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Ціни на один овоч різко пішли вгору: скільки доведеться заплатити за кілограм

Марія Николишин
7 вересня 2026, 10:40
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Пропозиція овочів з відкритого ґрунту скорочується, тому виробники не виключають подальшого зростання цін.
Ціни на один овоч різко пішли вгору: скільки доведеться заплатити за кілограм
В Україні почали дорожчати огірки / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Тепличні огірки подорожчали на 20% за тиждень
  • Актуальні ціни сягають 30-55 грн/кг
  • Це на 44% дорожче, ніж рік тому

В Україні почали підвищуватися ціни на тепличні огірки. Подорожчання зумовлене насамперед високим попитом на тлі скорочення пропозиції цих овочів на внутрішньому ринку. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що наразі українські тепличні комбінати встановлюють ціни на огірки в межах 30-55 грн/кг, що в середньому на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

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"Висхідний ціновий тренд обумовлений одразу кількома факторами. Насамперед, він є наслідком скорочення пропозиції продукції відкритого ґрунту з місцевих господарств. Крім того, до збирання врожаю огірка другого обороту поки що приступили не всі тепличні комбінати", - йдеться у повідомленні.

Аналітики додають, що зараз тепличні огірки коштують в середньому на 44% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

"Багато учасників ринку не виключають можливості подальшого подорожчання цієї продукції через активний попит", - підсумували в EastFruit.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Що буде з цінами на продукти восени

Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин говорив, що Україна фактично опинилася на етапі суттєвого зниження цін на окремі продукти через внутрішнє перевиробництво.

За його словами, особливо помітною ця тенденція вже стала на ринку яєць, адже вони вже подешевшали приблизно на 20%.

"Ціни на яйця пішли вниз, бо немає де дівати яйця. Ми зараз стоїмо на етапі суттєвого зниження продуктів харчування у зв’язку із внутрішнім перевиробництвом, яке шалено б’є зараз по аграрію", - підкреслив він.

Експерт додав, що також восени може знизитися вартість м’яса.

"М’ясо цілком ймовірно буде дешевшим, тому що різко подешевшала кормова база", - прогнозує Пендзин.

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, ціни на моркву в Україні знижуються вже три тижні поспіль. Наразі торговельно-закупівельна діяльність на ринку залишається малоактивною, тоді як фермерам необхідно продати доволі великі обсяги цієї продукції середніх сортів, не придатної для тривалого зберігання.

Також в Україні продовжують знижуватися ціни на яблука нового врожаю. Здешевлення пов’язане зі стриманим попитом та збільшенням пропозиції фруктів осінніх сортів.

Водночас ціни на картоплю в Україні можуть зрости, попри дешеву продукцію в розпал збирання врожаю. Головний ризик сезону 2026/27 проявиться не восени, а взимку та навесні, коли почне скорочуватися пропозиція якісної товарної картоплі, придатної до тривалого зберігання.

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Про джерело: EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

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