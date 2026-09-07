РФ вдарила по Запоріжжю дронами: під атакою опинився торговельний центр

Жовтий рівень загрози в місті та області оголосили ще з перших хвилин нової доби.

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Наслідки удару РФ по Запоріжжю / колаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

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Росіяни атакували Запоріжжя дронами

Внаслідок удару зайнявся торговельний центр

Країна-агресор Росія у ніч на 7 вересня атакувала Запоріжжя безпілотниками. Під ворожим ударом опинився торговельний центр. Про це повідомив колишній глава Запорізької ОВА, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Іван Федоров.

Відомо, що приблизно одразу з початком нової доби, у Запоріжжі та області оголосили жовтий рівень загрози. Причиною сигналу стала загроза застосування дронів.

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Федоров розповів, що ворог вдарив по ТЦ та показав кадри наслідків обстрілу.

"Ворог атакував Запоріжжя БпЛА. Зайнявся торговельний центр. Минулося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов говорив, що РФ уже використовує під час атак засоби з реактивною тягою та планує розвивати цей напрям.

За його словами, серед них назвав "Бандероль" - бюджетна російська реактивна ракета. Також він зазначив, що "Герань-5" уже фактично є ракетою, а не звичайним безпілотником.

"Росія розуміє, що у нас будуть реактивні перехоплювачі, тому вони спробують далі робити еволюцію реактивних БпЛА. Ми розуміємо це і будемо намагатися далі робити реактивні ракети-перехоплювачі для протидії", – пояснив "Флеш".

Ракета Бандероль / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, військовий експерт, співробітник Служби безпеки України у 2004–2015 роках Іван Ступак заявляв, що Росія розширює перелік об'єктів для атак. Після ураження української логістики та складів у списку з'явилися адміністративні будівлі, а далі будуть об'єкти культурної спадщини.

Видання The Washington Post писало, що Росія наростила цілодобові ракетні та дронові атаки по Україні одразу після таємного візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви. У Кремлі сигнал Вашингтона про деескалацію прочитали як вияв слабкості Заходу.

Водночас представник Головного управління розвідки Андрій Юсов переконаний, що Росія зможе продовжувати масовані удари по Україні доти, доки зберігатиме спроможність виробляти, доставляти та запускати ударні безпілотники.

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Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

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