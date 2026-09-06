Навіщо обертати мітлу пакетом перед прибиранням: корисна порада для дому

Є простий спосіб полегшити таке прибирання, причому для цього не знадобляться спеціальні пристосування.

https://glavred.net/lifehack/zachem-oborachivat-metlu-paketom-pered-uborkoy-poleznyy-domashniy-tryuk-10794533.html Посилання скопійоване

Навіщо обгортати мітлу пакетом перед прибиранням / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

Чому пакет допомагає збирати сміття

Пакет стане в нагоді під час прибирання важкодоступних місць

Як правильно закріпити пакет на мітлі

Підмітання підлоги рідко належить до приємних домашніх справ. Особливо складно буває позбутися волосся, шерсті, ворсу та дрібного пилу, які чіпляються за щетину мітли й замість того, щоб зникнути, знову опиняються на підлозі. Про це пише El cronista.

Є простий спосіб полегшити таке прибирання, причому для нього не знадобляться спеціальні пристосування. Достатньо звичайного поліетиленового пакета, який залишився після покупок.

відео дня

Суть лайфхаку полягає в тому, щоб перед прибиранням надіти пакет на робочу частину мітли й надійно його зафіксувати. Завдяки цьому волосся, ворсинки та дрібні частинки сміття легше збираються, а частина забруднень не застрягає безпосередньо між щетинками.

Чому пакет допомагає збирати сміття

Секрет цього способу пов'язаний із властивостями пластику. Під час тертя об різні поверхні пластиковий матеріал може накопичувати статичний електричний заряд. Через це він здатний притягувати легкі частинки, зокрема волосся, ворс і дрібний пил.

Таким чином, пакет стає своєрідним додатковим шаром між щетиною мітли та підлогою. Він може допомогти зібрати те сміття, яке звичайною мітлою підхопити буває складніше.

Є й ще одна перевага: зібраний бруд у меншій мірі потрапляє безпосередньо на щетину. Після прибирання мітлу не доводиться так ретельно очищати від волосся та іншого дрібного сміття.

Пакет стане в нагоді під час прибирання важкодоступних місць

Такий спосіб особливо зручний, коли потрібно прибрати простір під низькими меблями. Під ліжками, диванами, шафами та столами нерідко накопичується волосся, шерсть і пил, до яких важко дістатися звичайними засобами.

Якщо пакет добре закріплений на мітлі, ним можна обережно пройтись по таких ділянках і зібрати накопичене дрібне сміття.

Використовувати цей прийом можна на різних поверхнях, зокрема на керамічній плитці, керамограніті, вінілових покриттях, дерев’яній підлозі та ламінаті. При цьому слід враховувати особливості конкретного матеріалу підлоги та не застосовувати цей спосіб, якщо виробник покриття рекомендує інший метод прибирання.

Як правильно закріпити пакет на мітлі

Для такого способу не потрібні спеціальні інструменти. Достатньо мітли та чистого пластикового пакета відповідного розміру:

Візьміть пакет, який можна використовувати повторно.

Надіньте його на щетину мітли так, щоб пластик максимально закривав робочу поверхню.

Краї або ручки пакета оберніть навколо основи ручки мітли.

Надійно зав’яжіть їх, щоб пакет не сповзав під час прибирання.

Перевірте кріплення та переконайтеся, що щетина повністю або здебільшого закрита пакетом.

Підмітайте підлогу звичайним способом, приділяючи особливу увагу місцям, де накопичуються волосся та ворс.

Після прибирання обережно зніміть пакет, намагаючись не розсипати зібране сміття.

Виверніть його, викиньте вміст і, за необхідності, збережіть пакет для подальшого використання.

Кому особливо стане в нагоді цей лайфхак

Цей прийом може бути корисним тим, кому доводиться регулярно збирати з підлоги волосся, шерсть домашніх тварин та різні дрібні ворсинки. Він не замінить повноцінне прибирання або спеціальні пристрої для видалення забруднень, але здатний зробити звичайне підмітання трохи простішим.

Крім того, повторне використання чистого й цілого пакета дозволяє не викидати його одразу після походу в магазин. Якщо пакет після прибирання залишається в хорошому стані, його можна використати ще раз.

Дивіться відео про те, як обертати мітлу пакетом перед прибиранням

Інфографіка: Главред

Ще новини:

Про джерело: El Cronista El Cronista - аргентинське ділове видання, засноване в 1908 році. Це одна з найстаріших економічних газет Аргентини, що спеціалізується на фінансах, бізнесі, економіці, ринках, політиці та споживчих темах. Спочатку газета виходила під назвою El Cronista Comercial і була орієнтована переважно на підприємців та представників ділових кіл. Згодом видання розширило тематику і стало одним із провідних інформаційних ресурсів країни, публікуючи новини не тільки про економіку, а й про технології, спосіб життя, нерухомість, здоров’я та поради щодо побуту.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред