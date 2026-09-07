"Дам вам відповідь": Дмитро Комаров вперше після розлучення висловився про особисте

Український мандрівник відповів, чи вільне зараз його серце.

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Дмитро Комаров про особисте життя / колаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитро Комаров

Ви дізнаєтеся:

Що відповів Дмитро Комаров на питання про нове кохання

Що відомо про особисте життя ведучого

Відомий український журналіст і автор проєкту "Світ навиворіт" Дмитро Комаров вперше після розлучення з моделлю та телеведучою Олександрою Кучеренко заговорив про своє особисте життя. В інтерв'ют "Наодинці з гламуром" ведучому поставили запитання, чи вільне зараз його серце.

Днями ведучий відвідав презентацію першої книги свого друга, співака Олександра Пономарьова. У рамках заходу Дмитро поспілкувався з журналістами та відповів на запитання, чи закоханий він зараз.

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Дмитро Комаров зараз / фото: instagram.com, Дмитро Комаров

"Я дам вам відповідь. Цій відповіді я навчився у пана Кирила Буданова. Наступне запитання!", - лаконічно й з гумором відрізав мандрівник.

Після розірвання шлюбу Олександра Кучеренко періодично ділилася в соцмережах знімками з загадковими чоловіками, через що їй неодноразово приписували нові романи, проте дівчина ці чутки не підтверджувала. Дмитро Комаров, у свою чергу, веде усамітнений спосіб життя і вкрай рідко з’являється на світських заходах.

Олександра Кучеренко та Дмитро Комаров / фото: facebook.com, Олександра Кучеренко

Дмитро Комаров - особисте життя

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко познайомилися на конкурсі "Міс Україна-2016", де Олександра була учасницею, а Дмитро - суддею. У червні 2019 року вони таємно одружилися в Києві, а потім повінчалися в Єрусалимі. Спільних дітей у цьому шлюбі не було. У березні 2025 року, після майже шести років шлюбу, стало відомо, що екс-подружжя вирішило розлучитися. Причиною стали накопичені непорозуміння, проте колишні закохані обійшлися без публічних скандалів і зуміли зберегти дружні стосунки.

Дмитро Комаров / інфографіка: Главред

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Також гурт "ТІК" екстрено скасував концерт, запланований на 5 вересня, через раптову хворобу фронтмена Віктора Бронюка. Музиканти зазначили, що стан здоров’я артиста не дозволяє провести повноцінне шоу, і пообіцяли зустрітися зі слухачами пізніше.

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Про персону: Дмитро Комаров Дмитро Комаров - український журналіст, мандрівник, фотограф; автор і ведучий програм "Світ навиворіт" та "Мандруй Україною". Заслужений журналіст України. Автор документального проєкту "Рік", повідомляє Вікіпедія.

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