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Дрони атакували Перм: під загрозою опинився один із найбільших НПЗ РФ

Віталій Кірсанов
7 вересня 2026, 10:21
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Особливу увагу до цієї атаки привертає нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", розташований у Пермі.
Дрони атакували Перм
Дрони атакували Перм / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • Російські засоби ППО нібито знищили 27 БПЛА
  • В результаті атаки є загиблий та постраждалі

У ніч на понеділок, 7 вересня, Пермський край Росії зазнав масованої атаки безпілотників. Про це повідомив губернатор регіону Дмитро Махонін.

За його словами, російські засоби протиповітряної оборони нібито знищили 27 БПЛА. При цьому уламки безпілотників впали в різних місцях, через що були пошкоджені житлові будинки.

відео дня

"На місці падіння уламків працюють екстрені служби", - написав Махонін.

Губернатор також заявив про пошкодження багатоквартирного та приватного будинків. За його даними, внаслідок атаки є загиблий та постраждалі.

Російське видання Astra опублікувало кадри безпілотників, які, як стверджується, пролітали над Перм'ю. За інформацією журналістів, один із дронів міг влучити в житловий багатоповерховий будинок.

У Пермі розташований великий нафтопереробний завод

Особливу увагу до атаки привертає розташований у Пермі нафтопереробний завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". Підприємство входить до групи "Лукойл" і вважається одним із найбільших НПЗ Росії.

Потужність заводу дозволяє переробляти понад 13 млн тонн нафти щорічно.

Підприємство вже ставало мішенню атак безпілотників. За даними Astra, черговий удар по НПЗ стався 21 серпня.

Тоді, як зазначало видання, внаслідок атаки БПЛА, ймовірно, зазнала пошкоджень установка первинної атмосферно-вакуумної перегонки нафти.

Таким чином, нова атака сталася на тлі вже попередніх ударів по одному з ключових об’єктів російської нафтопереробної галузі.

Дивіться відео атаки в Пермі

Дрони атакували Перм: під загрозою опинився один із найбільших НПЗ РФ

Як українські удари вглиб РФ впливають на Путіна

"Главред" писав, що, за даними аналітиків ISW, кремлівський диктатор нещодавно посилив охорону для себе та чиновників РФ. ФСО різко посилило заходи безпеки навколо Путіна та його оточення.

Причин такого рішення дві. Перша - це удари українських безпілотників углиб Росії. Друга - збільшення кількості вбивств і замахів на чиновників російських військових по всій Росії.

Дрони атакували Перм: під загрозою опинився один із найбільших НПЗ РФ
Главред

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, "Главред" писав, що 1 вересня оператори Департаменту активних дій та Департаменту безпілотних систем ГУР МО України в рамках спільної з Силами оборони України deepstrike-операції вразили комплекс "Новатек-Усть-Луга" у Ленінградській області Росії.

Напередодні стало відомо, що Сили безпілотних систем у ніч на 30 серпня завдали ударів по низці військових об’єктів РФ на аеродромах Єйськ і Міллерово.

Раніше, 30 серпня, у Росії пролунали вибухи. Дрони атакували кілька областей РФ, серед них і Ленінградську. Там повідомили про влучання в НПЗ "Киришинефтеоргсинтез".

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Про джерело: Astra

Незалежне видання, запущене одразу після початку повномасштабної війни. Видання висвітлює актуальні теми війни РФ з Україною, а також злочинів російської армії.

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