Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

У Польщі посилилися антиукраїнські настрої: Politico назвало причини

Віталій Кірсанов
7 вересня 2026, 08:19
google news Підпишіться
на нас в Google
Посол України в Польщі Василь Боднар вважає, що українська тематика перетворилася на інструмент внутрішньої політичної боротьби в країні.
У Польщі посилилися антиукраїнські настрої
У Польщі посилилися антиукраїнські настрої / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Українці дедалі частіше говорять про страх
  • Антиукраїнські настрої призводять до нападів
  • Українське питання може вплинути на вибори

У Польщі помітно погіршується ставлення частини суспільства до українців. Водночас зростає кількість злочинів на етнічному ґрунті проти громадян України.

Як пише Politico, українська тема дедалі частіше стає інструментом політичної боротьби польських націоналістичних і праворадикальних сил напередодні парламентських виборів 2027 року. При цьому зміну суспільних настроїв пов’язують не лише з політичною риторикою, а й із державною політикою.

відео дня

Праві політики дедалі активніше говорять про витрати на підтримку українців і пов’язують їхнє перебування в Польщі з додатковим навантаженням на соціальну систему. Паралельно вони порушують питання складних сторінок польсько-української історії.

Особливо яскраво така риторика проявилася під час президентської кампанії 2025 року. Українців стали частіше зображати як людей, які отримують соціальні виплати за рахунок польських платників податків.

Додаткову напруженість викликали історичні суперечки між двома країнами. Зокрема, ситуація загострилася після рішення Києва назвати військову частину на честь Української повстанської армії.

Праворадикальні політики швидко використали цю тему. Лідер партії "Конфедерація польської корони" Гжегож Браун заявив, що Україна нібито не є союзником Польщі.

У свою чергу, представник партії "Право і справедливість" Пшемислав Чарнек виступив за призупинення військової допомоги Україні доти, доки Київ не змінить свою історичну політику.

Посол України в Польщі Василь Боднар вважає, що українська тематика перетворилася на інструмент внутрішньої політичної боротьби в країні.

Українці дедалі частіше говорять про страх

Зміну ставлення до українців відчувають і ті, хто живе в Польщі.

Українка Олена, яка працює екскурсоводом у Варшаві, розповіла, що після кількох років життя в країні вперше зіткнулася з настільки сильним почуттям відчуженості.

"Мені знадобилося чимало часу, щоб інтегруватися, але я ніколи не відчувала себе настільки відчуженою, як за останній рік", - розповіла вона.

За словами жінки, тепер вона намагається рідше розмовляти українською в громадських місцях. Крім того, вона почала сильніше хвилюватися за своїх друзів і родичів, які перебувають у Польщі.

Про погіршення ставлення до українців свідчать і результати соціологічних досліджень. Згідно з даними CBOS, у січні 2026 року симпатію до українців відчували 29% поляків. Ще у 2023 році цей показник становив 51%.

При цьому 43% учасників опитування заявили про антипатію до українців. Серед основних причин погіршення відносин 45,4% респондентів назвали історичні суперечки між країнами, а 36,4% - соціальні пільги, що надаються українцям.

Антиукраїнські настрої призводять до нападів

За даними Politico, зростання негативної риторики супроводжується збільшенням кількості злочинів проти громадян України.

Польська газета Rzeczpospolita з посиланням на дані поліції повідомила, що в першій половині 2026 року правоохоронці отримали 180 повідомлень про злочини на етнічному ґрунті, жертвами яких стали українці. Це приблизно на 30% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

На початку 2026 року польська влада сформувала 50 спеціалізованих прокурорських груп для розслідування злочинів, скоєних на ґрунті ненависті. З лютого по червень прокуратура передала до суду 283 подібні справи.

У понад 80% випадків потерпілими були українці. Для порівняння: у 2023 році їхня частка серед жертв таких злочинів становила 74%, а у 2014 році - лише 4%.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що нападники почали почуватися впевненіше, оскільки розраховують на політичну підтримку.

"Ми маємо вести рішучу боротьбу з цим насильством", - наголосив глава польського уряду.

Українське питання може вплинути на вибори

Politico зазначає, що парламентські вибори в Польщі відбудуться у 2027 році. За голоси виборців боротимуться правляча коаліція на чолі з Туском, партія "Право і справедливість", а також кілька праворадикальних політичних сил.

На цьому тлі українська тема, ймовірно, й надалі залишатиметься одним із інструментів передвиборчої боротьби. Політики можуть використовувати питання міграції, соціальних виплат та історичних розбіжностей для мобілізації свого електорату.

При цьому Польща продовжує залишатися одним із ключових партнерів України у протистоянні російській агресії.

Посол України Василь Боднар закликав польських політиків, представників влади та ЗМІ утримуватися від заяв, які можуть посилювати напруженість і поглиблювати розбіжності між польським та українським суспільствами.

Що чекає на українців у Польщі - думка експерта

В інтерв’ю "Главред" директор Центру досліджень громадянського суспільства Віталій Кулик заявив, що напади та прояви ворожості щодо українців у Польщі можуть тривати. Водночас українцям не варто поспішно залишати країну, якщо польські правоохоронні органи продовжують оперативно реагувати на такі випадки.

За його словами, поки польська поліція розшукує та притягує до відповідальності винних у нападах, у країні зберігається правова держава, якою українцям варто користуватися.

"Я не виключаю продовження погромів у Польщі. Я не хочу закликати українців повертатися або виїжджати з Польщі. Поки в Польщі оперативно розшукують і карають винних у нападах на українців, там зберігається правова держава. І цим варто скористатися", - заявив Кулик.

Відносини України та Польщі - новини за темою

Нагадаємо, раніше директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик зробив важливу заяву щодо антиукраїнської риторики в Польщі. Він підкреслив, що пік загострення відносин суттєво вплине на подальший розвиток дискусії навколо міграції та безпеки, посилюючи тиск на двосторонні контакти. Наразі ситуація залишається під контролем.

Зазначимо, що віце-прем’єр і міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш під час інтерв’ю заявив про необхідність перегляду історичної політики щодо ОУН та УПА. За його словами, умови вступу України до ЄС допоможуть знизити напругу в діалозі між Києвом і Варшавою та створити основу для подальших переговорів.

Як раніше повідомляв "Главред", Ігор Таро висловив позицію щодо статусу тимчасового захисту та підтримки українських біженців. Таро звернув увагу на складні нововведення для біженців і закликав профільні відомства координувати практичні кроки для мінімізації соціальної напруженості.

Читайте також:

Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіаорганізація у сфері політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром і медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському Союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
У 2021 році німецька медіакомпанія Axel Springer SE придбала Politico за 1 мільярд доларів США.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проєкт - спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою діяльність на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання - події в Європі та політика ЄС. Воно вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії з актуальних питань європейської політики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Польщі Волинська трагедия Польща
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Атака на Лейпциг стурбувала НАТО: Росії готують відповідь на найвищому рівні - FT

Атака на Лейпциг стурбувала НАТО: Росії готують відповідь на найвищому рівні - FT

11:22Світ
Дрони атакували Перм: під загрозою опинився один із найбільших НПЗ РФ

Дрони атакували Перм: під загрозою опинився один із найбільших НПЗ РФ

10:21Світ
Чому Кремль відмовляється від миру: в ISW назвали план Путіна щодо України

Чому Кремль відмовляється від миру: в ISW назвали план Путіна щодо України

09:11Війна
Реклама

Популярне

Більше
Не масло і не молоко: що додати до картопляного пюре для ідеальної текстури

Не масло і не молоко: що додати до картопляного пюре для ідеальної текстури

Путін висунув нові умови для завершення війни: Bloomberg оприлюднив позицію Кремля

Путін висунув нові умови для завершення війни: Bloomberg оприлюднив позицію Кремля

Переговори з Віткоффом і Кушнером завершилися — усі подробиці

Переговори з Віткоффом і Кушнером завершилися — усі подробиці

Незвичайна ідея для дачі: зі старих пластикових пляшок роблять унікальні доріжки

Незвичайна ідея для дачі: зі старих пластикових пляшок роблять унікальні доріжки

Легендарні соки в 3-літрових банках часів СРСР: чи дійсно вони були натуральними

Легендарні соки в 3-літрових банках часів СРСР: чи дійсно вони були натуральними

Останні новини

11:34

Ніж стане гострим як бритва: як швидко наточити його вдома

11:23

Матрац може прослужити довше: проста звичка захистить від провисанняВідео

11:22

Атака на Лейпциг стурбувала НАТО: Росії готують відповідь на найвищому рівні - FT

