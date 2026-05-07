Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Гривня раптово перейшла у ріст: новий курс валют на 8 травня

Руслана Заклінська
7 травня 2026, 17:35
google news Підпишіться
на нас в Google
Національний банк України опустив курс долара та євро на 8 травня.
Гривня раптово перейшла у ріст: новий курс валют на 8 травня
Курс валют в Україні на 8 травня / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтесь:

  • Скільки коштуватиме долар 8 травня
  • Що відбувається з курсом євро
  • Яким буде курс злотого 8 травня

На п'ятницю, 8 травня, Національний банк України посилив гривню. Основні іноземні валюти почали синхронно втрачати в ціні. Про це свідчать дані НБУ.

Американська валюта після впевненого зростання у четвер дещо здала позиції. НБУ знизив офіційний курс долара майже на п'ять копійок — до 43,80 грн/дол. Для порівняння, на четвер, 7 травня, курс становив 43,85 грн/дол.

відео дня

Курс євро на 8 травня

Європейська валюта також відреагувала на укріплення національної грошової одиниці. Офіційний курс євро на п'ятницю встановлено на рівні 51,54 грн/євро. Отже, євро здешевшало на сім копійок порівняно з курсом четверга (51,61 грн/євро).

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,82/43,85 грн/дол., а до євро - 51,61/51,62 грн/євро.

Курс злотого на 8 травня

Польський злотий продемонстрував відносну стабільність, проте також пішов на зниження за загальним трендом. Курс польської валюти на 8 травня зафіксовано на позначці 12,19 гривні, що менше за показник четверга.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Яким буде курс долара та євро в травні - прогноз експерта

У травні валютний ринок України залишатиметься відносно стабільним, однак можливі помірні коливання курсу долара та євро, вважає віцепрезидент Асоціації українських банків та голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов.

За його словами, Національний банк і надалі дотримуватиметься політики "керованої гнучкості", а щотижневі валютні інтервенції можуть сягати до 800 млн доларів, що дозволить утримувати стабільність. Додатковим фактором підтримки гривні стане міжнародна фінансова допомога, зокрема потенційне залучення кредиту від Європейського Союзу обсягом близько 90 млрд євро.

Експерт прогнозує, що у травні курс долара коливатиметься в межах 43,8-44,8 грн, а євро — 50-52,5 грн. Водночас на валютний ринок впливатимуть і зовнішні чинники, зокрема ситуація на Близькому Сході та динаміка світових цін на нафту.

Курс валют в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, на 7 травня Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар продовжив дешевшати, тоді як євро та злотий подорожчали.

Раніше фінансовий аналітик Андрій Шевчишин прогнозував, що готівковий курс долара коливатиметься в межах 43,75-44,25 грн, а євро — 51,25-52 грн.

Водночас кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський зазначає, що в держбюджеті на 2026 рік закладено середньорічний курс долара на рівні 45,7 грн. На його думку, це може свідчити про поступову девальвацію гривні протягом року.

Вас також може зацікавити:

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
валюта курс валют курс гривні обмін валют курс долара курс євро курс НБУ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія оголосила про припинення бойових дій на фронті

Росія оголосила про припинення бойових дій на фронті

19:01Війна
В МВС назвали дати можливого масованого удару РФ по Києву - ЗМІ

В МВС назвали дати можливого масованого удару РФ по Києву - ЗМІ

18:27Війна
Найбільша ганьба Росії за 20 років: як парад у Москві став пасткою для Путіна

Найбільша ганьба Росії за 20 років: як парад у Москві став пасткою для Путіна

18:05Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 7 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Температура різко знизиться: в Україні почнеться період дощів та гроз

Температура різко знизиться: в Україні почнеться період дощів та гроз

Помідори ростуть як на дріжджах: що покласти в лунку під час посадки

Помідори ростуть як на дріжджах: що покласти в лунку під час посадки

Часник виросте великим, а листя не пожовтіє: секрет підживлення у травні

Часник виросте великим, а листя не пожовтіє: секрет підживлення у травні

З 7 травня починається фінансова полоса: на три знаки зодіаку чекає фінансовий успіх

З 7 травня починається фінансова полоса: на три знаки зодіаку чекає фінансовий успіх

Останні новини

19:38

Камери знайшли навіть у спальні: сусід, якому довіряли, стежив за родиною

19:27

З 7 травня три знаки зодіаку будуть горнути гроші лопатою - хто вони

19:24

Навіщо додавати корицю у воду для миття підлоги: новий тренд еко-прибирання

19:10

Пауза чи пастка: навіщо РФ говорить про перемир’я - КопитькоПогляд

19:03

Чому категорично не можна ставити бузок у спальні: більшість навіть не здогадується

Штрафні бали для водіїв: Олексій Білошицький - про те, як і кого залишать без посвідченняШтрафні бали для водіїв: Олексій Білошицький - про те, як і кого залишать без посвідчення
19:01

Росія оголосила про припинення бойових дій на фронті

18:55

Залужний запропонував "розумну" мобілізацію: названо три моделі, подробиці

18:43

Заборонені слова перед дзеркалом: що не можна казати своєму відображенню

18:31

"Я в Києві": чоловік популярної блогерки відповів на закиди щодо виїзду з УкраїниВідео

Реклама
18:31

Подорожі в часі можливі: несподіване відкриття вчених

18:27

В МВС назвали дати можливого масованого удару РФ по Києву - ЗМІ

18:05

Найбільша ганьба Росії за 20 років: як парад у Москві став пасткою для Путіна

17:55

Що обов'язково треба зробити з тюльпанами після цвітіння: секрет від садівників

17:50

Як знайти свій стиль: нестандартні поради стилістки, які врятують будь-який гардеробВідео

17:35

Гривня раптово перейшла у ріст: новий курс валют на 8 травня

17:19

Умєров поїхав до США на переговори: Зеленський поставив перед ним три завдання

17:19

Як позбутися капустянки без хімії: одна хитрість рятує весь городВідео

16:57

ХIV Книжковий Арсенал не за горами: розповідаємо про подію новини компанії

16:45

ЗСУ уразили ракетний корабель "Каракурт": подробиці удару в глибокому тилу РФ

16:40

Ідеальні сусіди: що посадити поруч з огірками для збільшення врожаюВідео

Реклама
16:38

Скільки кави сипати на чашку, щоб смак був як у кав’ярні - точні пропорції

16:23

Чому 8 травня не можна позичати хліб і сіль: яке церковне свято

16:17

Кирило Буданов: Боротьба за правду є питанням нашої стратегічної переваги

16:08

Град, грози та шквали налетять на Львівщину: коли очікується сильна негода

16:07

"Це мене зламало": Панеттьєрі розкрила причину скасування весілля з Кличком

15:38

Удар по кораблю РФ з "Калібрами": в ВМС заявили про "чорноморське прокляття"

15:35

Як позбутися мух на кухні: один простий продукт зупинить навалу комах

15:21

Як легко позбутися пенька: звичайний засіб творить диваВідео

15:17

Насуваються сильні грози: синоптики попередили про негоду на Тернопільщині

15:16

Коли в Україні відзначатимуть День вишиванки у 2026 році: дата щороку змінюється

14:49

РФ зібралася атакувати Київ і вимагає перемир'я: коли можливий удар і чого чекатиФото

14:41

Понад 1500 кілометрів від кордону: Зеленський заявив про успішні удари по Пермі

14:37

Слів "переписка" та "переписуватися" немає в українській мові: як сказати правильно

14:26

"Боролася з важкою хворобою": пішла з життя зірка "Спіймати Кайдаша"

13:54

Швидко приживеться: як підготувати розсаду перед висадкою, щоб вона не згоріла

13:51

Євробачення 2026: Фінляндії дозволили порушити правило

13:50

Кущі ломитимуться від ягід: чим підживити малину у травні

13:43

Нова пародія від Юрія Великого та музичні сюрпризи: що "Вечірній Квартал" покаже у премʼєрних концертах

13:40

Спів, що об’єднує: прем’єра оновленого "Караоке на майдані" на ТЕТ

13:28

"Перейшов межу": Джолі здобула розгромну перемогу над Піттом

Реклама
13:24

"З дня на день": Зеленський заінтригував заявою про відповідь на атаки РФ

13:22

У якому віці люди почуваються щасливішими: несподіване поясненняВідео

13:21

Навіщо класти лимонні шкірки в авто: проста хитрість, яку знають не всіВідео

13:13

У Москві вводять цифрову блокаду: інтернет та СМС не працюватимуть

12:55

Гороскоп Таро на завтра, 8 травня: Овнам — опора, Ракам — менше помилок

12:51

Не можуть загасити: на Чернігівщині через агресію РФ спалахнула масштабна пожежа

12:29

Дружина Роналду продемонструвала надзвичайно рідкісну сумку вартістю майже 4 млн

12:21

В РФ пригрозили Україні "масованим ракетним ударом" і назвали ціль

12:18

Китайський гороскоп на завтра, 8 травня: Собакам — ревнощі, Козлам — агресія

12:18

Димохід очиститься сам: що потрібно спалити в печі, щоб прибрати сажуВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиСвяткове менюСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини РівногоНовини ДніпраНовини ЗапоріжжяНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти