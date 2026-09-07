Україну накриє майже літнє тепло: коли температура підскочить до +30 градусів

Синоптикиня зауважила, що зараз в Україні панує молоде бабине літо.

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Прогноз погоди в Україні на 8 вересня / фото: УНІАН

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Якою буде погода в Україні у вівторок

Скільки триває молоде бабине літо

Погоду в Україні у вівторок, 8 вересня, визначатиме антициклон, тому вдасться насолодитися теплом та сонцем. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, завтра очікується суха повітряна маса, дуже багато сонця та комфортна температура повітря.

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У більшості областей температура повітря складатиме +22…+25 градусів, на заході до + 28 градусів.

Погода 8 вересня / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві 8 вересня також очікується комфортна погода - без опадів, сонячно. Температура коливатиметься від +22 до +23 градусів.

Синоптикиня підкреслила, що 9 та 10 серпня у столиці потеплішає ще на кілька градусів.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Скільки днів протримаються тепла погода

Діденко додала, що впродовж середи та четверга в Україні буде приємна, майже літня погода. Температура повітря коливатиметься в межах від +25 до +30 градусів.

"За деякими ознаками, зараз в Україні панує молоде бабине літо, часто воно трапляється з 28 серпня по 11 вересня. Ми звикли до класичного бабиного літа, яке приходить у жовтні, але і зараз можемо насолоджуватися молодим бабиним літом", - підсумувала вона.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптик Ігор Кібальчич говорив, що погода в Україні упродовж тижня, з 7 по 13 вересня, буде переважно теплою, подекуди спекотною, з короткочасними дощами і слабким туманом. Найвищі температурні показники фіксуватимуться у південно-східних регіонах країни та Криму.

Синоптики Укргідрометцентру заявляли, що середня місячна температура повітря у вересні прогнозується у межах +11…+18 градусів, що близько до норми. Водночас місячна кількість опадів очікується у межах 37–76 мм.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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