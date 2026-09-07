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Хіту 70-х майже через 50 років присвоїли несподіване звання

Віталій Кірсанов
7 вересня 2026, 09:22
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Музичний журнал Billboard назвав пісню "September" найкращою композицією, присвяченою вересню.
Хіту 70-х років, через майже 50 років, присвоїли несподіване звання
Хіту 70-х через майже 50 років присвоїли несподіване звання / колаж: Главред, фото: https://www.instagram.com/earthwindandfire

Коротко:

  • Композиція "September" вийшла у 1978 році
  • Інтерес до композиції не слабшає навіть через десятиліття після її виходу

Пісня "September" американського гурту Earth, Wind & Fire отримала нове визнання майже через півстоліття після свого виходу. Музичний журнал Billboard назвав її найкращою композицією, присвяченою вересню. Про це пише Parade.

Композиція вийшла у 1978 році й з часом стала однією з найвідоміших пісень у репертуарі гурту. Вона піднялася на вершину американського R&B-чарту, а в Billboard Hot 100 досягла восьмої позиції. Авторами хіта стали Моріс Вайт, Ел Маккей та Аллі Вілліс.

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Парадоксально, але сама пісня була випущена не у вересні, а в листопаді 1978 року. При цьому її назва та знаменитий перший рядок міцно асоціюються саме з початком осені. Окремий інтерес шанувальників протягом десятиліть викликає згадка про 21 вересня - ця дата звучить на самому початку композиції.

Однак жодного прихованого сенсу чи конкретної події за нею не стояло. Співавторка пісні Аллі Вілліс розповідала про це в інтерв’ю NPR у 2014 році. За її словами, дату обрали виключно тому, що вона вдало поєднувалася з музикою та текстом, добре звучала і відповідала потрібному поетичному настрою.

За таким самим принципом у композиції залишили й поєднання "Ba-dee-ya", що стало культовим. Ці слова не мають певного значення, однак, як пояснювала Вілліс, вони чудово пасували пісні за звучанням, ритмом та атмосферою.

"September" знову опинилася в центрі уваги

Нове досягнення стало для пісні ще однією знаковою подією. Billboard включив до свого рейтингу дев’ять композицій різних епох і музичних напрямків, пов’язаних із вереснем, однак саме "September" посіла перше місце.

При цьому редакція підкреслила, що рейтинг є результатом її власного вибору. Позиції у списку не визначалися продажами, місцями в музичних чартах або комерційними показниками пісень.

Окрім хіта Earth, Wind & Fire, до рейтингу увійшли "September in the Rain" Дайни Вашингтон, "The September of My Years" Френка Сінатри, "September Morn’" Ніла Даймонда, "Pale September" Фіони Еппл та "September" гурту Daughtry.

Інтерес до композиції не слабшає навіть через десятиліття після її виходу. На момент публікації матеріалу кліп "September" на YouTube набрав близько 899 мільйонів переглядів.

Пісня давно перестала бути просто хітом епохи диско і перетворилася на музичну традицію, яка щороку повертається до плейлистів слухачів із настанням вересня.

Новини музики

Раніше Главред повідомляв, що композиція "Just Like Heaven" британського гурту The Cure, вперше випущена в 1987 році, через майже 40 років знову опинилася в центрі уваги. Видання Billboard включило її до рейтингу 50 найкращих рок-пісень про кохання, віддавши треку четверте місце. При цьому історія створення композиції безпосередньо пов’язана з особистими стосунками вокаліста гурту Роберта Сміта.

Музичне видання Far Out склало рейтинг найтривожніших композицій 1980-х років. Першу сходинку списку посіла пісня The Mercy Seat австралійського колективу Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменита композиція Queen і Девіда Боуї "Under Pressure", випущена в 1981 році, несподівано знову з’явилася в музичних чартах через понад чотири десятиліття. Цього тижня пісня посіла 24-те місце в рейтингу Billboard Hard Rock Streaming Songs.

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Про гурт: Earth, Wind & Fire

Earth, Wind & Fire - легендарний американський музичний гурт, заснований у 1969 році в Чикаго. Він визнаний одним із найуспішніших та найінноваційніших колективів в історії популярної музики.

Група створила унікальне звучання на стику багатьох жанрів, а її візитною карткою стали потужна духова секція, динамічні живі виступи та фальцет вокаліста Філіпа Бейлі.

Колектив виконував музику в широкому спектрі жанрів: ритм-енд-блюз, соул, фанк, джаз, диско та рок.

Колектив завоював безліч премій "Греммі" та увійшов до Зали слави рок-н-ролу.

Музика гурту регулярно звучить у кіно. Наприклад, трек "September" можна почути в культовій французькій комедії "1+1" ("Недоторканні"), мультфільмах "Тролі", "Я - гидкий" або "Ніч у музеї".

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