.
У більшості областей температура повітря складатиме +22…+25 градусів, на заході до + 28 градусів.
Погода в Києві
У Києві 8 вересня також очікується комфортна погода - без опадів, сонячно. Температура коливатиметься від +22 до +23 градусів.
Синоптикиня підкреслила, що 9 та 10 серпня у столиці потеплішає ще на кілька градусів.
Скільки днів протримаються тепла погода
Діденко додала, що впродовж середи та четверга в Україні буде приємна, майже літня погода. Температура повітря коливатиметься в межах від +25 до +30 градусів.
"За деякими ознаками, зараз в Україні панує молоде бабине літо, часто воно трапляється з 28 серпня по 11 вересня. Ми звикли до класичного бабиного літа, яке приходить у жовтні, але і зараз можемо насолоджуватися молодим бабиним літом", - підсумувала вона.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, синоптик Ігор Кібальчич говорив, що погода в Україні упродовж тижня, з 7 по 13 вересня, буде переважно теплою, подекуди спекотною, з короткочасними дощами і слабким туманом. Найвищі температурні показники фіксуватимуться у південно-східних регіонах країни та Криму.
Синоптики Укргідрометцентру заявляли, що середня місячна температура повітря у вересні прогнозується у межах +11…+18 градусів, що близько до норми. Водночас місячна кількість опадів очікується у межах 37–76 мм.
Читайте також:
- Ціни на один овоч різко пішли вгору: скільки доведеться заплатити за кілограм
- РФ підняла в небо Ту-95МС з ракетами: коли можливий масований удар
- Китайський гороскоп на завтра, 8 вересня: Коням - ризик, Півням - перезавантаження
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред