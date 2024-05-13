Діти можуть "прикупити" стаж батькам для пенсії: як це зробити

Українці можуть "купити" страховий стаж онлайн через портал Пенсійного фонду України, визначаючи розмір і періодичність оплати самостійно.

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Пенсії в Україні - як докупити страховий стаж / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Українці можуть "докупити" страховий стаж через Інтернет - через портал Пенсійного фонду, визначаючи розмір і періодичність оплати самостійно. Про це йдеться на урядовому порталі.

Незалежно від того, чи працює людина за кордоном, чи досягла передпенсійного віку - ця послуга доступна всім особам, які бажають збільшити майбутню пенсію.

Як можна докупити стаж для пенсії

Для початку потрібно укласти договір з ПФУ - це можна зробити онлайн через сайт організації. Причому людина самостійно зможе визначити періодичність і розмір оплати:

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увійдіть до особистого кабінету Пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису, Дія підпису або системи GOV.ID.;

оберіть розділ "Комунікація з ПФУ", потім натисніть "Договір на добровільну участь";

внесіть персональні дані особи, на користь якої ви хочете вносити внески (ПІБ, податковий номер, серію та номер паспорта, дату народження);

якщо ви сплачуєте за себе, натисніть "Бажаю сплачувати внески за себе" і вкажіть необхідну інформацію;

дайте згоду на обробку даних і підтвердіть внесені дані;

підпишіть договір за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), натиснувши кнопку "Підписати та сплатити";

сплатіть внески, обравши зручний для вас спосіб: через портал Portmone або платіжне доручення.

Хто може "докупити стаж"

"Докупити" стаж можуть застраховані та незастраховані особи віком від 16 років, які належать до певних категорій. А саме:

працевлаштовані за кордоном, проте хочуть отримувати пенсію в Україні;

передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для отримання пенсії;

з низьким рівнем офіційного доходу, які бажають збільшити розмір пенсії в майбутньому.

робити внески можна як за себе, так і за іншу людину, якщо вона не є пенсіонером.

Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує контроль за використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

Пенсії в Україні - останні новини

Нагадаємо, 2024 року в Україні збільшили вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у віці 60 років - тепер необхідно мати страховий стаж у 31 рік. Раніше цей показник становив 30 років.

Також щорічна індексація пенсій призвела до збільшення виплат для військових пенсіонерів, включно з тими, які отримують пенсію по інвалідності. Мінімальні виплати для них зросли на 600-700 гривень, залежно від групи інвалідності та звання.

Крім цього, з 1 квітня частину пенсійних виплат можуть призупинити. Щоб уникнути призупинення, пенсіонери мають пройти ідентифікацію до 31 березня 2024 року у відділення "Ощадбанку" або в Пенсійному фонді України, або через відеоідентифікацію.

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