11:09

Солодкий перець по-італійськи: рецепт ароматної закуски з томатним соусом

11:04

"Не могла дивитися": зірка "Кварталу" змінила обличчя та пояснила причину

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
10:48

Гороскоп на завтра, 8 вересня: Терезам - напруга, Водоліям - відпочинок

10:40

Ціни на один овоч різко пішли вгору: скільки доведеться заплатити за кілограм

10:34

Про розводи та плями можна забути: що додати у воду під час миття підлоги

10:27

Три знаки зодіаку пройдуть важливе випробування: кого випробує доля

Реклама
10:21

Дрони атакували Перм: під загрозою опинився один із найбільших НПЗ РФ

09:57

Людей закликали натерти вікна цибулею: несподіваний лайфхак проти брудуВідео

09:48

"Дам вам відповідь": Дмитро Комаров вперше після розлучення висловився про особисте

09:22

Хіту 70-х майже через 50 років присвоїли несподіване званняВідео

09:11

Чому Кремль відмовляється від миру: в ISW назвали план Путіна щодо України

08:19

У Польщі посилилися антиукраїнські настрої: Politico назвало причини

08:11

Україну розігріє до +33 градусів: де очікуються грози та град

08:10

Реактивні "Шахеди" були лише початком: Росія готує наступний етап — КоваленкоПогляд

07:23

"Погоджуюся з Путіним": єврокомісар назвав справжню причину війни в Україні

06:43

РФ вдарила по Запоріжжю дронами: під атакою опинився торговельний центрФото

05:31

Легендарні соки в 3-літрових банках часів СРСР: чи дійсно вони були натуральними

Реклама
04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці відвідувачів арт-галереї за 56 с

01:22

Земля розкриває космічну таємницю: вчені виявили незрозумілі сигнали

06 вересня, неділя
23:28

Трамп проведе переговори з Путіним і Зеленським: ЗМІ дізналися подробиці

22:33

Дата народження розкриє енергетичного вампіра: що забирає внутрішню силу

22:29

США збільшать виробництво ракет для Patriot: Зеленський розкрив терміни

22:22

Камалія похвалилася своїми дорослими доньками-красунями

21:58

Чому 7 вересня не можна хвалитися міцним здоров’ям: яке церковне свято

21:41

Незвичайна ідея для дачі: зі старих пластикових пляшок роблять унікальні доріжкиВідео

21:22

"500 грн у кишені": відомий актор розповів про реальні доходи в українському кіно

20:39

Як не запізнитися зі збором волоських горіхів: найкращий час для урожаю

20:21

Нова пропозиція США та терміни продовження війни: важлива заява команди ТрампаВідео

20:20

Зеленський назвав головну умову завершення війни: що вирішиться лише на рівні лідерів

19:37

Навіщо обертати мітлу пакетом перед прибиранням: корисна порада для домуВідео

19:33

Весь урожай під загрозою: українців попередили про небезпечного шкідникаФотоВідео

19:10

Росія заходить у переговори з позиції сили: Андрусів про серйозну загрозу для УкраїниПогляд

18:31

"Є підстави": комбриг назвав реальні перспективи припинення війни

18:30

Копійчаний продукт став незамінним помічником водіїв: що розпилити на склоВідео

18:28

Переговори з Віткоффом і Кушнером завершилися — усі подробиці

18:02

Навіщо жінки кладуть чайні пакетики під пахви: секретний трюк

17:57

"Буду на милицях": Тодоренко, сидячи в інвалідному візку, поскаржилася на діагноз

Реклама
17:29

Секрет ідеальної яєчні: одна дрібниця перетворить страву на ресторанний шедеврВідео

17:14

Ніколь Кідман розпочала нове життя після розлучення: ЗМІ дізналися про її нового хлопця

16:55

Як зберегти моркву соковитою до весни: головні правила та вдалі способи

16:30

Підірвано НПЗ, аеродром та об'єкти ППО: деталі потужних ударів по цілям РФ

16:29

Щоб тюльпани зацвіли навесні: важливе правило зберігання цибулин узимку

16:21

Що означає давнє українське слово "пломеніти": справжнє значення знають одиниці

16:13

Хіт 1974 року визнали однією з найкращих рок-пісень усіх часівВідео

16:10

Щоб піч тримала жар годинами: що додати до дров для ефективного обігріву

16:06

Джамала з'явилася разом із рідною сестрою і вразила своєю схожістю

15:36

Гороскоп Таро на завтра, 7 вересня: Тельцям — насолоджуватися, Терезам — звільнитися

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини РівногоНовини ДніпраНовини ЗапоріжжяНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти