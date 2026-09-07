"Навмисно відмовилася": Квіткова різко висловилася щодо аліментів Добриніна

Українська блогерка різко відреагувала на закиди в мережі щодо виплат на утримання дитини.

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Даша Квіткова - аліменти Нікіти Добриніна / колаж: Главред, фото: instagram.com, Даша Квіткова

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Чому Даша Квіткова не оформлювала аліменти на сина Льва

Як Квіткова та Добринін забезпечують дитину

Українська блогерка Даша Квіткова, яка виховує сина Льва від шлюбу з телеведучим Нікітою Добриніним, різко відреагувала на дискусію в соцмережі Threads. Приводом для цього стала заява одного з користувачів про те, що "подання позову про аліменти - це визнання жінки, що вона не здатна самостійно утримувати дитину".

За словами блогерки, вона свідомо відмовилася від аліментів на дитину ще на етапі розлучення. Своє рішення Квіткова пояснила юридичними нюансами Сімейного кодексу України, який передбачає можливість стягнення аліментів уже з повнолітньої дитини на утримання непрацездатного батька.

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Нікіта Добринін - син Лев / фото: instagram.com, Даша Квіткова

"Видаліть цю нісенітницю й не ганьбіться. Я навмисно відмовилася від аліментів (ще на етапі розлучення), тому що Сімейний кодекс України передбачає можливість стягнення аліментів уже з повнолітньої дитини на утримання непрацездатного батька, який потребує матеріальної допомоги. При вирішенні таких справ має значення, чи виконував цей батько свої батьківські обов’язки та чи сплачував аліменти. Утримання дитини - обов’язок обох батьків, а не виключно матері. Аліменти - це не допомога "нездатній жінці", а виконання одним із батьків свого законного обов’язку перед власною дитиною", - поділилася блогерка.

Даша зазначила, що дитина не повинна бути турботою лише одного з батьків. Обидва батьки повинні брати фінансову участь у її житті. Своє рішення вона пояснила турботою про майбутнє Льва - щоб у майбутньому синові не довелося платити аліменти батькові. Однак коментатори в Threads звернули увагу блогерки на те, що відмова від виплат батька на дитину не гарантує захисту від претензій Добриніна в майбутньому.

Реакція Квіткової на питання про аліменти / скрін з Threads

"Навмисно відмовилася від аліментів - це не скасовує право батька стягувати аліменти з дитини. Це право скасовує, наприклад, наявність заборгованості зі сплати аліментів, позбавлення батьківських прав тощо"

"Тільки є нюанс: якщо мати не подавала на аліменти, вважатиметься, що батько виконував свої обов’язки й не мав боргів перед дитиною"

"Вас неправильно проконсультували. Не подавала позов про аліменти, значить, він добровільно виконував зобов’язання щодо утримання дитини. Тому відсутність позову - не допоможе"

Даша Квіткова - стосунки з Нікітою Добриніним / фото: instagram.com, Даша Квіткова

"Зрозуміло. А як зробити так, щоб він не зміг стягнути? Просто цікаво, як це працює. Тобто це палка з двома кінцями на користь батька. І так, і так він може стягнути аліменти", - здивувалася блогерка.

Квіткова та Добринін виховують сина Лева за системою 50/50: один тиждень хлопчик проводить з мамою, а наступний - з татом. Такий рівний розподіл стосується не лише часу, проведеного з дитиною, а й усіх фінансових витрат. Крім того, колишнє подружжя зберігає добрі стосунки заради сина, разом відзначає його дні народження та регулярно ділиться в соцмережах знімками спільного дозвілля з Левом.

Даша Квіткова / інфографіка: Главред

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Про персону: Даша Квіткова Даша Квіткова - українська блогерка (майже 2 млн підписників в Instagram), інфлюенсерка. Здобула широку популярність завдяки перемозі в 9 сезоні романтичного реаліті-шоу "Холостяк" з Микитою Добриніним. Зараз є однією з найпопулярніших дівчат-блогерок в Україні. Пробує свої сили на телебаченні.

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