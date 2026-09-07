Комендантська година в Києві стане коротшою: Кличко назвав нові часові рамки

Рада оборони Києва ухвалила нові правила щодо комендантської години, громадського транспорту та руху під час повітряних тривог.

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У Києві скорочують комендантську годину / Колаж: Главред, фото: magnific.com, t.me/vitaliy_klitschko

Ключові тези Кличка:

З 10 вересня комендантська година в Києві триватиме з 01:00 до 05:00

Графік роботи громадського транспорту продовжать на годину

Масові розважальні та спортивні заходи просто неба забороняються

У Києві з 10 вересня скоротять тривалість комендантської години. Вона триватиме з 01:00 до 05:00. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Києва, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, зміни набудуть чинності з 00:00 10 вересня. Таким чином, комендантська година стане на одну годину коротшою.

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У зв'язку зі скороченням комендантської години на одну годину буде подовжено і графік роботи громадського транспорту в столиці.

"Графік роботи закладів громадського харчування, розважальних закладів, ТРЦ при цьому не змінюється", - наголосив Кличко.

Мер Києва також нагадав, що з 3 вересня під час комендантської години дозволено рух транзитного великогабаритного транспорту. Крім того, через можливі запізнення потягів місто організує чотири автобусні маршрути для перевезення пасажирів з центрального залізничного вокзалу під час комендантської години.

Як працюватиме метро під час повітряної тривоги

Під час жовтого рівня загрози без обмежень працюватиме Сирецько-Печерська, або зелена, лінія метро. Поїзди курсуватимуть через Південний міст, забезпечуючи перевезення пасажирів між правим і лівим берегами столиці.

Під час червоного рівня загрози зелена гілка працюватиме на двох окремих ділянках: між станціями "Сирець" – "Видубичі" та "Славутич" – "Червоний хутір".

Рівні повітряних тривог / Інфографіка: Главред

Святошинсько-Броварська, або червона, лінія метро і надалі працюватиме в обмеженому режимі. Пасажирів перевозитимуть підземною ділянкою від станції "Академмістечко" до "Арсенальної".

Наземний громадський транспорт курсуватиме без обмежень. Також місто вже організувало додатковий автобусний маршрут, який дублює червону гілку метро. Він постійно курсує від станції "Палац спорту" через "Арсенальну" до станції "Лісова".

Як зміниться рух мостами

Під час повітряної тривоги рух Південним мостом буде дозволений без обмежень. Водночас передбачене технологічне перекриття на 30 хвилин після оголошення повітряної тривоги та на 30 хвилин після її відбою.

Під час тривоги також буде закритий заїзд на Південний міст із вулиць Саперно-Слобідської та Михайла Бойчука. Дарницький міст, міст Патона, міст Метро та Північний міст працюватимуть без змін.

Подільсько-Воскресенський мостовий перехід працюватиме з технологічним перекриттям на 30 хвилин після оголошення тривоги та на 30 хвилин після відбою. Крім того, там змінять організацію дорожнього руху - запровадять реверсний рух.

У Києві заборонять частину масових заходів

Через погіршення безпекової ситуації в столиці тимчасово заборонять проведення всіх розважальних та фізкультурно-спортивних заходів на відкритих територіях. Також під заборону потраплять заходи у спорудах, де немає укриттів.

Коменданька година у Києві - новини за темою

Яяк раніше повідомляв Главред, Дмитро Литвин повідомив, що уряд може затвердити зміни до правил комендантської години. Радник президента акцентував увагу на тому, що можливе ухвалення змін у найближчі дні.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив про підготовку нових підходів до режиму комендантської години через атаки РФ. Він зазначив, що до обговорення залучали військове керівництво, МВС, ДСНС, мера Києва та РНБО.

Народний депутат України Вадим Денисенко заявив у січні, що рішення про роботу закладів у столиці фактично скасовує дію комендантської години. У матеріалі також відзначено, що рішення стосується роботи барів і ресторанів як пунктів незламності.

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Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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