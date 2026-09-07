Путін висунув ще жорсткіші умови для миру: що передбачає план Трампа для України

Мирні переговори щодо війни в Україні виходять на новий етап за участі спецпредставників Трампа, проте Кремль продовжує висувати нові ультиматуми.

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Умови Путіна для миру - що змінює новий план Трампа для України / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Яким Трамп бачить майбутнє України

Які умови для завершення війни висунув Путін

Чому Путін не готовий до суттєвих компромісів

Що може передбачати новий мирний план Трампа

Адміністрація президента США Дональда Трампа намагається перевести переговори щодо врегулювання війни Росії проти України від ідеї тимчасового припинення вогню до масштабного "мирного пакета", який має визначити майбутні відносини Києва і Москви. Водночас диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін продовжує наполягати на виконанні своїх максималістських умов.

Главред з'ясував, які умови Путін висунув для миру та що відомо про оновлений план Трампа щодо України.

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США готують мирний пакет для України та Росії

Спецпосланець президента США Джаред Кушнер після переговорів у Києві дав зрозуміти, що у Вашингтоні розглядають нинішній переговорний процес значно ширше, ніж просто спробу домовитися про короткострокове припинення вогню. За його словами, Дональд Трамп поставив перед американською переговорною командою завдання сформувати комплексний пакет, який має створити основу для тривалого миру між Україною та Росією.

"Пауза в бойових діях, яку ми спостерігали тут, у Києві, та в Москві протягом останніх кількох днів, - це, очевидно, добре. Але чого він справді прагне досягти - це ситуації, за якої між країнами не буде жодних бойових дій, а обидві держави зможуть зосередитися на реалізації свого величезного потенціалу та знайти способи отримувати вигоду одна від одної, а не ворогувати між собою", - сказав Кушнер.

Американський спецпосланець пояснив, що робота над майбутньою домовленістю не обмежується лише ним та Стівом Віткоффом. До формування пропозицій, за його словами, залучена значна частина адміністрації США. Зокрема, над питанням працюють віцепрезидент Джей Ді Венс та державний секретар Марко Рубіо. Кушнер назвав головним завданням команди створення цілісного мирного пакета, а не пошук окремого рішення для чергової паузи у бойових діях.

"Завдання, яке президент Трамп поставив перед нами - перед Стівом і мною, - фактично створити мирний пакет", - наголосив Кушнер.

Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Яким Трамп бачить майбутнє України

Під час заяв для журналістів у Києві Джаред Кушнер також передав привіт від президента США українському народу. Він наголосив, що Дональд Трамп усвідомлює складність війни та масштаби проблем, які доведеться вирішувати під час переговорів.

"Він справді хотів, щоб ми передали: він розуміє, що це дуже, дуже складна й комплексна проблема. Але це проблема, яку справді варто вирішити – не просто для того, щоб зупинити нинішню війну, а для того, щоб створити правильні умови та домовленості для довготривалого й стійкого миру", – сказав Кушнер.

Трамп і його війни / Інфографіка: Главред

За словами спецпосланця, американська адміністрація пов'язує завершення війни не лише з припиненням загибелі людей, а й із можливістю для України перейти до масштабного відновлення. Кушнер звернув увагу на мужність, винахідливість та стійкість українського суспільства, які країна демонструвала протягом років повномасштабної війни.

Він пояснив, що потенційний мир має створити умови, за яких ці можливості України будуть спрямовані вже не на виживання та оборону, а на побудову сильної держави та економічний розвиток.

"Мова йде про мир, який дозволить Україні використати ту неймовірну мужність, винахідливість і силу, які вона демонструвала протягом останніх років війни, щоб розбудувати себе як велику державу – таку, якою вона має повний потенціал стати", - заявив Кушнер.

Чим завершились переговори у Києві

Спецпосланець США Стів Віткофф після другого раунду переговорів із Володимиром Зеленським заявив, що американська сторона позитивно оцінює зміст дискусії. Представники Трампа дали зрозуміти, що готові продовжувати переговори стільки, скільки буде необхідно для просування до домовленостей.

"Маю сказати, у нас відбулася дуже змістовна розмова. Обговорення було серйозним і важливим, і ми сповнені оптимізму. Ми з нетерпінням чекаємо на продовження сьогоднішньої програми – стільки часу, скільки знадобиться", – сказав Віткофф.

За інформацією джерела Axios, обізнаного з перебігом переговорів, під час зустрічей Володимира Зеленського з американськими спецпосланцями обговорювалася готовність України до продовження війни в зимовий період.

За даними джерел Axios, обізнаних із перебігом переговорів, зустрічі в Києві пройшли у конструктивній атмосфері. Американська делегація має намір продовжити роботу з українською та російською сторонами над оновленою мирною пропозицією.

