По 19 400 грн на опалення: хто з українців може отримати допомогу

Фінансова підтримка призначена насамперед для найбільш вразливих верств населення.

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Українцям у прифронтових громадах виплатять по 19 400 грн / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Коротко:

Уряд залучив 7,4 млрд грн від міжнародних гуманітарних організацій

Отримати гроші можна буде на банківський рахунок або через "Укрпошту"

Понад 380 тисяч сімей, які проживають у прифронтових громадах, зможуть отримати одноразову допомогу у розмірі 19 400 грн для підготовки до опалювального сезону. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький у Telegram.

За його словами, фінансова підтримка призначена насамперед для найбільш вразливих категорій населення. Зокрема, на виплату можуть розраховувати люди з інвалідністю, самотні пенсіонери, внутрішньо переміщені особи, отримувачі житлових субсидій, багатодітні та прийомні сім’ї, одинокі матері, а також сім’ї, в яких виховуються діти з інвалідністю.

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Крім того, допомога передбачена для дитячих будинків сімейного типу та патронатних сімей.

"Для цього уряд залучив 7,4 млрд грн від міжнародних гуманітарних організацій. Частина коштів надійшла від ЮНІСЕФ та Українського Червоного Хреста через Гуманітарний рахунок Мінсоцполітики", - зазначив Корецький.

Прем’єр-міністр повідомив, що оформити допомогу можна до 30 жовтня. Для цього необхідно звернутися до Пенсійного фонду, ЦПАУ або органів місцевого самоврядування.

Отримати гроші можна буде на банківський рахунок або через "Укрпошту".

Таким чином, держава планує забезпечити додатковою фінансовою підтримкою мешканців прифронтових територій, яким особливо складно підготуватися до майбутнього опалювального сезону.

Підготовка до зими - головне

Раніше "Главред" цитував голову фонду "Повернись живим" Тараса Чмута про можливу найважчу зиму 2026–2027 років для України. Чмут закликав уже зараз визначитися з місцем перебування та розглянути можливість переїзду з міст.

Нагадаємо, раніше Іван Ступак наголосив, що підготовка до опалювального сезону стала одним із головних державних завдань. Він зазначив, що необхідно посилити захист об’єктів генерації.

Капітан ЗСУ та блогер Андрій Оністрат попередив українців про можливі серйозні труднощі в майбутньому опалювальному сезоні. За його словами, вже з листопада ситуація з комунальними послугами може суттєво ускладнитися.

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Про особу: Сергій Корецький Сергій Корецький - український підприємець і менеджер у нафтогазовій галузі. Прем’єр-міністр України з 16 липня 2026 року. Директор ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта" (з листопада 2022 року по 13 травня 2025 року), повідомляє Вікіпедія.

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