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Чому Кремль відмовляється від миру: в ISW назвали план Путіна щодо України

Марія Николишин
7 вересня 2026, 09:11
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Аналітики переконані, що Кремль не поспішає укладати мирну угоду, бо диктатор досі вірить у швидке захоплення усієї Донецької області.
Чому Кремль відмовляється від миру: в ISW назвали план Путіна щодо України
План Путіна щодо війни не змінився / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, deepstatemap

Ключові тези:

  • Кремль зберіг максималістські вимоги
  • Путіну доповідають про "значні успіхи" на фронті
  • Диктатор не готовий до жодних суттєвих компромісів

Російський диктатор Володимир Путін не готовий до змістовних компромісів на переговорах про завершення війни й далі розраховує досягти своїх цілей винятково військовим шляхом. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Фактично Москва залишилася на позиціях, які диктатор оприлюднив ще в червні 2024 року. Йдеться про повний вихід українських військ із Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей - включно з територіями, які РФ не контролює, - так звані "демілітаризацію" та "денацифікацію" України, а також відмову Києва від вступу до НАТО.

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Публічний коментар помічника Путіна Юрія Ушакова після зустрічі з американською делегацією аналітики трактують як сигнал незмінності курсу: Кремль і надалі не готовий поступатися нічим суттєвим із власного переліку умов.

Генерали брешуть Путіну про стан фронту

Причину такої впертості в ISW шукають не лише в політиці, а й у системі доповідей, яка доходить до кабінету глави Кремля. Ушаков розповідав, що диктатор інформував Віткоффа та Кушнера про "значні успіхи" російських військ уздовж лінії бойового зіткнення, - аналітики називають це перебільшенням, що не відповідає реальності.

"Брехня та перекручування інформації російськими військовими командирами на багатьох рівнях, ймовірно, призводять до того, що Путін посилює своє сприйняття того, що російські війська можуть досягти поставлених цілей у Донецькій області до кінця 2026 року, і тому йому не потрібно йти на жодні компроміси у своїх цілях", - йдеться у звіті.

Тимчасово окуповані території України
Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Ще до приїзду американців у Москву настрої в оточенні диктатора описав анонімний співрозмовник, знайомий із ситуацією.

"Людина, близька до Кремля, заявила перед візитом Віткоффа та Кушнера до Москви, що мирної угоди не буде, доки російські війська не захоплять решту Донецької області, і зазначила, що Путін впевнений, що російські війська можуть захопити всю Донецьку область до кінця 2026 року - останнього терміну, встановленого Кремлем для досягнення цієї мети", - зауважили аналітики.

Путін змінює дедлайни для захоплення Донеччини

В ISW додали, що з лютого 2022 року Путін називав щонайменше 15 різних дат, коли Донеччина мала перейти під контроль РФ. Найсвіжіша з них - 31 грудня 2026-го.

"Російські війська не виконають новий термін, встановлений Путіним, - захоплення всієї Донецької області до 31 грудня 2026 року. Росіяни воюють за Костянтинівку з жовтня 2025 року і не можуть захопити її вже 11 місяців. Не кажучи вже про те, щоб увійти чи захопити інші міста Фортечного поясу - Слов'янськ, Краматорськ та Дружківку - і не зможуть захопити всі три протягом решти чотирьох місяців 2026 року, враховуючи, що їм не вдалося завершити захоплення жодного з них майже за рік", - переконані аналітики.

Український
Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

Вони зазначають, що Путіну потрібна відчутна інформаційна перемога для росіян, яким він обіцяв результат в обмін на готовність терпіти тягар війни. Уявлення Кремля про поле бою, наголошують в ISW, залишається відірваним від реальних оборонних спроможностей України та від деградованого наступального потенціалу самої РФ.

"Російські війська не захоплять Донецьку область до 2032 року з їхніми нинішніми темпами просування, якщо вони взагалі зможуть її захопити", - підсумували в ISW.

Коли може початися режим припинення вогню

Глава Офісу президента України Кирило Буданов говорив, що умови для припинення вогню між Україною та Росією навряд чи будуть сформовані до весни 2027 року. При цьому переговорний процес може відновитися вже наприкінці вересня.

За його словами, нині обидві країни перебувають у черговому витку воєнного протистояння, намагаючись покращити свої позиції перед можливим дипломатичним врегулюванням.

"Хоча переговори можуть поновитися цього місяця, умови для припинення вогню навряд чи будуть створені до весни (2027 року, - ред.). Очікується, що Росія спробує зламати Україну ще однією стратегічною зимовою кампанією бомбардувань - четвертою за час війни. Переговори рано чи пізно до чогось приведуть. Не можна воювати все життя", - підкреслив він.

Чому Кремль відмовляється від миру: в ISW назвали план Путіна щодо України
Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

Війна - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна допускає відновлення переговорів з Росією, однак найскладніші питання, зокрема територіальне, можуть бути остаточно врегульовані лише на рівні глав держав.

Командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко говорив, що активізація переговорів між США, Україною та Росією ще не означає, що бойові дії завершаться найближчим часом. Україні не варто сприймати дипломатичні контакти як гарантію швидкого припинення війни.

Водночас диктатор Володимир Путін на Східному економічному форумі у Владивостоці заявив, що врегулювати війну повинні насамперед самі сторони конфлікту - Москва та Київ, а роль інших держав зводиться до сприяння цьому процесу.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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