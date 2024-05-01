УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Гроші

Частина переселенців залишилася без пенсій: що сталося і як їх відновити

Дмитро Відоменко
1 травня 2024, 22:18
Пенсіонерам, які стали внутрішньо-переміщеними особами до початку повномасштабної війни, необхідно було пройти ідентифікацію.
Пенсії, люди похилого віку
Пенсії переселенцям: як їх відновити? / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com та УНІАН

Пенсіонерам, які стали внутрішньо-переміщеними особами до початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну, необхідно було пройти ідентифікацію, щоб продовжувати отримувати виплати. Про це заявили у прес-службі Міністерства соціальної політики України.

У відомстві нагадали, що ідентифікацію такі переселенці мали пройти ще до 31 березня 2024 року. Тим людям, які її не пройшли, припинили нараховувати пенсію на банківські картки.

"Звертаємо увагу пенсіонерів, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року і не пройшли фізичну ідентифікацію: це можна зробити і зараз. Після проходження ідентифікації виплату пенсії буде продовжено", - підкреслили в Мінсоцполітики.

відео дня

У відомстві уточнюють, що якщо ідентифікацію вже пройдено, але пенсію ще не виплатили - потрібно звернутися до органів Пенсійного фонду і повідомити про дату і спосіб проходження ідентифікації.

Як пройти ідентифікацію пенсіонерам-перелесанцям

Для того, щоб пройти ідентифікацію, є кілька варіантів:

  • особисто відвідати відділення "Ощадбанку" або орган ПФУ;
  • віддалено авторизуватися за допомогою "Дія.Підпис" або сайті електронних послуг Пенсійного фонду;
  • за допомогою відеозв'язку (подати заяву можна на сайті електронних послуг ПФУ або через контакт-центр Пенсійного фонду України за номерами: 0800 503 753, (044) 281 08 70, (044) 281 08 71);
  • у разі перебування за кордоном - отримати в закордонній дипломатичній установі засвідчення факту, що особа є живою та надати ці документи органу ПФУ, де пенсіонер перебуває на обліку.

Що за відомство Мінсоцполітики?

Міністерство соціальної політики України (рос. Міністерство соціальної політики України) - державний орган виконавчої влади України, що працює у сфері соціальної політики, загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, волонтерської діяльності, з питань сім'ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, усиновлення та захисту прав дітей, запобігання насильству в сім'ї, протидії торгівлі людьми, а також захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, що повернулися до України, забезпеченнярівних прав і можливостей для дітей, які повернулися до України.

Нагадаємо, що стало відомо, хто з українців може залишитися без субсидії та як цього не допустити. Така неприємна ситуація може статися в разі заборгованості, що виникла в період 3 місяців і перевищує 680 грн.

До цього Главред розповідав, як українці можуть оформити субсидію через "Дію". Нова послуга на порталі "Дія" має на меті полегшити процес отримання цієї допомоги та спростити рутинні адміністративні процедури для громадян.

Інші матеріали:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

пенсіонери підвищення пенсій
Реклама

Головне за день

Приліт ATACMS по полігону окупантів міг ліквідувати до 80 солдатів: що відомо

Приліт ATACMS по полігону окупантів міг ліквідувати до 80 солдатів: що відомо

22:33 Україна
В Одесі прогриміли вибухи: в місті сильна пожежа

В Одесі прогриміли вибухи: в місті сильна пожежа

22:33 Україна
Російська армія за квітень втратила понад 20 тисяч солдатів - ЗСУ

Російська армія за квітень втратила понад 20 тисяч солдатів - ЗСУ

21:00 Україна
Всі головні новини

Популярне

Близнюки не від Алли Пугачової: Ксенія Собчак зробила гучну заяву 37743

Близнюки не від Алли Пугачової: Ксенія Собчак зробила гучну заяву

Інавгурація путіна 7 травня: що задумали в РФ проти України 8943

Інавгурація "путіна" 7 травня: що задумали в РФ проти України

РФ готує масований удар: названо точні дати ймовірних обстрілів 4618

РФ готує масований удар: названо точні дати ймовірних обстрілів

Експерти закликали не косити газон ще протягом 2 місяців: в чому причина 3990

Експерти закликали не косити газон ще протягом 2 місяців: в чому причина

Останні новини

22:33

Приліт ATACMS по полігону окупантів міг ліквідувати до 80 солдатів: що відомо

22:33

В Одесі прогриміли вибухи: в місті сильна пожежа

22:30

Не кожен знайде 5 прихованих об’єктів за 15 секунд: складна загадка на уважність

22:18

Частина переселенців залишилася без пенсій: що сталося і як їх відновити

22:14

В окупованому Довжанську "розцвіла бавовна": вибухнула вантажівка з боєприпасами РФ

Росія йде ва-банк, вона має 3 напрямки для удару - ЖдановРосія йде ва-банк, вона має 3 напрямки для удару - Жданов
22:05

Чому плацдарми на лівоборежжі Херсонщини важливі для ЗСУПогляд

21:21

Фатальна помилка: чому категорично не можна вішати рушники на дверцята духовкиВідео

21:00

Російська армія за квітень втратила понад 20 тисяч солдатів - ЗСУ

20:34

Військовим "Азову" не дають зброю від США і забороняють тренуватися із НАТО - The Times

Реклама
20:27

Пентагон замінить передані Україні Bradley новою версією техніки: що сталося

20:00

Україна і Хорватія зрівняли рахунки: рейтинг Євробачення-2024 від букмекерів

19:56

Грузія зробила крок до схвалення закону про "іноагентів": У Тбілісі готуються до протесту

19:27

Ножиці стануть знову гострими за секунди: найкращий метод для заточуванняВідео

19:24

Україні потрібно мобілізувати більше людей у військо: генерал Ходжес назвав причину

19:10

Росія має нове завдання щодо війни в УкраїніПогляд

18:56

Удар Росії по Одесі: зʼявилися фото "замку Ківалова" після прильотуФото

18:53

"Набийте їм морду": Лукашенко закликав білоруських спортсменів до насильства на Олімпіаді

18:20

Росіяни наближаються до Часового Яру: окупанти форсували канал за 1 км від міста - BILD

18:13

Слимаків на городі більше не буде: який напій варто поставити поруч із рослинамиВідео

18:10

Віталій Портников. Росія залишається без пальногоВідеоблоги

Реклама
17:55

Прилетіла товста ракета: ATACMS вдарили по полігону росіян у Луганській області

17:53

У Раді хочуть зобов'язати українців платити борги померлих родичів: що сталося

17:39

Путіністка Лєра Кудрявцева покинула Росію - причина

17:18

ЗСУ можуть "зламати" армію РФ: Жданов назвав дві дії, які забезпечать перемогу

17:11

Недовго сумувала: Ані Лорак порушила мовчання після смерті батька

17:10

Джигурда з дружиною показали огидне відео "кохання" в басейні

17:02

"Що це з нього стирчить?": хлопець спіймай 1 рибу і став мільйонером

16:58

Десятки "Цирконів" і "Оніксів": у ГУР попередили, чим РФ може бити по Україні

16:51

З раною допомагав постраждалим: юний одесит показав героїзм після атаки РФ

16:49

Попереджали з самого дитинства: ось, що буде якщо їсти жуйку на голодний шлунокВідео

16:39

Віктор Павлік може померти: дружина співака розповіла про критичну ситуацію

16:32

Росія змінила підхід до ударів по Україні: що кажуть на Заході

16:26

Україна може бити західною зброєю по РФ: у МЗС Латвії зробили несподівану заяву

16:18

Кошовий розповів, як спілкується із Зеленським і про що говорить із президентом

16:17

Як правильно розвести нашатирний спирт від попелиці: врятувати город від шкідників

15:57

"Макрон правий": у Британії підтримали ідею перекидання військ в Україну

15:43

"Після Великодня": у Повітряних силах заінтригували датою появи в Україні F-16

15:25

В Україні хочуть легалізувати ПВК: законопроєкт уже в Раді

15:18

"Мав би померти": відомий український письменник отримав поранення на фронті

15:16

Експерти закликали не косити газон ще протягом 2 місяців: в чому причина

Реклама
14:53

Усю колону розстріляли "касетами": ЗСУ "віджали" позиції у РФ на сході – Bild

14:49

Налетять дощ і гроза: які області на Великдень накриють опади

14:41

Навіть при +40 за Цельсієм: чому хитрі німці не встановлюють кондиціонериВідео

14:25

Дочекалися: принц Вільям висловився про стан Кейт Міддлтон

14:19

Фото Каті Нікітіної за донат та нові пісні: що покаже "Вечірній Квартал" у свіжих епізодах

14:18

Рецепт старовинної паски 1863 року, яка виходить у всіх: покроковий рецепт від ведучої 1+1Відео

14:00

Від РЕБів до зарядних станцій: БФ "Центр соціальних проектів майбутнього" та City24 передали Силам оборони обладнання на суму понад 600 тисяч гривень новости компании

13:58

Ворог розширює плацдарм: РФ штурмує позиції ЗСУ на двох напрямках – Рьопке

13:56

Через 3 помилки можуть жовтіти зуби: стоматолог розповів секрети, які знають не всі

13:56

Документальна стрічка Алана Бадоєва та 1+1 Україна "Довга доба" вийде на NetflixВідео

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церкви
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиГарний манікюр
Персони
Кирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новини
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти