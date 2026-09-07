Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Далі" у мене немає: пропагандистка Сімоньян заговорила про свою смерть

Олена Кюпелі
7 вересня 2026, 11:39
google news Підпишіться
на нас в Google
Путіністка Сімоньян, засмагла й бадьора, заговорила про свою смерть.
Маргарита Симоньян: замах
Маргарита Симоньян поскаржилася на стан здоров’я / колаж: Главред, фото: Стархіт, скріншот із відео

Коротко:

  • На що зараз хворіє Симоньян
  • Що вона сказала

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка активно підтримує терористичну війну РФ проти України і яка нібито хворіє на рак молочної залози, знову висловилася з приводу своєї хвороби.

Як пишуть російські пропагандисти, Сімоньян з’явилася на презентації власної автобіографічної книги, де вирішила розкрити подробиці свого стану.

відео дня

Тим часом навіть самі пропагандисти відзначили свіжу засмагу прихильниці Путіна та відросле волосся.

Сімоньян зробила заяву щодо свого здоров’я
Симоньян зробила заяву щодо здоров’я / Фото ЕП

"Я не впевнена, що в мене є це "далі". Ви ж знаєте, що в мене рак. У мене післязавтра ПЕТ/КТ, ось мені й скажуть, чи є в мене "далі". Якщо є, я про нього подумаю. А якщо ні, навіщо про нього думати - щоб потім засмучуватися? Краще в моїй ситуації поки що ні про яке "далі" не думати. Усе в руках Господа, як Він розпорядиться. Я буду вдячна за будь-який вердикт", - зізналася телеведуча.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше "Главред" повідомляв, що Дмитро Комаров уперше після розлучення з Олександрою Кучеренко відповів на запитання про особисте життя. Відомий мандрівник і телеведучий уже рік як холостяк і веде усамітнений спосіб життя.

Також Григорій Решетник розкрив подробиці кризи, яка ледь не зруйнувала його шлюб близько 10 років тому. Важке випробування випало на початок сімейного життя, коли вони з дружиною виховували первістка і стикалися з серйозними побутовими та фінансовими труднощами.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян - російська головна редакторка інформаційного агентства "Росія сьогодні", керівниця телеканалу "Russia Today" та пропагандистка. Дружина російського режисера та журналіста Тиграна Кеосаяна, пише Вікіпедія.

З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

З 2022 року Вірменія оголосила її персоною нон грата за пропагандистські висловлювання, і їй заборонено в’їзд до Республіки Вірменія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Маргарита Симоньян новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ розмістила в Білорусі підрозділи з "Орешніком": у ГУР оцінили загрозу для України

РФ розмістила в Білорусі підрозділи з "Орешніком": у ГУР оцінили загрозу для України

16:26Світ
Долар та євро різко полетіли донизу: новий курс валют на 8 вересня

Долар та євро різко полетіли донизу: новий курс валют на 8 вересня

16:18Економіка
Путін висунув ще жорсткіші умови для миру: що передбачає план Трампа для України

Путін висунув ще жорсткіші умови для миру: що передбачає план Трампа для України

16:10Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці відвідувачів арт-галереї за 56 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці відвідувачів арт-галереї за 56 с

Переговори з Віткоффом і Кушнером завершилися — усі подробиці

Переговори з Віткоффом і Кушнером завершилися — усі подробиці

Легендарні соки в 3-літрових банках часів СРСР: чи дійсно вони були натуральними

Легендарні соки в 3-літрових банках часів СРСР: чи дійсно вони були натуральними

Незвичайна ідея для дачі: зі старих пластикових пляшок роблять унікальні доріжки

Незвичайна ідея для дачі: зі старих пластикових пляшок роблять унікальні доріжки

Навіщо обертати мітлу пакетом перед прибиранням: корисна порада для дому

Навіщо обертати мітлу пакетом перед прибиранням: корисна порада для дому

Останні новини

16:18

Долар та євро різко полетіли донизу: новий курс валют на 8 вересня

16:18

Небезпечні розслідування, екстремальні трюки та перегони на "Запорожці": Григорій Бакланов про "Таксі для опера"

16:10

Путін висунув ще жорсткіші умови для миру: що передбачає план Трампа для України

15:54

Іриси віддячать пишним цвітінням: що треба зробити з кущами у вересні

15:50

Дожити до 100 років може кожен: жінка поділилася своїми секретами

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
15:27

Стилістка показала 5 осінніх верхів на будь-яку погоду: базовий гардероб 2026Відео