"Ситуація може розвиватися в позитивному напрямку, якщо всі залучені сторони продовжать роботу", - сказав співрозмовник Axios, який брав участь у переговорах.

Джерела Financial Times, близькі до переговорів, заявили, що американські посланці привезли до Києва та Москви оновлений мирний план. За їхньою інформацією, йдеться не про повністю новий документ, а про переглянуті версії пропозицій, які з'являлися раніше.

Документи, за даними співрозмовників видання, були змінені з урахуванням обставин, які трансформувалися з лютого. При цьому конкретний зміст оновлень офіційно не розкривається.

"Сторони утримуються від змістовних витоків інформації щодо деталей переговорів", - зазначають джерела, обізнані з процесом.

Переговори можуть відновитись у новому форматі

Одним із можливих наступних етапів переговорного процесу може стати відновлення прямого формату за участю України, США та Росії. Американська сторона, за словами Кушнера, хоче повернутися саме до такого механізму.

Віткофф заявив, що оголошення про можливу тристоронню зустріч може з'явитися найближчим часом. Американський спецпосланець при цьому подякував українцям за стійкість у війні та наголосив на серйозності намірів Вашингтона.

Переговори США з Москвою та Києвом фактично мають стати підготовчим етапом для визначення того, чи існує простір для прямої розмови трьох сторін. Водночас головною проблемою залишається те, що Кремль продовжує наполягати на власних умовах, які Україна та її партнери неодноразово називали неприйнятними.

"Ми дуже серйозно налаштовані і прагнемо досягти результату", - заявив Віткофф.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Володимир Зеленський назвав переговори зі США важливими і продуктивними

Після заяв американських посланців президент України Володимир Зеленський окреслив перелік тем, які Київ вважає критичними для будь-яких майбутніх домовленостей. Українська сторона говорить не лише про припинення бойових дій, а й про систему гарантій безпеки, економічну підтримку, відбудову та майбутній розвиток держави.

Зеленський наголосив, що однією з центральних гарантій має залишатися боєздатна українська армія. Для її утримання, за словами президента, необхідні конкретні ресурси та зобов'язання партнерів.

"Тому гарантії повинні бути сильними, чіткими", - наголосив Зеленський.

Президент також підкреслив, що питання Донбасу пов'язане з усім перебігом війни та можливостями українських Сил оборони утримувати позиції.

"Без сильних позицій ЗСУ на фронті РФ буде висувати лише ультиматуми", - заявив президент.

Водночас Зеленський позитивно оцінив сам візит американської делегації до Києва.

"Ви сьогодні спрацювали навіть краще, ніж системи Patriot для наших громадян, які перебувають у столиці. Приїжджайте частіше, і у нас буде можливість трохи дати нашим людям пожити", - сказав Зеленський на пресконференції.

ЗРК "Patriot" / Інфографіка: Главред

Які умови для завершення війни висунув Путін

На відміну від обережного оптимізму, який прозвучав після київських зустрічей, Москва не повідомила про будь-який прорив у переговорах, які відбувались днем раніше у Москві. За даними Reuters, Володимир Путін провів зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером понад три години, а помічник російського президента Юрій Ушаков назвав розмову "надзвичайно корисною".

Ушаков повідомив, що американські представники виклали низку ідей щодо можливих шляхів завершення війни. Однак конкретного змісту цих пропозицій Кремль не розкрив.

Водночас російська сторона передала американським представникам позицію Путіна щодо ситуації на фронті.

Ушаков також повторив тезу про необхідність усунення "всіх корінних причин конфлікту".

"Путін вважає, що Росія досягає реального прогресу на полі бою і водночас наполягає на усуненні всіх корінних причин конфлікту", - передав позицію Кремля Ушаков.

За даними Reuters, представник Білого дому після переговорів назвав їх змістовними та повідомив, що інформацію про подальші кроки можуть оприлюднити найближчими тижнями. Джерело Reuters, наближене до Кремля, заявило, що Путін, як і раніше, розраховує захопити додаткові українські території.

Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

За словами співрозмовника агентства, російський лідер пов'язує можливість домовленостей із подальшим розвитком подій у Донецькій області.

"Немає жодних шансів досягти угоди щодо лінії фронту, доки Путін не завершить захоплення решти території Донецької області", - сказала ця особа агентству Reuters.

Водночас західні військові аналітики оцінюють можливість швидкого захоплення всієї Донецької області як малоймовірну через темпи російського наступу. Україна зі свого боку неодноразово відкидала вимоги щодо передачі територій, які контролює, наголошуючи, що такий сценарій означав би фактичну капітуляцію.

"Путін упевнений, спираючись на звіти своїх командирів, що це може відбутися до кінця року", - повідомив співрозмовник Reuters.

