Долар та євро різко обвалилися: новий курс валют на 7 вересня

Попри те, що долар та євро стали дешевшими, курс злотого несподівано підскочив.

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Офіційний курс валют в Україні на 7 вересня / колаж: Главред, фото: pixabay

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Яким буде курс валют в Україні у понеділок

Яка валюта подешевшала найбільше

На понеділок, 7 вересня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Зокрема, долар та євро стали дешевшими, а злотий – подорожчав. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Курс долара

На понеділок офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 44,56 грн/дол. Таким чином українська національна валюта зміцнилася на 16 копійок.

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Курс євро

Офіційний курс європейської валюти на 7 вересня встановлено на рівні 51,78 грн/євро, що на 15 копійок менше, ніж у п’ятницю (51,93 грн/євро).

Курс злотого

Водночас польський злотий відхилився від загального тренду та подорожчав. Курс цієї валюти встановлено на рівні 12,00 грн/злотий. Українська гривня ослабла на 7 копійок.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Яким буде курс валют наступного тижня

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий говорив, що долар з 7 по 13 вересня коливатиметься в межах 44,3-44,8 грн, а євро найімовірніше триматиметься в коридорі 51,5-52,5 грн.

За його словами, наслідки атак країни-агресора Росії на енергетичну та логістичну інфраструктуру залишаються головним ризиком для курсу гривні у першій половині вересня, хоча загальна ситуація на валютному ринку виглядає відносно передбачуваною.

"Подорожчання логістики й виробництва поступово відбивається на споживчих цінах, що створює додатковий інфляційний тиск. Якщо населення бачить прискорення зростання цін, це може стимулювати бажання переводити частину заощаджень у долари чи євро", - підкреслив він.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, курс долара в Україні з початку 2026 року поступово зростає, проте валютний ринок поки що залишається контрольованим. За перші сім місяців офіційний курс піднявся приблизно з 42,35 до 44,88 гривні за долар, а загальне ослаблення національної валюти склало близько 6–7%.

експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин говорив, що наразі попит на валюту перевищує пропозицію на 10–15%, і НБУ намагається поступово підвести курс до закладеного в бюджеті показника у 45,6 грн/долар, поки інфляція не прискорилась.

Водночас голова Комітету економістів України Андрій Новак говорив, що попри війну та економічні виклики, підстав для різкого обвалу гривні до кінця 2026 року наразі немає.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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