Не впізнати: дочка Кошового опублікувала рідкісне фото з-за кордону

Варвара Кошева з'явилася перед шанувальниками в оновленому образі.

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Як змінилася Варвара Кошова / колаж: Главред, фото: instagram.com, Варвара Кошева, Євген Кошовий

Ви дізнаєтеся:

Де зараз перебуває дочка Євгена Кошового

Як змінилася зовнішність Варвари Кошової

Старша дочка актора та гумориста Євгена Кошового опублікувала рідкісне фото в Instagram після переїзду до Італії. 18-річна Варвара показала, як сильно змінилася за рік життя за кордоном.

За останній рік дівчина змінила не тільки місце проживання, а й свій звичний стиль. На опублікованому знімку Варвара позує в салоні автомобіля з оновленим кольором волосся - дівчина віддала перевагу світлішому відтінку блонду. Крім того, помітно відросла й чубчик, який дочка артиста раніше стригла коротко: тепер пасма красиво обрамляють її обличчя.

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Де зараз Варвара Кошова / фото: instagram.com, Варвара Кошова

Зараз Варвара Кошова мешкає в Мілані. Вперше про її переїзд за кордон стало відомо ще восени 2025 року, коли дівчина почала позначати італійське місто як локацію на своїй сторінці.

Пізніше цю інформацію офіційно підтвердив і її батько. У травні 2026 року Євген Кошовий розповів, що після закінчення першого курсу в Україні Варвара вирішила продовжити навчання за кордоном. Досягнувши повноліття, вона вступила до міланського вишу на спеціальність, пов’язану з менеджментом та режисурою у сфері шоу-бізнесу.

Варвара Кошева на останньому дзвонику / instagram.com/yalta_k

"Вона закінчила тут заочно перший курс, а потім уже поїхала продовжувати навчання, коли їй виповнилося 18 років", - розповів тоді актор.

Євген Кошовий / Інфографіка: Главред

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Про персону: Євген Кошовий Євген Вікторович Кошовий - український актор кіно, телебачення та озвучування, шоумен, телеведучий. З 2005 року й дотепер - учасник шоу "Вечірній квартал", "Вечірній Київ", ведучий "Чисто News", з 2012 року - член журі телешоу "Розсміши коміка". З 2019 року - ведучий "Ліги сміху", повідомляє"Вікіпедія".

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