Позиції долара можуть посилитися: як зміниться курс валют з понеділка

Банкір каже, що НБУ доведеться працювати в режимі підвищеної уваги.

https://glavred.net/economics/pozicii-dollara-mogut-ukrepitsya-kak-izmenitsya-kurs-valyut-s-ponedelnika-10761497.html Посилання скопійоване

Прогноз курсу валют на наступний тиждень

Коротко:

В Україні спостерігається великий попит на валюту

Ситуація на Близькому Сході впливатиме на курс долара та євро

Сьогодні немає ознак дефіциту валюти

На початку травня тиск на валютний ринок формуватиметься не лише зсередини, а й ззовні. Зокрема, на ситуацію впливатимуть світові ціни на пальне. Про це заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

За його словами, ситуація додатково ускладнюється через невизначеність ситуації на Близькому Сході.

відео дня

"Наразі немає відповіді, як довго триватиме напруга в регіоні і якою в підсумку буде ціна пального. За такого фону можна прогнозувати, що на міжбанку попит перевищуватиме пропозицію в межах 10-15%. Це той рівень розбіжностей між попитом і пропозицією, на який Нацбанк, найімовірніше, відповідатиме інтервенціями обсягом до 800-900 млн доларів", - наголосив він.

Банкір додав, що зазвичай квітень і травень не є місяцями сильного перекосу на валютному ринку: у більшості випадків попит і пропозиція в цей період збалансовані, а розрив між ними становить не більше 5-7%, але зараз ситуація інша.

"Фактично можна говорити про більш активний, ніж це типово для сезону, попит на валюту. Однак і тут важливо не перебільшувати: це ще не ознака ринкової дестабілізації, а швидше свідчення того, що НБУ доведеться працювати в режимі підвищеної уваги", - зауважив Лєсовий.

На його думку, наступного тижня обмінники й банки виставлятимуть валютні "цінники", спираючись на міжбанківський ринок.

"Сьогодні немає ознак дефіциту валюти. Попит є, але він не панічний чи руйнівний. Саме тому базовий прогноз щодо долара не стане сенсаційним - 43,75-44,35 грн", - підкреслив він.

Банкір також розповів, що курс євро залежить не лише від внутрішніх чинників, а й від глобальної динаміки у парі євро/долар.

"Якщо ситуація на Близькому Сході не погіршиться, період перемир’я може частково стабілізувати співвідношення євро до долара в межах 1,16-1,18, але будь-яке нове загострення може швидко посилити позиції долара. Для українського ринку це означає досить широкий діапазон, що враховує всі сценарії, - 50,5-52,5 грн за євро", - вважає він.

Яким буде курс валют наступного тижня

Лєсовий прогнозує, що з 4 по 10 травня курс валют в Україні буде наступним:

коридори валютних змін складатимуть 43,75-44,35 грн/дол. та 50,5-52,5 грн/євро (на міжбанку) та 43,75-44,5 грн/дол. та 50,5-52 грн/євро (на готівковому ринку);

щоденні курсові зміни на міжбанку очікуються до 0,05-0,15 грн, у банках – до 0,1-0,2 грн, в обмінних пунктах – до 0,3 грн.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, на понеділок, 4 травня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар пішов на спад, а євро різко злетів угору. Злотий теж показує ріст відносно української валюти.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин говорив, що українцям не варто поспішати з валютними операціями, адже червень традиційно є періодом зміцнення гривні.

Фінансовий аналітик, економічний експерт Олексій Кущ переконаний, що курс долара в Україні найближчим часом не підніметься вище 45 гривень. Вартість української валюти зараз майже не залежить від ринкових факторів, її формує політика Нацбанку України.

Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред