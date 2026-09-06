Сплатила двічі, а гроші не повернули: люди скаржаться на роботу "ПриватБанку"

Додаткові претензії жінки стосуються роботи контакт-центру "ПриватБанку".

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Клієнт розповів про дивний інцидент у "Приват24" / Колаж "Главред", фото: скріншот з YouTube

Що сталося:

Клієнтка поскаржилася на затримку повернення коштів після збою в оплаті

Довелося оплатити покупку повторно

Повернення коштів, за її словами, може зайняти до 120 днів

Клієнтка ПриватБанку поскаржилася на тривале очікування повернення коштів після невдалої оплати покупки. За її словами, термінал повідомив про помилку операції та майбутнє повернення грошей, однак через кілька тижнів питання так і не було вирішено.

Інцидент, за її словами, стався 6 серпня 2026 року. Жінка розраховувалася в магазині карткою ПриватБанку через термінал цього ж банку.

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Під час проведення операції на екрані пристрою з’явилося повідомлення про помилку платежу. Одночасно система повідомила клієнтку, що списані кошти мають бути повернені.

"На екрані з’явилося повідомлення про помилку платежу та про те, що кошти будуть повернені", - розповіла жінка.

Клієнтка стверджує, що очікувала повернення грошей до 12 серпня, однак кошти так і не надійшли.

У результаті їй довелося повторно оплатити покупку, після чого жінка звернулася до банку та зареєструвала заявку на повернення коштів за першою операцією.

Однак на момент публікації відгуку, за її словами, звернення все ще не було розглянуто.

Особливо клієнтку обурив можливий термін очікування. Як стверджує жінка, їй повідомили, що процедура повернення може тривати від 45 до 120 днів.

"На сьогодні заявка не розглянута, а повернення коштів здійснюється протягом 45–120 днів", - йдеться у відгуку.

Додаткові претензії жінки стосуються роботи контакт-центру "ПриватБанку".

За її словами, під час повторних звернень співробітники служби підтримки надають різну інформацію щодо подальшого розгляду ситуації.

"Контакт-центр щоразу наводить різні версії розвитку подій, а заявку так ніхто й не почав розглядати", - стверджує клієнтка.

Таким чином, жінка опинилася в ситуації, коли перша операція завершилася помилкою, покупку довелося оплачувати вдруге, а терміни повернення грошей за невдалий платіж залишаються для неї невизначеними.

На момент підготовки матеріалу публічного коментаря ПриватБанку безпосередньо щодо описаної клієнткою ситуації немає.

Нагадаємо, раніше представник прес-служби ПриватБанку зробив важливу заяву щодо проблем із платежами. Він підкреслив, що масовий збій платежів істотно вплине на подальший розвиток подій у роботі терміналів та сервісів обробки транзакцій, і банк продовжуватиме інформувати клієнтів у міру розвитку ситуації. Наразі ситуація залишається під контролем.

Зазначимо, що клієнтка ПриватБанку під час звернення на фінансовому порталі заявила про тривалу затримку повернення коштів. За її словами, затримка повернення коштів створює значні труднощі для покриття побутових витрат і змушує повторно звертатися до банку для врегулювання спірної операції.

Як раніше повідомляв Главред, клієнт висловив свою позицію щодо помилки терміналу. Він звернув увагу на серйозний збій у роботі банкомату та закликав профільні відомства негайно втрутитися для врегулювання ситуації, що склалася.

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