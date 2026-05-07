Гривня раптово перейшла у ріст: новий курс валют на 8 травня

Національний банк України опустив курс долара та євро на 8 травня.

Курс валют в Україні на 8 травня

На п'ятницю, 8 травня, Національний банк України посилив гривню. Основні іноземні валюти почали синхронно втрачати в ціні. Про це свідчать дані НБУ.

Американська валюта після впевненого зростання у четвер дещо здала позиції. НБУ знизив офіційний курс долара майже на п'ять копійок — до 43,80 грн/дол. Для порівняння, на четвер, 7 травня, курс становив 43,85 грн/дол.

Курс євро на 8 травня

Європейська валюта також відреагувала на укріплення національної грошової одиниці. Офіційний курс євро на п'ятницю встановлено на рівні 51,54 грн/євро. Отже, євро здешевшало на сім копійок порівняно з курсом четверга (51,61 грн/євро).

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,82/43,85 грн/дол., а до євро - 51,61/51,62 грн/євро.

Курс злотого на 8 травня

Польський злотий продемонстрував відносну стабільність, проте також пішов на зниження за загальним трендом. Курс польської валюти на 8 травня зафіксовано на позначці 12,19 гривні, що менше за показник четверга.

Яким буде курс долара та євро в травні - прогноз експерта

У травні валютний ринок України залишатиметься відносно стабільним, однак можливі помірні коливання курсу долара та євро, вважає віцепрезидент Асоціації українських банків та голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов.

За його словами, Національний банк і надалі дотримуватиметься політики "керованої гнучкості", а щотижневі валютні інтервенції можуть сягати до 800 млн доларів, що дозволить утримувати стабільність. Додатковим фактором підтримки гривні стане міжнародна фінансова допомога, зокрема потенційне залучення кредиту від Європейського Союзу обсягом близько 90 млрд євро.

Експерт прогнозує, що у травні курс долара коливатиметься в межах 43,8-44,8 грн, а євро — 50-52,5 грн. Водночас на валютний ринок впливатимуть і зовнішні чинники, зокрема ситуація на Близькому Сході та динаміка світових цін на нафту.

Як повідомляв Главред, на 7 травня Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар продовжив дешевшати, тоді як євро та злотий подорожчали.

Раніше фінансовий аналітик Андрій Шевчишин прогнозував, що готівковий курс долара коливатиметься в межах 43,75-44,25 грн, а євро — 51,25-52 грн.

Водночас кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський зазначає, що в держбюджеті на 2026 рік закладено середньорічний курс долара на рівні 45,7 грн. На його думку, це може свідчити про поступову девальвацію гривні протягом року.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

