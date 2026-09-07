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Поїздки дітей Меган і Гаррі до школи названо "найнебезпечнішим" ризиком

Олена Кюпелі
7 вересня 2026, 14:42
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Меган Маркл і принц Гаррі досі стикаються з певними ризиками у Великій Британії.
Меган Маркл та принц Гаррі з дітьми
Меган Маркл і принц Гаррі з дітьми / колаж: Главред, фото: instagram.com/aseverofficial, instagram.com/meghan

Коротко:

  • Яка небезпека загрожує Меган і Гаррі
  • Як це пов'язано з їхніми дітьми

Після повернення до Великої Британії принц Гаррі та Меган Маркл зіткнулися з новою проблемою - безпекою своїх дітей. За даними джерел, саме щоденні поїздки до школи вважаються для пари найбільш ризикованою ситуацією.

Як повідомляє Page Six, мова йде про регулярні маршрути - відвезти та забрати дітей зі школи, - які складно тримати в таємниці. Відсутність державної поліцейської охорони посилює побоювання, оскільки пара більше не має тих привілеїв, які були у них до відмови від королівських обов’язків.

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Принц Гаррі та Меган Маркл
Принц Гаррі та Меган Маркл хвилюються за дітей / фото: instagram.com, Меган Маркл

Інсайдери стверджують, що навчальний заклад уже підготувався: персонал попереджено, введено додаткові заходи безпеки, а співробітники пройшли інструктаж. Однак навіть це не усуває ключових ризиків, пов’язаних із публічністю сім’ї.

Гаррі продовжує домагатися перегляду рішення британських властей щодо надання охорони. Він наполягає, що рівень загроз залишається високим: раніше згадувалися потенційні терористичні ризики та інциденти, пов’язані з безпекою сім’ї.

Незважаючи на це, подружжя має намір самостійно займатися повсякденними справами, зокрема шкільними поїздками, як це було під час їхнього проживання у США. Але саме ця "звичайна" частина життя, на думку їхнього оточення, і може становити найбільшу небезпеку.

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Про особу: Меган Маркл

Меган, герцогиня Сассекська - американська актриса та фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) та дочку Лілібет (2021).

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