Нова купюра номіналом 2000 грн уже в обігу: чи слід українцям очікувати інфляції

На новій банкноті зображено українського поета-шістдесятника, правозахисника та політичного в’язня Василя Стуса.

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Нова банкнота номіналом 2000 гривень - НБУ вводить в обіг гроші із зображенням Стуса / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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НБУ випустив купюру номіналом 2000 гривень із портретом Василя Стуса

Випуск банкноти приурочений до знакової історичної дати

Експерти сперечаються щодо доцільності великого номіналу

У п’ятницю, 4 вересня, Національний банк України випускає в обіг нову банкноту номіналом 2 тисячі гривень. На ній зображено українського поета-шістдесятника, правозахисника та політв’язня Василя Стуса.

Як йдеться в повідомленні Національного банку, дата обрана не випадково - у ній закладено певний символізм.

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"Саме 4 вересня 1965 року під час прем’єри фільму „Тіні забутих предків" у кінотеатрі „Україна" Василь Стус разом із В’ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою провів перший у СРСР відкритий публічний протест проти масових політичних репресій проти української інтелігенції. А 4 вересня 1985 року Стус загинув у в’язниці в таборі суворого режиму „Перм-36"", - зазначили в НБУ.

Нова банкнота виконана переважно у фіолетово-синій та рожевій кольоровій гамі. На лицьовій стороні розміщено портрет Василя Стуса, його підпис та рядки вірша, який він написав під час ув’язнення: "І свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назве".

У дизайні купюри також використано мотиви, натхненні мозаїками художниці Алли Горської, зокрема, образ сокола-борівітра.

У нижньому лівому куті великим шрифтом вказано номінал - 2000 гривень, а праворуч на захисній стрічці вертикально нанесені цифри "2000".

На зворотному боці банкноти зображено будівлю філологічного факультету Донецького національного університету, який Василь Стус закінчив у 1959 році.

Нова банкнота номіналом 200 грн / Фото: bank.gov.ua

Випуск 2000 гривень не пов'язаний із "друкуванням грошей" - НБУ

У Національному банку України зазначають, що випуск 2000 гривень не призведе до зростання інфляції чи коливань на валютному ринку.

Нові банкноти потраплятимуть в обіг виключно внаслідок обміну на безготівкові кошти або замість зношених банкнот інших номіналів (перша партія становить кілька мільйонів штук).

Що кажуть економісти про введення в обіг банкноти номіналом 2000 грн

Фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ заявив, що введення в обіг банкноти номіналом 2000 гривень не несе практичної користі для українців на тлі активного переходу на безготівкові розрахунки.

За його словами, картка фактично стала частиною смартфона, тому потреба у великих номіналах готівки зменшується.

"І взагалі в цих умовах абсолютно безглуздо вводити цю купюру номіналом у дві тисячі гривень. Вона з точки зору технічної функції нічого не дає", - заявив Кущ у програмі Світ на зломі.

Віце-президент Асоціації українських банків, голова правління банку "Глобус" Сергій Мамедов вважає, що введення банкноти номіналом 2000 гривень не означає збільшення грошової маси, запуску "друкарського верстата" чи майбутнього стрибка цін. За його словами, новий номінал є адаптацією готівкового обігу до зростання доходів, цін та обсягу готівки, яке вже відбулося.

"Дві банкноти по 1000 гривень і одна банкнота номіналом 2000 гривень - це однакова сума грошей. Кількість купюр змінилася, але кількість грошей - ні. Введення нового номіналу та збільшення грошової маси - це різні процеси", - пояснив банкір на YouTube-каналі Finance.ua.

Ексміністр фінансів Ігор Уманський у своїй колонці для видання РБК-Україна заявив, що рішення НБУ не відповідає сучасним міжнародним тенденціям. За його словами, протягом останніх двох десятиліть більшість розвинених країн не розширюють, а навпаки - звужують сферу використання великих готівкових номіналів. Головна причина таких рішень у світі - боротьба з тіньовою економікою, ухиленням від сплати податків та відмиванням коштів.

На думку Уманського, Україна рухається у протилежному напрямку. І хоча військові реалії справді створюють підвищений попит на готівку, колишній міністр закликає не прикриватися "загальносвітовою тенденцією", якої насправді не існує.

Як писав Главред, у липні 2026 року повідомлялося, що Національний банк України змінить шрифтове оформлення напису номіналу на новій банкноті номіналом 2000 гривень із портретом Василя Стуса після того, як професійна спільнота дизайнерів звернула увагу на стилістичну схожість напису з однією з неофіційних кирилічних адаптацій шрифту російського походження.

Також ми писали про випуск нової пам’ятної монети номіналом 20 гривень, присвяченої 35-річчю проголошення незалежності України.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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