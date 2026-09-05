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В Україні обвалилися ціни на популярний овоч: скільки він тепер коштує

Марія Николишин
5 вересня 2026, 12:28
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Фермери не можуть розвантажити склади від коренеплодів середніх сортів, які не витримають тривалого зберігання.
В Україні обвалилися ціни на популярний овоч: скільки він тепер коштує
В Україні стрімко дешевшає морква / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Ціни на моркву падають третій тиждень поспіль
  • Наразі пропозиція перевищує попит
  • Коренеплід досі на 46% дорожчий, ніж рік тому

Ціни на моркву в Україні знижуються вже три тижні поспіль. Наразі торговельно-закупівельна діяльність на ринку залишається малоактивною, тоді як фермерам необхідно продати доволі великі обсяги цієї продукції середніх сортів, не придатної для тривалого зберігання. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що зараз морква продається по 12-18 грн/кг, що в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

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"Протягом останніх кількох тижнів на ринку коренеплодів спостерігається надлишок продукції. Продажі цієї продукції сьогодні здійснюються від випадку до випадку й виключно невеликими партіями. Крім того, покупці нерідко наполягають на зниженні цін, посилаючись на надлишкову пропозицію моркви на ринку", - йдеться у повідомленні.

Аналітики додають, що морква в Україні все ще коштує в середньому на 46% дорожче, ніж на початку осені 2025 року.

"Фермери поки що не очікують поліпшення ситуації, оскільки пропозиція моркви на ринку сьогодні залишається надлишковою, а розвантажити ринок поки не вдається через невисокі темпи реалізації даної продукції", - підсумували в EastFruit.

Чи загрожує Україні дефіцит продуктів

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин говорив, що незважаючи на серйозність втрат у логістиці, загроза масового закриття супермаркетів чи тотального дефіциту товарів є перебільшеною.

За його словами, 40-45% місячного продовольчого кошика українців формується на сільськогосподарських ринках та у невеликих магазинах біля дому.

"Дефіциту продуктів в Україні немає. Якщо чогось немає в супермаркеті, воно все є на сільськогосподарському ринку або в маленькому магазинчику неподалік", - підкреслив він.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні продовжують знижуватися ціни на яблука нового врожаю. Здешевлення пов’язане зі стриманим попитом та збільшенням пропозиції фруктів осінніх сортів.

Директорка з розвитку Української плодоовочевої асоціації (УПОА) Катерина Звєрєва заявляла, що ціни на картоплю в Україні можуть зрости, попри дешеву продукцію в розпал збирання врожаю. Головний ризик сезону 2026/27 проявиться не восени, а взимку та навесні, коли почне скорочуватися пропозиція якісної товарної картоплі, придатної до тривалого зберігання.

Крім того, в Україні почати знижуватися ціни на тепличні помідори. Це пов’язано із труднощами з реалізацією через незадовільну якістю томатів.

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Про джерело: EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

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