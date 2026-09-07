Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

По 19 400 грн на опалення: хто з українців може отримати допомогу

Віталій Кірсанов
7 вересня 2026, 13:25
google news Підпишіться
на нас в Google
Фінансова підтримка призначена насамперед для найбільш вразливих верств населення.
Українцям у прифронтових громадах виплатять по 19 400 грн
Українцям у прифронтових громадах виплатять по 19 400 грн / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Коротко:

  • Уряд залучив 7,4 млрд грн від міжнародних гуманітарних організацій
  • Отримати гроші можна буде на банківський рахунок або через "Укрпошту"

Понад 380 тисяч сімей, які проживають у прифронтових громадах, зможуть отримати одноразову допомогу у розмірі 19 400 грн для підготовки до опалювального сезону. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький у Telegram.

За його словами, фінансова підтримка призначена насамперед для найбільш вразливих категорій населення. Зокрема, на виплату можуть розраховувати люди з інвалідністю, самотні пенсіонери, внутрішньо переміщені особи, отримувачі житлових субсидій, багатодітні та прийомні сім’ї, одинокі матері, а також сім’ї, в яких виховуються діти з інвалідністю.

відео дня

Крім того, допомога передбачена для дитячих будинків сімейного типу та патронатних сімей.

"Для цього уряд залучив 7,4 млрд грн від міжнародних гуманітарних організацій. Частина коштів надійшла від ЮНІСЕФ та Українського Червоного Хреста через Гуманітарний рахунок Мінсоцполітики", - зазначив Корецький.

Прем’єр-міністр повідомив, що оформити допомогу можна до 30 жовтня. Для цього необхідно звернутися до Пенсійного фонду, ЦПАУ або органів місцевого самоврядування.

Отримати гроші можна буде на банківський рахунок або через "Укрпошту".

Таким чином, держава планує забезпечити додатковою фінансовою підтримкою мешканців прифронтових територій, яким особливо складно підготуватися до майбутнього опалювального сезону.

Підготовка до зими - головне

Раніше "Главред" цитував голову фонду "Повернись живим" Тараса Чмута про можливу найважчу зиму 2026–2027 років для України. Чмут закликав уже зараз визначитися з місцем перебування та розглянути можливість переїзду з міст.

Нагадаємо, раніше Іван Ступак наголосив, що підготовка до опалювального сезону стала одним із головних державних завдань. Він зазначив, що необхідно посилити захист об’єктів генерації.

Капітан ЗСУ та блогер Андрій Оністрат попередив українців про можливі серйозні труднощі в майбутньому опалювальному сезоні. За його словами, вже з листопада ситуація з комунальними послугами може суттєво ускладнитися.

Читайте також:

Про особу: Сергій Корецький

Сергій Корецький - український підприємець і менеджер у нафтогазовій галузі. Прем’єр-міністр України з 16 липня 2026 року. Директор ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта" (з листопада 2022 року по 13 травня 2025 року), повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
опалення грошова допомога цікаві новини відключення світла Сергій Корецький
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ розмістила в Білорусі підрозділи з "Орешніком": у ГУР оцінили загрозу для України

РФ розмістила в Білорусі підрозділи з "Орешніком": у ГУР оцінили загрозу для України

16:26Світ
Долар та євро різко полетіли донизу: новий курс валют на 8 вересня

Долар та євро різко полетіли донизу: новий курс валют на 8 вересня

16:18Економіка
Путін висунув ще жорсткіші умови для миру: що передбачає план Трампа для України

Путін висунув ще жорсткіші умови для миру: що передбачає план Трампа для України

16:10Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці відвідувачів арт-галереї за 56 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці відвідувачів арт-галереї за 56 с

Переговори з Віткоффом і Кушнером завершилися — усі подробиці

Переговори з Віткоффом і Кушнером завершилися — усі подробиці

Легендарні соки в 3-літрових банках часів СРСР: чи дійсно вони були натуральними

Легендарні соки в 3-літрових банках часів СРСР: чи дійсно вони були натуральними

Незвичайна ідея для дачі: зі старих пластикових пляшок роблять унікальні доріжки

Незвичайна ідея для дачі: зі старих пластикових пляшок роблять унікальні доріжки

Навіщо обертати мітлу пакетом перед прибиранням: корисна порада для дому

Навіщо обертати мітлу пакетом перед прибиранням: корисна порада для дому

Останні новини

16:18

Долар та євро різко полетіли донизу: новий курс валют на 8 вересня

16:18

Небезпечні розслідування, екстремальні трюки та перегони на "Запорожці": Григорій Бакланов про "Таксі для опера"