Паралельно з офіційними заявами Кремля російські медіа почали публікувати деталі документа, який вони назвали новим мирним планом, нібито привезеним представниками Дональда Трампа до Москви. Офіційного підтвердження автентичності такого документа немає, тому ці твердження не можна вважати підтвердженим змістом американської пропозиції, цитує зміст документа Главком.

За версією, яку поширюють російські ЗМІ, Україна нібито має відвести війська з визначеної частини Донбасу. Росія при цьому начебто бере на себе зобов'язання не вводити туди свої війська, а територія може стати буферною зоною під контролем міжнародного контингенту ООН.

Подібний механізм нібито пропонується для частини Запорізької області. За цією версією, українська юрисдикція над територією мала б формально зберегтися, а безпеку в буферній зоні забезпечував би міжнародний контингент.

"Офіційного підтвердження автентичності документа наразі немає", - наголошується в оприлюдненій інформації.

Одним із найбільш суперечливих пунктів, які приписують нібито новому мирному документу, є можливий особливий статус частини Донбасу. За версією російських медіа, територія може де-факто залишитися без присутності російських військ, але де-юре перейти під юрисдикцію РФ.

У документі, про який пишуть росЗМІ, також фігурує проведення в Україні референдуму та виборів. Після цього нова влада нібито мала б внести конституційні зміни, які передбачали б відмову від силового повернення відповідних територій.

Крім того, Україна, за цією версією, мала б закріпити позаблоковий статус. Йдеться не лише про відмову від вступу до НАТО, а й про обмеження участі в інших військових союзах.

"Після виконання цих умов нова українська влада нібито має підписати повномасштабний мирний договір", - йдеться в оприлюднених російськими медіа деталях.

За твердженнями російських ЗМІ, нібито мирний документ містить додаткові умови щодо чисельності Збройних сил України, мовного питання та майбутнього внутрішнього устрою держави.

Водночас за даними Bloomberg, Володимир Путін готовий припинити війну лише на власних умовах, а позиція Москви може ставати дедалі жорсткішою через переконання Кремля у наявності військової переваги.

Співрозмовники, наближені до Кремля, вважають, що Москва розраховує використати своє бачення ситуації на фронті для посилення переговорних позицій.

Пєсков підтвердив незмінність умов Путіна щодо завершення війни

На тлі повідомлень про нібито нові мирні пропозиції речник Кремля Дмитро Пєсков фактично підтвердив, що базова переговорна позиція Москви не змінилася. Він послався на вимоги, які Володимир Путін публічно озвучив ще 14 червня 2024 року. Ці умови передбачали виведення українських військ із територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, на які претендує Росія, а також відмову України від вступу до НАТО та закріплення нейтрального статусу.

"Така ймовірність є, її не можна виключати, що вдасться все-таки вийти в режим мирного врегулювання. Але якихось конкретних поки передумов, на жаль, немає. Робота триває, і контакти тривають", - сказав Дмитро Пєсков.

Раніше Кремль також вимагав визнання окупованих українських територій, скасування західних санкцій проти Росії та закріплення без'ядерного статусу України.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка: Главред

"Росія зберігає готовність перейти до мирного врегулювання та продовжувати досягати своїх цілей дипломатичним шляхом", - заявив представник Кремля.

Андрій Сибіга заявив, що Росія не має позиції сили для ультиматумів

Українська влада, зі свого боку, відкидає твердження Москви про нібито вирішальну військову перевагу. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга навів дані, які, на його думку, демонструють невідповідність між заявами Путіна та реальною динамікою на фронті.

За словами міністра, цього року Росія додатково окупувала менше ніж 0,2% території України. Водночас темпи просування російських військ, за його даними, знизилися у 3,5 раза порівняно з попереднім роком.

Сибіга також заявив, що лише за серпень Росія втратила щонайменше 42 тисячі військових. Окремо він згадав українські далекобійні удари по військових цілях на території країни-агресорки.

"Які б фальшиві карти не показували Путіну російські генерали, реальність на полі бою доводить, що він не перемагає і не переможе в цій війні. Враховуючи ситуацію в російській економіці та нездатність РФ протистояти далекобійним санкціям України, для Росії все буде тільки гірше… Москва точно не перебуває в позиції сили. І вона точно не в тій позиції, щоб диктувати умови", - наголосив Андрій Сибіга.

Андрій Сибіга / Інфографіка: Главред

Чому Путін не готовий до суттєвих компромісів

Позицію Кремля окремо проаналізував американський Інститут вивчення війни. Аналітики ISW дійшли висновку, що останні заяви Юрія Ушакова після зустрічі Путіна з Віткоффом і Кушнером свідчать про відсутність готовності Москви відступати від максималістських цілей.

Експерти нагадали, що Путін пов'язує можливе врегулювання з усуненням так званих "корінних причин" війни. У російській інтерпретації це фактично означає виконання вимог, які Україна та західні держави розглядають як неприйнятні.

"Заява Ушакова після зустрічі Путіна з Віткоффом і Кушнером свідчить про те, що Кремль, як і раніше, не готовий йти на будь-які суттєві компроміси щодо максималістських вимог Росії", - зазначили аналітики ISW.

Інститут також звернув увагу на те, що Путін продовжує представляти американським посланцям власну оцінку ситуації на фронті.

"Путін надав Віткоффу та Кушнеру вичерпну оцінку "значних успіхів" Росії вздовж лінії фронту", - повідомляли аналітики, наголошуючи, що така оцінка, на їхню думку, перебільшує реальні можливості російських військ.

ISW назвав новий дедлайн Путіна щодо захоплення Донбасу нереалістичним

Продовжуючи аналіз військових розрахунків Кремля, ISW зазначив, що Путін встановив новий орієнтир щодо захоплення всієї Донецької області до кінця 2026 року. Водночас аналітики нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення російське керівництво неодноразово встановлювало дедлайни для виконання цього завдання.

За оцінкою Інституту, російські війська не виконали жодного з численних раніше озвучених термінів. Зокрема, бої за Костянтинівку тривають із жовтня 2025 року, але місто досі не захоплене.

"Російські війська не встигнуть до нового терміну, встановленого Путіним, - захопити всю Донецьку область до 31 грудня 2026 року", - зазначили аналітики ISW.

Експерти також нагадали, що російські війська не захопили ключові міста українського "фортечного поясу" - Слов'янськ, Краматорськ і Дружківку.

Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

"Бойові фантазії Путіна залишаються відірваними від реальності оборонних можливостей України, власних ослаблених наступальних можливостей Росії та складної й розлогої місцевості", - наголосили в ISW.

У своєму прогнозі ISW окремо розрахував, як співвідносяться заявлені Кремлем цілі з фактичними темпами російського просування. За даними аналітиків, у серпні 2026 року російські війська просувалися в середньому на 2,91 квадратного кілометра на день на всьому театрі бойових дій.

У Донецькій області цей показник був нижчим і становив 2,36 квадратного кілометра на день. За такого темпу, за оцінкою ISW, для захоплення решти приблизно 19% області знадобився б час до жовтня 2032 року.

"За нинішніх темпів наступу російські війська не захоплять Донецьку область до 2032 року - якщо взагалі зможуть її захопити", - зазначили аналітики.

Водночас ISW не робить висновку, що Росія гарантовано зможе досягти цієї мети навіть у більш віддаленій перспективі.

"Ані хід подій, ані ймовірна динаміка поточного конфлікту не вказують на те, що російські війська зможуть найближчим часом різко прискорити темпи наступу, доки західна підтримка України залишатиметься приблизно на нинішньому рівні", - підкреслили в Інституті.

Що може передбачати новий мирний план Трампа

Керівник аналітичного центру "Ділова столиця" Вадим Денисенко вважає, що основою подальшого переговорного процесу можуть залишитися 28 пунктів, які пов'язують із минулорічними пропозиціями Дональда Трампа.

На думку експерта, майбутні документи можуть змінюватися та модифікуватися, однак базова структура переговорів, імовірно, залишатиметься пов'язаною саме з цим набором пропозицій.

Денисенко звернув увагу, що значна частина положень, які фігурували в попередніх обговореннях, відповідала російським вимогам. Він не очікує, що Москва найближчим часом добровільно відмовиться від значної частини власних максималістських позицій.

"У принципі, переговорний процес буде обертатися навколо цих 28 пунктів. В основі будь-яких наступних переговорних процесів - чи в цьому форматі, чи в наступному - так чи інакше будуть ці 28 пунктів. Модифіковані, змінені, але в цілому там прописано фактично все, що хоче Росія", - заявив Денисенко в ефірі Radio NV..

Проєкт мирного плану з 28-ми пунктів / Інфографіка: Главред

Експерт також зазначив, що оцінити реалістичність нинішнього переговорного процесу поки що складно через брак офіційно підтвердженої інформації щодо реального змісту домовленостей між представниками США та Росії.

За його словами, значна частина ключових рішень зараз може обговорюватися за зачиненими дверима. Саме від таких кулуарних домовленостей залежатиме, чи зможуть американські посланці знайти хоча б часткове зближення позицій Москви та Києва.

Денисенко наголосив, що поки невідомо, наскільки Дональд Трамп готовий приймати пропозиції, які висуває Росія, та наскільки Україна може погодитися на ті чи інші компроміси.

"Вистрілять вони чи не вистріляють, наскільки Трамп погодиться на ті пропозиції, які є у Російської Федерації, наскільки Україна згодна буде погоджуватись на ці пропозиції - поки що відповісти на ці питання фактично нереально, тому що ми маємо тільки певні гіпотези без будь-якої конкретики", - зазначив експерт.

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Про джерело: Axios Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц. Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

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