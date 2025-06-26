До 4500 грн на кожного: кому і як виплачуватимуть нову соцдопомогу з 1 липня

В Україні з 1 липня 2025 року стартує новий експериментальний проєкт базової соціальної допомоги для сімей з низькими доходами, зазначили в ПФУ.

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Соцдопомога по-новому - українцям виплачуватимуть до 4500 грн щомісяця / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

В Україні вводять новий проєкт надання соціальної допомоги українцям

Як оформити нову допомогу

Із 1 липня 2025 року в Україні стартує новий експериментальний проєкт з надання базової соціальної допомоги для сімей із низькими доходами. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Допомога запроваджується відповідно до постанови Кабміну № 371 від 25 березня 2025 року, якою затверджено порядок реалізації цього пілотного проєкту.

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Хто зможе отримати допомогу

Виплати з 1 липня отримуватимуть сім’ї, які на момент звернення вже є одержувачами таких видів державної підтримки:

допомоги малозабезпеченим сім’ям;

виплат на дітей для одиноких матерів;

допомоги на дітей у багатодітних сім’ях;

тимчасової державної допомоги дітям, чиї батьки ухиляються від аліментів, не можуть утримувати дитину або їхнє місце проживання невідоме.

А вже з 1 жовтня 2025 року до участі в проєкті зможуть долучитися й інші особи чи родини, якщо вони відповідатимуть критеріям матеріального становища та потреби у державній підтримці, передбаченим порядком.

Як визначають розмір базової соціальної допомоги

У Пенсійному фонді пояснили, що сума базової соціальної допомоги розраховується як різниця між загальним розміром базової величини для кожного члена родини та середньомісячним доходом усієї сім’ї.

"Розмір базової величини для розрахунку становить 4500 гривень. Розмір базової величини для сім’ї визначається на рівні 100 відсотків такої базової величини для першого члена сім’ї (уповноваженого представника сім’ї), кожної дитини віком до 18 років, особи з інвалідністю I або II групи, 70 відсотків такої базової величини – для кожного наступного члена сім’ї", - йдеться у повідомленні ПФУ.

Коли призначається виплата і на який період

Як зазначили в Пенсійному фонді, допомога надається за повний місяць, у якому уповноважений представник родини подав заяву, незалежно від дати звернення. Виплата призначається на шість місяців із подальшим автоматичним продовженням на весь час дії експериментального проєкту — тобто на два роки.

Як подати документи

Оформити допомогу можна двома способами:

Онлайн — через Єдиний державний вебпортал електронних послуг Дія;

Офлайн — у паперовій формі, подавши заяву до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України, незалежно від місця реєстрації чи проживання заявника.

Виплати для українців - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Києві мешканці столиці та внутрішньо переміщені особи зможуть розраховувати на додаткову грошову підтримку у розмірі 48 тисяч гривень на рік. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Також 25 червня 2025 року Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за поточний місяць. Частина пенсіонерів отримала надбавки, зокрема працюючі пенсіонери з урахуванням сум за квітень і травень.

Водночас у Центрі протидії дезінформації при РНБО спростували фейкові повідомлення, що нібито українцям, які не залишали країну після 24 лютого 2022 року, нараховують виплати в розмірі 24 тисяч гривень. Такі твердження не відповідають дійсності.

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Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

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