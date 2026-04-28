Курс валют може різко змінитися - скільки коштуватиме долар і євро в травні

Руслана Заклінська
28 квітня 2026, 13:21
Банкір Сергій Мамедов вважа, що розблокування допомоги від ЄС на 90 млрд євро та інтервенції НБУ мають заспокоїти ринок.
Курс валют може різко змінитися - скільки коштуватиме долар і євро в травні
Курс валют в травні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Ключові тези Мамедова:

  • На курс важливу роль відіграватиме міжнародна допомога
  • Ціни на нафту та ситуація на Близькому Сході теж можуть призвести до росту курсу
  • Різких стрибків курсу не очікується

У травні валютний ринок України залишатиметься відносно стабільним, однак із можливими коливаннями курсу валют. Про це розповів віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов у коментарі Главреду.

За його словами, базовий сценарій передбачає продовження режиму "керованої гнучкості" гривні. Саме цей механізм дозволяє Нацбанку утримувати баланс між попитом і пропозицією на валютному ринку та запобігати різким стрибкам курсу.

"За нашими оцінками, у травні середній тижневий обсяг таких валютних інтервенцій може становити до $800 млн, і цього ресурсу за поточних умов має бути достатньо для підтримання стабільності", - пояснв Мамедов.

Як впливає міжнародна допомога на курс

Одним із ключових позитивних факторів є розблокування кредиту від Євросоюзу на суму 90 млрд євро. Він наголосив, що міжнародна допомога залишається критично важливою для покриття бюджетних потреб країни в умовах війни.

"В державному бюджеті України на 2026 рік потребу в міжнародній фінансовій допомозі визначено на рівні 2,079 трлн грн, що за середньорічним курсом 45,7 грн/$ відповідає приблизно $45,5 млрд. Водночас із початку 2026 року Україна вже отримала щонайменше $6,8 млрд зовнішнього фінансування: за даними НБУ, станом на 20 березня надійшло $5,5 млрд, а 1 квітня країна додатково отримала від Японії майже $1,3 млрд гранту", - зазначив Мамедов.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Вплив глобальних факторів

Зовнішні ризики у травні будуть пов'язані з цінами на енергоносії. Конфлікт на Близькому Сході безпосередньо впливає на вартість нафти, що, своєю чергою, диктує поведінку пари євро/долар на світових біржах.

За словами Мамедова, можливі два сценарії для пари євро/долар:

  • при зростанні цін на нафту — 1,10-1,13;
  • при стабілізації або зниженні — 1,15-1,18.

"Для внутрішнього ринку це означає досить помітну рухливість євро, адже кожна "сота" у співвідношенні до долара додає або віднімає орієнтовно 0,5 грн у вартості європейської валюти в Україні", - наголосив експерт.

Який буде курс валют у травні

У травні, за прогнозом Мамедова, курс гривні до основних валют може перебувати в таких межах:

  • 43,8–44,8 грн за долар;
  • 50–52,5 грн за євро.

Експерт підсумував, що різких валютних потрясінь у травні не очікується, а ринок залишатиметься керованим у межах чинної політики НБУ.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 27 квітня в Україні зафіксовано зростання курсу основних валют. Долар перетнув позначку 44 грн, а євро та злотий частково відіграли попереднє падіння, свідчать дані НБУ.

Також на 28 квітня Національний банк України оновив курси валют. Долар зріс до 44,08 грн (+8 коп.), а євро піднявся до 51,76 грн (+22 коп.).

Крім цього, кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський зазначає, що в держбюджеті на 2026 рік закладено середньорічний курс долара на рівні 45,7 грн. На його думку, це може свідчити про ймовірну поступову девальвацію гривні протягом року.

Про персону: Сергій Мамедов

Сергій Мамедов — український банкір, фінансист, віцепрезидент Асоціації українських банків та голова правління Глобус Банк.

Має багаторічний досвід роботи у банківському секторі України. Спеціалізується на питаннях розвитку фінансового ринку, банківського регулювання, кредитування та макроекономічних процесів. Бере участь у формуванні позиції банківської спільноти щодо ключових економічних рішень, зокрема у сфері валютної політики та стабільності фінансової системи. Регулярно виступає як експерт у медіа з питань банківської діяльності, валютного ринку та економічної ситуації в Україні.

