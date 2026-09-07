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"Шахеди", ракети та балістика: в ГУР попередили про нову хвилю ударів РФ

Марія Николишин
7 вересня 2026, 13:52оновлено 7 вересня, 14:38
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Розвідка знає, по яких об'єктах ворог планує бити, якою зброєю і приблизно коли.
'Шахеди', ракети та балістика: в ГУР попередили про нову хвилю ударів РФ
В ГУР назвали головні цілі Росії на зиму / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія, УНІАН

Головне із заяви начальника ГУР:

  • Восени та взимку ворог битиме по енергетиці й ТЕЦ
  • Частка реактивних "Шахедів" в атаках суттєво зросла
  • Балістика лишається найскладнішою ціллю для ППО

Країна-агресор Росія готує на осінь і зиму серію комбінованих ударів по українській енергетиці та теплових станціях - із застосуванням балістики, крилатих ракет, реактивних "Шахедів" і нових баражуючих боєприпасів. Про це заявив начальник ГУР Олег Іващенко в інтерв’ю Укрінформу.

За його словами, розвідка вже має дані про перелік об'єктів, тип озброєння та приблизні терміни атак.

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"Я не можу вас порадувати і не можу вводити людей в оману. Як керівник розвідки повинен говорити об'єктивно. Люди мають це розуміти, а наша країна - готуватися до цього", - наголосив він.

Начальник ГУР підкреслив, що пріоритети ворога зосереджені на скороченні військового потенціалу та ударних спроможностей України. Зокрема, РФ б'є по місцях зберігання боєприпасів і намагається знищити оборонні виробництва.

Крім того, Іващенко додав, що чим ближче холоди, тим частіше цілями ставатимуть енергетичні об'єкти та теплові станції, від яких залежить життя міст і сіл.

'Шахеди', ракети та балістика: в ГУР попередили про нову хвилю ударів РФ
Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Скільки реактивних "Шахедів" РФ може запускати за добу

Він підкреслив, що кількісні показники повітряних атак змінюються не на користь оборони. Розвідка фіксує суттєве зростання частки реактивних "Шахедів", яких може бути від 120 до 300, а в окремих випадках - до 500 за добу, паралельно з балістичними й крилатими ракетами та звичайними безпілотниками.

Окремий клас загроз - зразки, які поєднують характеристики дрона й ракети. Йдеться про баражуючі боєприпаси зі швидкістю 500-700 кілометрів на годину, які запускаються як з повітряних, так і з наземних платформ.

Їхні ключові особливості:

  • висока точність завдяки штучному інтелекту й машинному зору;
  • маса бойової частини "Бандеролі" та "Дань-Т" перевищує 130 кілограмів - у кілька разів більше, ніж у дронів типу "Shahed" чи "Герань" (50-90 кілограмів);
  • більша автономність і менша залежність від зовнішнього управління, що ускладнює протидію.
Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Балістика і дефіцит ракет PAC-3

Іващенко наголосив, що найважчим сегментом для перехоплення залишаються "Іскандери" та "Циркони" - для роботи по них потрібні потужні протиракетні спроможності й достатній запас боєкомплекту.

За його словами, оскільки ворог використовує різні типи засобів ураження одночасно, протиповітряна оборона змушена закривати кілька завдань в одному епізоді.

"Противник адаптується. І наше завдання - адаптуватися швидше", - підкреслив начальник ГУР.

Він також звернув увагу на те, що невирішеним питанням лишається наповнення комплексів Patriot ракетами PAC-3 для захисту від балістики. За його словами, над цим працюють президент Володимир Зеленський, Офіс президента, дипломати та розвідка.

ГУР МО
ГУР МО / Інфографіка: Главред

Росія може перейти до атак на об'єкти культури

Військовий експерт, співробітник Служби безпеки України у 2004–2015 роках Іван Ступак говорив, що Росія розширює перелік об'єктів для атак.

За його словами, після ураження української логістики та складів у списку з'явилися адміністративні будівлі, а далі будуть об'єкти культурної спадщини.

"Розуміємо, що далі за їхнім планом, швидше за все, це руйнація якихось історичних будівель, пам'ятки архітектури, історії, яким там 100, 200, до 1000 років. Що завгодно можна зруйнувати. І це ось тільки такий перший крок. В будівлю Головного управління розвідки вже раніше прилітало. Тому через новий етап розуміємо, що будуть нас кошмарити, поки не буде знайдено максимальний вихід з цієї ситуації. Над цим працюють, але для цього потрібен час щонайменше до листопада", - переконаний він.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, моніторингові канали писали, що Росія завершує підготовку до можливого масованого ракетного удару по Україні. Російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС здійснюють передислокацію з далекосхідного аеродрому "Українка" на "Оленью" у Мурманській області.

У ніч на 7 вересня країна-агресор Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Під ворожим ударом опинився торговельний центр.

У ніч на 5 вересня країна-агресор Росія масовано атакувала Київську область. Внаслідок удару травмовано 2 людини. У Борисполі внаслідок влучання виникла пожежа та частково зруйновано 9-поверховий житловий будинок.

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Про персону: Олег Іващенко

Олег Іванович Іващенко (9 вересня 1969) - Голова Служби зовнішньої розвідки України, Член Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, Член Ради національної безпеки і оборони України (з 29.03.2024), пише Вікіпедія.

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