16:10

Путін висунув ще жорсткіші умови для миру: що передбачає план Трампа для України

15:54

Іриси віддячать пишним цвітінням: що треба зробити з кущами у вересні

15:50

Дожити до 100 років може кожен: жінка поділилася своїми секретами

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
15:27

Стилістка показала 5 осінніх верхів на будь-яку погоду: базовий гардероб 2026Відео

15:14

8 вересня - Різдво Пресвятої Богородиці: як відсвяткувати церковне свято

15:12

Заміокулькас стане пишним і густим: знадобляться два продукти з кухні

15:06

Комендантська година в Києві стане коротшою: Кличко назвав нові часові рамки

Реклама
15:02

Гороскоп Таро на завтра, 8 вересня: Дівам — свіжий погляд, Рибам — відпустити

14:42

Поїздки дітей Меган і Гаррі до школи названо "найнебезпечнішим" ризиком

14:42

На скільки років Росії вистачить ресурсів для війни: відповідь голови ГУР

14:39

Як у Норвегії зберігають тепло взимку: корисні поради для дому під час морозів

14:21

Тест на IQ: потрібно знайти птаха серед літаків й повітряних куль за 12 секунд

14:02

"Навмисно відмовилася": Квіткова різко висловилася щодо аліментів Добриніна

13:55

Яблучні млинці, які захочеться готувати щодня: швидкий рецепт на сковороді

13:52

"Шахеди", ракети та балістика: в ГУР попередили про нову хвилю ударів РФ

13:38

РФ б’є по складах, полиці порожніють: чи буде дефіцит продуктів в УкраїніФото

13:25

По 19 400 грн на опалення: хто з українців може отримати допомогу

13:07

Сховали під час Другої світової війни: що туристи знайшли в зарослому лісі

Реклама
12:50

Більшість зберігає спеції неправильно: одна хитрість збереже аромат надовго

12:33

"Вперше з чоловіком": Могилевська без макіяжу розповіла про перший досвід

12:25

Україну накриє майже літнє тепло: коли температура підскочить до +30 градусів

12:20

Денисенко вперше зізналася, як спілкується з колишнім чоловіком - подробиці

12:13

Туї будуть пишними та зеленими: яке підживлення потрібне у вересні

11:52

Китайський гороскоп на завтра, 8 вересня: Коням - ризик, Півням - перезавантаження

11:50

РФ уже спорядила Ту-95 ракетами: коли можливий удар і які міста під загрозою

11:39

"Далі" у мене немає: пропагандистка Сімоньян заговорила про свою смерть

11:34

Ніж стане гострим як бритва: як швидко наточити його вдомаВідео

11:23

Матрац може прослужити довше: проста звичка захистить від провисанняВідео

11:22

Атака на Лейпциг стурбувала НАТО: Росії готують відповідь на найвищому рівні - FT

11:09

Солодкий перець по-італійськи: рецепт ароматної закуски з томатним соусом

11:04

"Не могла дивитися": зірка "Кварталу" змінила обличчя та пояснила причину

10:48

Гороскоп на завтра, 8 вересня: Терезам - напруга, Водоліям - відпочинок

10:40

Ціни на один овоч різко пішли вгору: скільки доведеться заплатити за кілограм

10:34

Про розводи та плями можна забути: що додати у воду під час миття підлоги

10:27

Три знаки зодіаку пройдуть важливе випробування: кого випробує доля

10:21

Дрони атакували Перм: під загрозою опинився один із найбільших НПЗ РФ

09:57

Людей закликали натерти вікна цибулею: несподіваний лайфхак проти брудуВідео

09:48

"Дам вам відповідь": Дмитро Комаров вперше після розлучення висловився про особисте

Реклама
09:22

Хіту 70-х майже через 50 років присвоїли несподіване званняВідео

09:11

Чому Кремль відмовляється від миру: в ISW назвали план Путіна щодо України

08:19

У Польщі посилилися антиукраїнські настрої: Politico назвало причини

08:11

Україну розігріє до +33 градусів: де очікуються грози та град

08:10

Реактивні "Шахеди" були лише початком: Росія готує наступний етап — КоваленкоПогляд

07:23

"Погоджуюся з Путіним": єврокомісар назвав справжню причину війни в Україні

06:43

РФ вдарила по Запоріжжю дронами: під атакою опинився торговельний центрФото

05:31

Легендарні соки в 3-літрових банках часів СРСР: чи дійсно вони були натуральними

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці відвідувачів арт-галереї за 56 с

01:22

Земля розкриває космічну таємницю: вчені виявили незрозумілі сигнали

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регіони
Новини СумНовини ОдесиНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ХарковаНовини ТернополяНовини ПолтавиНовини Житомира
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняПранняАвтоКімнатні рослини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти