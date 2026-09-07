Україну розігріє до +33 градусів: де очікуються грози та град

Синоптик наголосив, що сильних і тривалих дощів українцям чекати не варто.

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Прогноз погоди в Україні на тиждень / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні до 13 вересня

Де прогнозується сильний вітер і град

Погода в Україні упродовж тижня, з 7 по 13 вересня, буде переважно теплою, подекуди спекотною, з короткочасними дощами і слабким туманом. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, температурний режим прогнозується вищим за кліматичну норму в усіх регіонах України, але найвищі температурні показники фіксуватимуться у південно-східних регіонах країни та Криму.

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"Періодично проходитимуть короткочасні дощі у супроводі грози та поривчастого вітру. Однак, сильних і тривалих дощів чекати не варто, оскільки атмосферний тиск виявиться вищим за норму, а циклонічна діяльність себе проявлятиме на деякому віддаленні від України. Таким чином, метеорологічне літо поки що продовжиться на певний час", - підкреслив синоптик.

Погода 7 вересня

У понеділок очікується погода без опадів на всій території України, лише вночі на крайньому сході пройде короткочасний дощ. Температура повітря в нічний час становитиме +9…+14 градусів, вдень +19…+24 градуси, на крайньому півдні місцями до +26 градусів.

Погода 7 вересня / фото: meteoprog

Погода 8 вересня

У вівторок погодні умови в Україні визначатиме антициклон, тому на всій території очікується малохмарна та суха погода, без опадів. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +8…+13 градусів, у північних та східних областях місцями +5…+7 градусів; вдень +21...+26 градусів.

Погода 8 вересня / фото: meteoprog

Погода 9 вересня

У середу продовжиться період спокійної та стійкої антициклональної погоди. Опадів по всій Україні не передбачається. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман. Температура повітря у нічний час становитиме +9…+14 градусів, на півдні місцями до +16 градусів; вдень повітря прогріється до +24...+29 градусів, у західних областях місцями +30...+33 градуси.

Погода 9 вересня / фото: meteoprog

Погода 10 вересня

У четвер на більшій частині території України очікується тепла та суха погода, без опадів. Лише вдень у західних областях подекуди пройдуть короткочасні грозові дощі, можливі шквали та дрібний град. Температура повітря в нічний час становитиме +13…+18 градусів; вдень потеплішає до +28...+33 градусів.

Погода 10 вересня / фото: meteoprog

Погода 11 вересня

У п'ятницю невеликі короткочасні дощі можливі у північних областях України. На решті території опадів не передбачається. Температура повітря вночі становитиме +12…+18 градусів, вдень у північних та західних регіонах +21…+26 градусів, на решті території країни +26…+31 градус.

Погода 12 вересня

У суботу невеликі дощі під впливом малорухомого атмосферного фронту пройдуть у західних та центральних областях. На решті території України істотних опадів не прогнозується. Вночі та вранці місцями можливий туман. Температура повітря в нічний час становитиме +13…+18 градусів; в денні години у східних, південних та Дніпропетровській областях +28...+33 градуси, в інших регіонах країни +20...+25 градусів.

Погода 13 вересня

У неділю в Україні очікується погода без істотних опадів, лише вночі на півночі Лівобережжя пройде короткочасний дощ. Температура повітря вночі становитиме +12…+17 градусів, у південній половині місцями до +20 градусів; вдень +22…+27 градусів, на Одещині та Криму місцями до +30 градусів.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталія Діденко говорила, що через похолодання не варто засмучуватися, адже цей тиждень ще подарує Україні тепло і справжнє лагідне осіннє сонечко.

Синоптики Укргідрометцентру заявляли, що вересень є перехідним місяцем від літа до осені, для якого властиве загальне зниження температури, але середньомісячні показники будуть близькими до норми.

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Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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