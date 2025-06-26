Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

До 4500 грн на кожного: кому і як виплачуватимуть нову соцдопомогу з 1 липня

Юрій Берендій
26 червня 2025, 21:16
451
В Україні з 1 липня 2025 року стартує новий експериментальний проєкт базової соціальної допомоги для сімей з низькими доходами, зазначили в ПФУ.
До 4500 грн на кожного: кому і як виплачуватимуть нову соцдопомогу з 1 липня
Соцдопомога по-новому - українцям виплачуватимуть до 4500 грн щомісяця / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • В Україні вводять новий проєкт надання соціальної допомоги українцям
  • Як оформити нову допомогу

Із 1 липня 2025 року в Україні стартує новий експериментальний проєкт з надання базової соціальної допомоги для сімей із низькими доходами. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Допомога запроваджується відповідно до постанови Кабміну № 371 від 25 березня 2025 року, якою затверджено порядок реалізації цього пілотного проєкту.

відео дня

Хто зможе отримати допомогу

Виплати з 1 липня отримуватимуть сім’ї, які на момент звернення вже є одержувачами таких видів державної підтримки:

  • допомоги малозабезпеченим сім’ям;
  • виплат на дітей для одиноких матерів;
  • допомоги на дітей у багатодітних сім’ях;
  • тимчасової державної допомоги дітям, чиї батьки ухиляються від аліментів, не можуть утримувати дитину або їхнє місце проживання невідоме.

А вже з 1 жовтня 2025 року до участі в проєкті зможуть долучитися й інші особи чи родини, якщо вони відповідатимуть критеріям матеріального становища та потреби у державній підтримці, передбаченим порядком.

Як визначають розмір базової соціальної допомоги

У Пенсійному фонді пояснили, що сума базової соціальної допомоги розраховується як різниця між загальним розміром базової величини для кожного члена родини та середньомісячним доходом усієї сім’ї.

"Розмір базової величини для розрахунку становить 4500 гривень. Розмір базової величини для сім’ї визначається на рівні 100 відсотків такої базової величини для першого члена сім’ї (уповноваженого представника сім’ї), кожної дитини віком до 18 років, особи з інвалідністю I або II групи, 70 відсотків такої базової величини – для кожного наступного члена сім’ї", - йдеться у повідомленні ПФУ.

Коли призначається виплата і на який період

Як зазначили в Пенсійному фонді, допомога надається за повний місяць, у якому уповноважений представник родини подав заяву, незалежно від дати звернення. Виплата призначається на шість місяців із подальшим автоматичним продовженням на весь час дії експериментального проєкту — тобто на два роки.

Як подати документи

Оформити допомогу можна двома способами:

  • Онлайн — через Єдиний державний вебпортал електронних послуг Дія;
  • Офлайн — у паперовій формі, подавши заяву до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України, незалежно від місця реєстрації чи проживання заявника.

Виплати для українців - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Києві мешканці столиці та внутрішньо переміщені особи зможуть розраховувати на додаткову грошову підтримку у розмірі 48 тисяч гривень на рік. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Також 25 червня 2025 року Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за поточний місяць. Частина пенсіонерів отримала надбавки, зокрема працюючі пенсіонери з урахуванням сум за квітень і травень.

Водночас у Центрі протидії дезінформації при РНБО спростували фейкові повідомлення, що нібито українцям, які не залишали країну після 24 лютого 2022 року, нараховують виплати в розмірі 24 тисяч гривень. Такі твердження не відповідають дійсності.

Інші новини:

Пенсійний фонд України (ПФУ)

Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

соцвиплати соціальні виплати виплати пенсії
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія масовано атакує Україну: тривога швидко шириться областями, де є небезпека

Росія масовано атакує Україну: тривога швидко шириться областями, де є небезпека

22:23Війна
Масштабні вибухи та пожежа: ЗМІ розкрили наслідки удару ГУР по Брянську

Масштабні вибухи та пожежа: ЗМІ розкрили наслідки удару ГУР по Брянську

21:54Війна
Всі крім одного: чому Угорщина заблокувала ключове рішення щодо України

Всі крім одного: чому Угорщина заблокувала ключове рішення щодо України

21:36Політика
Реклама

Популярне

Більше
46-річна популярна ведуча вагітна первістком: "Більше вірю в диво"

46-річна популярна ведуча вагітна первістком: "Більше вірю в диво"

Гороскоп на завтра 27 червня: Тельцям - солідний прибуток, Левам - проблеми

Гороскоп на завтра 27 червня: Тельцям - солідний прибуток, Левам - проблеми

Гороскоп Таро на завтра 27 червня: Близнюкам - новий шлях, Дівам - вірність собі

Гороскоп Таро на завтра 27 червня: Близнюкам - новий шлях, Дівам - вірність собі

Карта Deep State онлайн за 26 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 26 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 26 червня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 26 червня (оновлюється)

Останні новини

22:34

Секрет пишних петуній розкрито: "копійчаний" лайфхак для неймовірного цвітіння

22:25

Посіла: дружина Решетника розповіла, як у неї на очах тонув син

22:23

Росія масовано атакує Україну: тривога швидко шириться областями, де є небезпека

22:22

Вплине на усі пенсії й індексації: в Україні затверджено важливий показник

22:02

"Ніколи не загубила мене": Melovin показав ніжні кадри з найріднішою жінкою

Іран програв війну, США та Ізраїль висуватимуть йому жорсткі вимоги - ДаниловІран програв війну, США та Ізраїль висуватимуть йому жорсткі вимоги - Данилов
21:54

Масштабні вибухи та пожежа: ЗМІ розкрили наслідки удару ГУР по Брянську

21:53

Що обов'язково потрібно зробити 27 червня: дуже суворі прикмети

21:38

"Я завзятий шанувальник Бонда": названо режисера нового фільму про агента 007

21:36

Всі крім одного: чому Угорщина заблокувала ключове рішення щодо України

Реклама
21:25

"Від жаху до блиску": як повернути до життя навіть найбруднішу ванну

21:16

До 4500 грн на кожного: кому і як виплачуватимуть нову соцдопомогу з 1 липня

20:57

"Підеш слідом": священник пояснив, чому не можна дивитися на похорон з вікнаВідео

20:24

США готуються передати нові ЗРК Patriot - скільки систем ППО отримає Україна

20:18

"Осліпили" росіян в Криму: ГУР провело зухвалу операцію на півостровіВідео

20:08

Секрети чистоти: як відмити кухонну витяжку від жиру

20:04

Дощі та грози накривають країну: де буде сонячна та спекотна погода

19:51

Українське "Пекло" вийшло на полювання: ЗМІ дізналися результат удару ракети-дронаВідео

19:24

Хто такі чумаки і навіщо їм стільки солі: маловідомі факти соляного шляхуВідео

19:10

Підвали не рятують від ударів по Україні або більше жаху в масиПогляд

19:09

Листя салату залишаться свіжими надовго: як їх зберігати в холодильнику

Реклама
18:59

Неможливо стримати сліз: перші емоції військових після повернення з полонуВідео

18:55

Пастка з СРСР: в одному з міст України звели радіоактивний будинок, що відомоВідео

18:36

ШІ та нове відродження: український рок-гурт розповів про особисті битви

18:31

"Другий хліб" стає доступнішим: в Україні знижуються ціни на ключовий продукт

18:21

Як заморозити кабачки: експерт розкрив простий секрет

17:44

"Ми втрачаємо не гроші, а зв’язок": Віолетта Дворнікова — про падіння обсягів грошових переказів українців з-за кордону актуально

17:28

Страшніший за мухомор та є в кожному лісі: який найнебезпечніший гриб УкраїниВідео

17:25

Путінські олігархи збунтувалися через ризик банкрутства "оборонки": дані СЗР

17:20

Доведеться платити більше: ціна на важливий продукт в Україні різко зросте

17:17

"Виникли складнощі": Михайла Боярського терміново госпіталізували

17:13

РФ модернізувала "Шахеди" - Ігнат пояснив, до чого має готуватись Україна

17:13

Оптимістичного нічого немає: скільки років ще триватиме війна в Україні

17:05

Відбувся масштабний обмін полоненими між Україною та РФ - кого вдалось повернутиФото

16:55

Не пускайте дітей на "Батьківські збори" - вийшов тизер комедії про перевиховання нестерпних дорослих. У кіно з 30 жовтня

16:51

Моральний вибір на межі виживання: другий сезон культового серіалу "Останні з нас" доступний для онлайн-перегляду

16:33

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинці з дівчиною в аеропорту за 41 с

16:20

Долар стрімко падає, євро злетів до нового рекорду: курс валют на 27 червня

16:14

Вкладникам українського банку припинили повертати вклади: установа була ліквідована

16:07

Вже офіційно: легенда "Динамо" та збірної України анонсував завершення кар'єри

15:58

"Уже в школу йде": Леся Нікітюк показала нове фото із сином

Реклама
15:49

Долар та євро на порозі стрибка: як зміниться курс валют вже з понеділка

15:35

У фользі чи в контейнері: як найкраще зберегти кріп на зиму

15:32

"Не ігноруйте тривоги": українців попередили про загрозу нової масової атаки

15:03

Як правильно сказати українською "беруші": мовознавиця вразила відповіддю

14:54

Будуть готові вже через 3 години: шикарний рецепт малосольних огірківВідео

14:50

Росіяни вже близько, ситуація погіршується: що відбувається біля Дніпропетровщини

14:49

Сочиться: Кіркоров із моторошною рукою з'явився в бутику

14:48

Популярний український шоумен назвав артистів, яких вважає легендами

14:40

Будуть купатися в грошах: три знаки зодіаку розбагатіють в липні 2025 року

14:38

Єфремов не п'є і пересів з авто на самокат: чим зайнятий артист після колонії

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти