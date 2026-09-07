Денисенко вперше зізналася, як спілкується з колишнім чоловіком - подробиці

Турбота про дитину залишається головним приводом для спілкування колишнього подружжя.

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Денисенко вперше зізналася, як спілкується з колишнім чоловіком / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко, Андрій Фединчик

Коротко:

Екс-подружжя підтримує зв'язок виключно в рамках виховання сина

Наталка пишається досягненнями сина

Українська актриса Наталка Денисенко відверто розповіла про свої нинішні стосунки з колишнім чоловіком Андрієм Фединчиком.

Подружжя розлучилося минулого року, причому ініціатором розлучення стала актриса. У пари є спільний син Андрій, і саме турбота про дитину залишається головним приводом для спілкування колишнього подружжя. Про це актриса розповіла в інтерв’ю OBOZ.UA.

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За словами Денисенко, вони підтримують зв’язок виключно в рамках виховання сина.

"Спілкуємося в рамках виховання Андрюші", - сказала актриса.

Наталка також поділилася подробицями про життя сина і зізналася, що пишається його досягненнями.

Андрій уже пішов до третього класу. За словами актриси, у нього хороші результати з математики, а також він чудово плаває й пірнає.

"Загалом він досить щаслива дитина, і для мене це найголовніше", - підкреслила Денисенко.

Актриса розповіла, що син спокійно сприйняв закінчення літніх канікул і повернення до навчання. Він розумів, що після завершення літа доведеться знову йти до школи, тому поставився до цього без особливих хвилювань.

При цьому Денисенко зазначила, що їй особливо пощастило зі школою, яку відвідує син. Андрій любить свою вчительку і з задоволенням навчається.

"А для мене найголовніше - щоб він був щасливий і залишався собою", - додала Наталка.

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Про особу: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

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