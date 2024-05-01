Частина переселенців залишилася без пенсій: що сталося і як їх відновити

Пенсіонерам, які стали внутрішньо-переміщеними особами до початку повномасштабної війни, необхідно було пройти ідентифікацію.

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Пенсії переселенцям: як їх відновити? / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com та УНІАН

Пенсіонерам, які стали внутрішньо-переміщеними особами до початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну, необхідно було пройти ідентифікацію, щоб продовжувати отримувати виплати. Про це заявили у прес-службі Міністерства соціальної політики України.

У відомстві нагадали, що ідентифікацію такі переселенці мали пройти ще до 31 березня 2024 року. Тим людям, які її не пройшли, припинили нараховувати пенсію на банківські картки.

"Звертаємо увагу пенсіонерів, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року і не пройшли фізичну ідентифікацію: це можна зробити і зараз. Після проходження ідентифікації виплату пенсії буде продовжено", - підкреслили в Мінсоцполітики.

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У відомстві уточнюють, що якщо ідентифікацію вже пройдено, але пенсію ще не виплатили - потрібно звернутися до органів Пенсійного фонду і повідомити про дату і спосіб проходження ідентифікації.

Як пройти ідентифікацію пенсіонерам-перелесанцям

Для того, щоб пройти ідентифікацію, є кілька варіантів:

особисто відвідати відділення "Ощадбанку" або орган ПФУ;

віддалено авторизуватися за допомогою "Дія.Підпис" або сайті електронних послуг Пенсійного фонду;

за допомогою відеозв'язку (подати заяву можна на сайті електронних послуг ПФУ або через контакт-центр Пенсійного фонду України за номерами: 0800 503 753, (044) 281 08 70, (044) 281 08 71);

у разі перебування за кордоном - отримати в закордонній дипломатичній установі засвідчення факту, що особа є живою та надати ці документи органу ПФУ, де пенсіонер перебуває на обліку.

Що за відомство Мінсоцполітики? Міністерство соціальної політики України (рос. Міністерство соціальної політики України) - державний орган виконавчої влади України, що працює у сфері соціальної політики, загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, волонтерської діяльності, з питань сім'ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, усиновлення та захисту прав дітей, запобігання насильству в сім'ї, протидії торгівлі людьми, а також захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, що повернулися до України, забезпеченнярівних прав і можливостей для дітей, які повернулися до України.

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