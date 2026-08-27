Гривня опиниться під подвійним тиском: що буде з курсом долара та євро

Національний банк готовий спрямувати на ринок до мільярда доларів інтервенцій, аби курс не вийшов за межі серпневих показників.

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Прогноз курсу валют в Україні до 6 вересня / колаж: Главред, фото: freepik.com

Головне із заяви банкіра:

Попит на валюту на 15-20% може перевищувати пропозицію

Різниця курсів купівлі-продажу зросте до 1,3 грн

Панічна купівля валюти обійдеться дорожче

На початку вересня передумов для різкого валютного стрибка в Україні не очікується. Курс долара перебуватиме в межах 44,6-45,1 грн, а курс євро - 51-52,5 грн, але ситуація справді залишатиметься напруженою. Про це в коментарі Главреду сказав директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий.

За його словами, на міжбанку збережеться значний попит з боку імпортерів. У перший тиждень вересня він може бути приблизно на 15-20% вищим за пропозицію валюти.

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"Якби ринок працював винятково на основі попиту і пропозиції, подібний дисбаланс міг би створити сильніший тиск на гривню. Однак Національний банк в рамках режиму "керованої гнучкості" компенсуватиме нестачу валюти інтервенціями. Це дасть змогу уникнути різких коливань і зберегти курс у відносно прогнозованих межах", - зауважив він.

Крім того, додатковий тиск на ринок створюватимуть економічні наслідки війни.

"Через атаки бізнес витрачатиме більше на логістику, енергозабезпечення та безпеку. Частина цих видатків потраплятиме в кінцеву ціну товарів. Ситуація на паливному ринку також залежатиме від світових цін та стану поставок. Усе це створюватиме складне тло, але саме по собі не означатиме неминучої різкої девальвації", - підкреслює експерт.

Чи варто скупляти валюту

Банкір каже, що початок осені може традиційно посилити інтерес українців до готівкової валюти, однак поспішати з купівлею доларів або євро через тривожні прогнози чи емоційні заголовки не варто.

На його думку, головна невизначеність на початку осені буде пов’язана не стільки з наявністю валюти, скільки з психологією населення.

"Воєнні атаки, ризик перебоїв з електропостачанням, можливе подорожчання окремих товарів і пального здатні підштовхнути громадян до традиційної захисної реакції купівлі долара або євро. Проте перед тим, як конвертувати значну частину заощаджень, доцільно оцінити власні потреби", - наголосив він.

Лєсовий зауважив, що найгіршим моментом для купівлі часто стає саме пік "суспільної цікавості". Адже обмінні пункти швидко реагують на збільшення кількості покупців, розширюючи різницю між курсами купівлі/продажу головним чином в бік вищого курсу продажу.

"Тому стратегія, за якої всі вільні гроші автоматично конвертуються в іноземну валюту, може бути далеко не оптимальною", - вважає банкір.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні з 31 серпня по 6 вересня

За прогнозом Лєсового, на початку вересня валютний ринок, найімовірніше, залишиться під контролем регулятора, а курсові коридори будуть майже тотожними показникам останніх тижнів серпня. Зокрема:

коридори валютних змін: 44,6-45,1 грн/дол. та 51-52,5 грн/євро (на міжбанку) та 44,6-45,2 грн/дол. та 51-52,5 грн/євро (на готівковому ринку);

щоденні курсові зміни: до 0,05-0,15 грн (міжбанк), до 0,1-0,2 грн (комбанки), до 0,3 грн (обмінні пункти);

залежно від валюти середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку - 0,1-0,15 грн;

середні тижневі курсові відхилення - до 1-1,5% від початкового курсу тижня.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Чи може долар перетнути позначку 45 гривень

Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин говорив, що після підвищення облікової ставки Національним банком України гривня може стати привабливішою для вкладників та інвесторів, однак це не скасовує очікувань подальшого ослаблення національної валюти.

За його словами, позначка 45 гривень за долар залишається психологічно та економічно важливою. Якщо курс закріпиться вище цього рівня, ринок може перейти в новий діапазон - 45–46 гривень за долар.

"Підвищивши облікову ставку, НБУ намагається створити умови для підвищення привабливості гривні, але це не змінює девальваційних очікувань. Рівень 45 грн/долар залишається ключовим, і його подолання стане сигналом переходу до нової реальності: 45–46 грн за долар", - зауважив він.

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, на четвер, 27 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 44,57 грн/дол, а євро - 52,00 грн/євро.

Експерт Андрій Шевчишин заявляв, що у разі поліпшення ситуації на Близькому Сході, зниження ціни на нафту нижче 80 доларів та відновлення експортних маршрутів долар може утриматися на рівні 44,75–45,25 грн, євро - 52–52,50 грн.

Водночас ключовими умовами валютної стабільності до кінця року залишаться продовження міжнародної фінансової підтримки, достатній рівень резервів та здатність Національного банку проводити інтервенції.

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Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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