15:14

8 вересня - Різдво Пресвятої Богородиці: як відсвяткувати церковне свято

15:12

Заміокулькас стане пишним і густим: знадобляться два продукти з кухні

15:06

Комендантська година в Києві стане коротшою: Кличко назвав нові часові рамки

Реклама
15:02

Гороскоп Таро на завтра, 8 вересня: Дівам — свіжий погляд, Рибам — відпустити

14:42

Поїздки дітей Меган і Гаррі до школи названо "найнебезпечнішим" ризиком

14:42

На скільки років Росії вистачить ресурсів для війни: відповідь голови ГУР

14:39

Як у Норвегії зберігають тепло взимку: корисні поради для дому під час морозів

14:21

Тест на IQ: потрібно знайти птаха серед літаків й повітряних куль за 12 секунд

14:02

"Навмисно відмовилася": Квіткова різко висловилася щодо аліментів Добриніна

13:55

Яблучні млинці, які захочеться готувати щодня: швидкий рецепт на сковороді

13:52

"Шахеди", ракети та балістика: в ГУР попередили про нову хвилю ударів РФ

13:38

РФ б’є по складах, полиці порожніють: чи буде дефіцит продуктів в УкраїніФото

13:25

По 19 400 грн на опалення: хто з українців може отримати допомогу

13:07

Сховали під час Другої світової війни: що туристи знайшли в зарослому лісі

Реклама
12:50

Більшість зберігає спеції неправильно: одна хитрість збереже аромат надовго

12:33

"Вперше з чоловіком": Могилевська без макіяжу розповіла про перший досвід

12:25

Україну накриє майже літнє тепло: коли температура підскочить до +30 градусів

12:20

Денисенко вперше зізналася, як спілкується з колишнім чоловіком - подробиці

12:13

Туї будуть пишними та зеленими: яке підживлення потрібне у вересні

11:52

Китайський гороскоп на завтра, 8 вересня: Коням - ризик, Півням - перезавантаження

11:50

РФ уже спорядила Ту-95 ракетами: коли можливий удар і які міста під загрозою

11:39

"Далі" у мене немає: пропагандистка Сімоньян заговорила про свою смерть

11:34

Ніж стане гострим як бритва: як швидко наточити його вдомаВідео

11:23

Матрац може прослужити довше: проста звичка захистить від провисанняВідео

11:22

Атака на Лейпциг стурбувала НАТО: Росії готують відповідь на найвищому рівні - FT

11:09

Солодкий перець по-італійськи: рецепт ароматної закуски з томатним соусом

11:04

"Не могла дивитися": зірка "Кварталу" змінила обличчя та пояснила причину

10:48

Гороскоп на завтра, 8 вересня: Терезам - напруга, Водоліям - відпочинок

10:40

Ціни на один овоч різко пішли вгору: скільки доведеться заплатити за кілограм

10:34

Про розводи та плями можна забути: що додати у воду під час миття підлоги

10:27

Три знаки зодіаку пройдуть важливе випробування: кого випробує доля

10:21

Дрони атакували Перм: під загрозою опинився один із найбільших НПЗ РФ

09:57

Людей закликали натерти вікна цибулею: несподіваний лайфхак проти брудуВідео

09:48

"Дам вам відповідь": Дмитро Комаров вперше після розлучення висловився про особисте

Реклама
09:22

Хіту 70-х майже через 50 років присвоїли несподіване званняВідео

09:11

Чому Кремль відмовляється від миру: в ISW назвали план Путіна щодо України

08:19

У Польщі посилилися антиукраїнські настрої: Politico назвало причини

08:11

Україну розігріє до +33 градусів: де очікуються грози та град

08:10

Реактивні "Шахеди" були лише початком: Росія готує наступний етап — КоваленкоПогляд

07:23

"Погоджуюся з Путіним": єврокомісар назвав справжню причину війни в Україні

06:43

РФ вдарила по Запоріжжю дронами: під атакою опинився торговельний центрФото

05:31

Легендарні соки в 3-літрових банках часів СРСР: чи дійсно вони були натуральними

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці відвідувачів арт-галереї за 56 с

01:22

Земля розкриває космічну таємницю: вчені виявили незрозумілі сигнали

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регіони
Новини СумНовини ОдесиНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ХарковаНовини ТернополяНовини ПолтавиНовини Житомира
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняПранняАвтоКімнатні рослини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти