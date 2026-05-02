Позиції долара можуть посилитися: як зміниться курс валют з понеділка

Коротко:
- В Україні спостерігається великий попит на валюту
- Ситуація на Близькому Сході впливатиме на курс долара та євро
- Сьогодні немає ознак дефіциту валюти
На початку травня тиск на валютний ринок формуватиметься не лише зсередини, а й ззовні. Зокрема, на ситуацію впливатимуть світові ціни на пальне. Про це заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.
За його словами, ситуація додатково ускладнюється через невизначеність ситуації на Близькому Сході.
"Наразі немає відповіді, як довго триватиме напруга в регіоні і якою в підсумку буде ціна пального. За такого фону можна прогнозувати, що на міжбанку попит перевищуватиме пропозицію в межах 10-15%. Це той рівень розбіжностей між попитом і пропозицією, на який Нацбанк, найімовірніше, відповідатиме інтервенціями обсягом до 800-900 млн доларів", - наголосив він.
Банкір додав, що зазвичай квітень і травень не є місяцями сильного перекосу на валютному ринку: у більшості випадків попит і пропозиція в цей період збалансовані, а розрив між ними становить не більше 5-7%, але зараз ситуація інша.
"Фактично можна говорити про більш активний, ніж це типово для сезону, попит на валюту. Однак і тут важливо не перебільшувати: це ще не ознака ринкової дестабілізації, а швидше свідчення того, що НБУ доведеться працювати в режимі підвищеної уваги", - зауважив Лєсовий.
На його думку, наступного тижня обмінники й банки виставлятимуть валютні "цінники", спираючись на міжбанківський ринок.
"Сьогодні немає ознак дефіциту валюти. Попит є, але він не панічний чи руйнівний. Саме тому базовий прогноз щодо долара не стане сенсаційним - 43,75-44,35 грн", - підкреслив він.
Банкір також розповів, що курс євро залежить не лише від внутрішніх чинників, а й від глобальної динаміки у парі євро/долар.
"Якщо ситуація на Близькому Сході не погіршиться, період перемир’я може частково стабілізувати співвідношення євро до долара в межах 1,16-1,18, але будь-яке нове загострення може швидко посилити позиції долара. Для українського ринку це означає досить широкий діапазон, що враховує всі сценарії, - 50,5-52,5 грн за євро", - вважає він.
Яким буде курс валют наступного тижня
Лєсовий прогнозує, що з 4 по 10 травня курс валют в Україні буде наступним:
- коридори валютних змін складатимуть 43,75-44,35 грн/дол. та 50,5-52,5 грн/євро (на міжбанку) та 43,75-44,5 грн/дол. та 50,5-52 грн/євро (на готівковому ринку);
- щоденні курсові зміни на міжбанку очікуються до 0,05-0,15 грн, у банках – до 0,1-0,2 грн, в обмінних пунктах – до 0,3 грн.
Курс валют - останні новини
Як повідомляв Главред, на понеділок, 4 травня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар пішов на спад, а євро різко злетів угору. Злотий теж показує ріст відносно української валюти.
Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин говорив, що українцям не варто поспішати з валютними операціями, адже червень традиційно є періодом зміцнення гривні.
Фінансовий аналітик, економічний експерт Олексій Кущ переконаний, що курс долара в Україні найближчим часом не підніметься вище 45 гривень. Вартість української валюти зараз майже не залежить від ринкових факторів, її формує політика Нацбанку України.
Про персону: Тарас Лєсовий
Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.
