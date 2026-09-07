"Далі" у мене немає: пропагандистка Сімоньян заговорила про свою смерть

Путіністка Сімоньян, засмагла й бадьора, заговорила про свою смерть.

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Маргарита Симоньян поскаржилася на стан здоров’я / колаж: Главред, фото: Стархіт, скріншот із відео

Коротко:

На що зараз хворіє Симоньян

Що вона сказала

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка активно підтримує терористичну війну РФ проти України і яка нібито хворіє на рак молочної залози, знову висловилася з приводу своєї хвороби.

Як пишуть російські пропагандисти, Сімоньян з’явилася на презентації власної автобіографічної книги, де вирішила розкрити подробиці свого стану.

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Тим часом навіть самі пропагандисти відзначили свіжу засмагу прихильниці Путіна та відросле волосся.

Симоньян зробила заяву щодо здоров’я / Фото ЕП

"Я не впевнена, що в мене є це "далі". Ви ж знаєте, що в мене рак. У мене післязавтра ПЕТ/КТ, ось мені й скажуть, чи є в мене "далі". Якщо є, я про нього подумаю. А якщо ні, навіщо про нього думати - щоб потім засмучуватися? Краще в моїй ситуації поки що ні про яке "далі" не думати. Усе в руках Господа, як Він розпорядиться. Я буду вдячна за будь-який вердикт", - зізналася телеведуча.

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Про особу: Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян - російська головна редакторка інформаційного агентства "Росія сьогодні", керівниця телеканалу "Russia Today" та пропагандистка. Дружина російського режисера та журналіста Тиграна Кеосаяна, пише Вікіпедія. З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність. З 2022 року Вірменія оголосила її персоною нон грата за пропагандистські висловлювання, і їй заборонено в’їзд до Республіки Вірменія.

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