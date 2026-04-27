Гривня зміцнить позиції: українцям сказали, чи варто купувати долари і євро

Аналітик каже, що зараз на ринку бракує вільної гривні для активної купівлі валюти.

Що буде з курсом валют в Україні

Головне:

Гривня може дещо зміцнити свої позиції

Травень - це період міжсезоння для валютного ринку

Зараз не варто поспішати з валютними операціями

Наприкінці квітня гривня може дещо зміцнити свої позиції, але загальний девальваційний тренд зберігається. Про це заявив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

За його словами, останній тиждень квітня традиційно супроводжується незначним зміцненням гривні через податковий період і очікування рішень центробанків щодо облікових ставок, що стримує учасників ринку від різких валютних коливань.

Він додав, що наразі на ринку бракує вільної гривні для активної купівлі валюти, що додатково обмежує тиск на курс.

"Підтримку гривні також забезпечують позитивні очікування щодо зовнішнього фінансування. Йдеться, зокрема, про новини про можливе залучення Україною кредиту від Європейського Союзу в обсязі до 90 мільярдів євро, що підсилює впевненість у стабільному фінансуванні бюджету", - йдеться у повідомленні.

Водночас Шевчишин зауважив, що на глобальні ринки впливає невизначеність через ситуацію на Близькому Сході.

На його думку, досягнення домовленостей у регіоні та розблокування Ормузької протоки можуть суттєво змінити настрої інвесторів.

Аналітик вважає, що протягом тижня готівковий курс долара буде в діапазоні 43,75–44,25 грн, євро – 51,25–52,0 грн.

Яким може бути курс валют у травні

Говорячи про травень він наголосив, що це період міжсезоння для валютного ринку без чітко виражених тенденцій.

"Попереду травень. Місяць міжсезоння для валютного ринку, коли відсутні явні тенденції, і можливі як укріплення, так послаблення гривні. Травень – це місяць накопичень та місяць сезонної корекції євро проти долара, що може підтримати долар проти гривні і натиснути на євро", - підкреслює Шевчишин.

Чи варто обмінювати валюту

Аналітик також порадив не поспішати з валютними операціями, адже червень традиційно є періодом зміцнення гривні.

"Попри короткострокові коливання, загальний тренд на поступову девальвацію національної валюти зберігається", - підсумував він.

Як повідомляв Главред, на вівторок, 28 квітня, Національний банк України оновив офіційні курси валют. Євро продовжує невпинно рости, долар також стрімко пішов угору.

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин впевнений, що і офіційний, і безготівковий курс долара в найближчі два тижні залишаться на нинішніх показниках.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак наголосив, що у 2026 році немає підстав для значних коливань курсу гривні. Зірвати курс можуть лише погані події на фронті.

Читайте також:

Про персону: Андрій Шевчишин Андрій Шевчишин - український економіст, фінансовий аналітик, експерт фондового ринку і сільськогосподарських активів, керівник відділу аналітики в Forex club і Libertex. Шевчишин публікує свої прогнози на порталах, присвячених ринку молочної продукції та агропромисловому сектору.

