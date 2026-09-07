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РФ уже спорядила Ту-95 ракетами: коли можливий удар і які міста під загрозою

Руслана Заклінська
7 вересня 2026, 11:50оновлено 7 вересня, 13:49
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Росія передислоковує Ту-95МС із Далекого Сходу на аеродром "Оленья".
РФ уже спорядила Ту-95 ракетами: коли можливий удар і які міста під загрозою
Ту-95, ракети / Колаж: Главред, фото: wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Головне:

  • РФ передислоковує Ту-95МС на аеродром "Оленья"
  • Щонайменше чотири бомбардувальники споряджені ракетами
  • РФ може готувати масований ракетний удар цього тижня

Росія завершує підготовку до можливого масованого ракетного удару по Україні. Російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС здійснюють передислокацію з далекосхідного аеродрому "Українка" на "Оленью" у Мурманській області. Про це повідомив "Стратегічна авіація".

За даними моніторів, в повітрі перебуває невизначена кількість Ту-95МС. Вони здійснюють передислокацію на аеродром "Оленья" з аеродрому "Українка".

відео дня
РФ уже спорядила Ту-95 ракетами: коли можливий удар і які міста під загрозою
Звідки і якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

За інформацією каналу "єРадар", у повітрі перебувають щонайменше чотири Ту-95МС, які здійснюють передислокацію з Далекого Сходу. За його даними, літаки вже споряджені крилатими ракетами.

Загалом на аеродромі "Оленья" можуть перебувати шість готових до застосування Ту-95МС. Ще чотири бомбардувальники Ту-160 - на Далекому Сході

Моніторингові канали припускають, що масований ракетний удар може відбутися протягом цього тижня. Одним із пріоритетних напрямків найближчих атак може стати енергетична інфраструктура.

Скільки ракет РФ зіблара для удару

Моніторинговий канал "єРадар" уточнив, що Росія завершила підготовку до нового масованого ракетного удару по Україні із застосуванням стратегічної авіації. Атака може відбутися впродовж двох діб.

За попередніми даними, російські війська підготували близько 50 крилатих ракет Х-101. Крім того, на аеродром у Воронежі доставили балістичні ракети північнокорейського виробництва КН-23, які, ймовірно, також можуть бути застосовані під час наступної атаки.

Загалом, за наявною інформацією, до удару можуть бути готові близько 35 балістичних ракет типів "Іскандер-М", КН-23 та "Циркон".

Які регіони РФ може атакувати

Пріоритетною ціллю російського удару традиційно залишається Київ та Київська область. Водночас не виключається застосування частини крилатих ракет по цілях у західних регіонах України.

Зокрема, під загрозою можуть опинитися міста, які нещодавно вже зазнавали атак реактивних безпілотників, серед них Хмельницький, Житомир та Рівне.

Які нові цілі для атак обрала РФ - думка експерта

Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак в етері "Суперпропозиції" заявив, що Росія розширює перелік об’єктів в Україні, які може атакувати. Після ударів по українській логістиці та складах у цьому списку з’явилися адміністративні будівлі, а наступними цілями можуть стати об’єкти культурної спадщини.

За його словами, російські війська можуть перейти до атак на історичні будівлі та пам’ятки архітектури.

"Розуміємо, що далі за їхнім планом, швидше за все, це руйнація якихось історичних будівель, пам'яток архітектури, історії, яким там 100, 200, до 1000 років. Що завгодно можна зруйнувати", - зазначив Ступак.

Експерт наголосив, що це може бути лише черговим етапом російських атак. Він також нагадав, що будівлю Головного управління розвідки вже раніше атакували.

"Через новий етап розуміємо, що будуть нас кошмарити, поки не буде знайдено максимальний вихід з цієї ситуації. Над цим працюють, але для цього потрібен час щонайменше до листопада", - сказав Ступак.

Тимчасове припинення ударів - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, речник російського президента Дмитро Пєсков підтвердив прибуття американських переговорників до РФ. Кремль наказав припинити удари по Києву. Припинення ударів мало розпочатися опівночі 5 вересня і діяти протягом трьох діб.

Президент Зеленський повідомив про готовність утриматися від ударів по Москві під час переговорів. Президент підкреслив, що режим без ударів стосується суботи, неділі та понеділка.

Моніторинговий канал "єРадар" повідомив напередодні про передислокацію російських стратегічних бомбардувальників. За даними ресурсу, бомбардувальники Ту-95МС здійснюють перелід з Далекого Сходу на західні аеродроми.

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Про ресурс: єРадар

"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) - це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на:

  • моніторингу повітряної обстановки;
  • попередженнях про ракетні та дронові атаки;
  • аналітиці запусків ракет, зльотів авіації, активності БпЛА;
  • оперативних зведеннях під час масових атак.

Канал позиціонує себе як волонтерський інформаційний ресурс, а не як офіційне державне джерело.

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