УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Що буде з курсом гривні до кінця 2024 року: названо три можливі сценарії

Анна Ярославська
7 жовтня 2023, 02:20
Найімовірніший варіант розвитку подій - помірна девальвація. Але партнери повинні профінансувати 2024 рік.

Курс долара, обмін валют
Є три сценарії динаміки курсу гривні до кінця 2024-го / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Курс долара в Україні до кінця наступного року коливатиметься в коридорі від 36,6 грн до 41-40 грн/дол. Саме цю позначку вважають справедливою в Мінфіні. При цьому є три сценарії динаміки курсу національної валюти до кінця 2024-го, пише Дзеркало тижня.

Сценарій 1. Невиправданий оптимізм

Згідно з таким варіантом розвитку подій, гривня залишається "надутою". Її курс не збігатиметься з фундаментальними показниками реальної економіки. В такому випадку безготівковий долар перебуватиме біля позначки 36,6 і поступово девальвує до курсу готівкового ринку, що склався на сьогоднішній день.

відео дня

Імовірність такого сценарію невелика - лише 5%. Він можливий, якщо транші від країн і організацій, що надають фінансову допомогу Україн, в наступному році будуть хоча б не меншими, ніж в нинішньому, а їхнє надходження буде регулярним і без затримок.

Сценарій 2. Помірна девальвація

Щоб програвся цей сценарій, 2024-й рік партнери України повинні профінансувати в більш-менш необхідних обсягах. А золотовалютні резерви, накопичені НБУ впродовж поточного року, повинні бути значними, і в разі перебоїв з надходженням твердої валюти послужать своєрідною валютною парасолькою.

Відбуватиметься поступова девальвація до рівня, який в уряді визнають бажаним, тобто понад 40-41 грн/дол за підсумками 2024 року. А золотовалютна парасолька забезпечить плавність сповзання курсу гривні без зайвих стресів для економіки країни.

Імовірність такого сценарію становить - 80%.

Сценарій 3. Неконтрольований обвал

Поряд з відносно спокійним контрольованим падінням курсу гривні під патронатом НБУ з деякою ймовірністю можливий і сценарій, який умовно можна назвати "фінансово катастрофічним", пише видання.

Зокрема, стурбованість викликають наступні обставини:

  • надзвичайні виклики воєнного часу;
  • посилення імпортозалежності економіки;
  • борги країни в наступному році досягнуть 110% від ВВП;
  • витрати держбюджету будуть удвічі перевищувати рівень доходів;
  • "вікна" для виведення капіталу закрити повністю нереально. Частина валюти, яка належить населенню і бізнесу, значною мірою осідає за кордоном.

"А значить, економічний фундамент країни буде слабким, а соціально-економічне становище населення — вразливим. До того ж наступний рік — це рік виборів в США і багатьох провідних країнах Європи. Геополітичні та геоекономічні ризики для фінансування України у "звичних" розмірах у передвиборчий та поствиборчий періоди будуть надзвичайно турбулентними. Тому ближче до другої половини 2024 року на валютному ринку країни можуть з'явитися хмари", - йдеться у повідомленні.

Імовірність такого розвитку подій автор статті оцінює в 15%.

Що буде з курсом доларів - прогнози

У Мінфіні дали прогноз на 2024 рік. Так, курс валют у 2024 році може різко зрости. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, в уряді передбачають на наступний рік курс 41,4 грн за долар.

Банківський сектор України готується до підвищення вартості готівкового долара, яке може відбутися вже в жовтні. Очікується, що в наступному місяці курс долара буде коливатися в діапазоні між 37,5 і 40 гривень, що перевищує поточні показники. Про це розповів начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лісовий.

Експерт Олексій Кущ розповів, що буде з курсом валют після війни - чи чекати різкого падіння гривні. Курс долара може вплинути на завершення війни, а також ситуація з відновленням економіки країни. На сьогодні давати прогнози з приводу ймовірного курсу долара після закінчення війни - це з розряду футурології.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
курс курс валют курс гривні курс долара новини України
Реклама

Головне за день

"Доця, зять, свати, куми - усі загинули": чоловік в Грозі втратив майже всю сім'ю

"Доця, зять, свати, куми - усі загинули": чоловік в Грозі втратив майже всю сім'ю

23:13 Україна
У сім'ях по 2-5 загиблих: в Грозі риють могили і готуються до масових поховань

У сім'ях по 2-5 загиблих: в Грозі риють могили і готуються до масових поховань

21:58 Україна
Два найважливіші питання: Зеленський провів засідання Ставки

Два найважливіші питання: Зеленський провів засідання Ставки

20:59 Україна
Всі головні новини

Останні новини

02:50

Новий виклик для Сил оборони: у ЗСУ повідомили про вплив холоду на бойові дії

02:20

Що буде з курсом гривні до кінця 2024 року: названо три можливі сценарії

01:35

Експерт пояснив, чи загрожує країнам Європи прихід до влади проросійських сил

00:33

"Coca-Cola купує українських дітей на органи": в РФ видали нереальну маячню

00:20

Як смачно засолити сало, щоб було м'яке: ви будете здивовані смаком

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

00:11

У критичному стані: українського музиканта поранили на війні

06 жовтня, п'ятниця
23:27

Померла мати скандального дуету Anna Maria, яка отримала медаль "за повернення Криму" Росії

23:13

"Доця, зять, свати, куми - усі загинули": чоловік в Грозі втратив майже всю сім'юФото

22:52

"Жирні" фото: Дженніфер Лопес з чоловіком "підловили" на парковці за "забороненим"

Реклама
22:14

"Поки не одумаються": у Криму "грізно покарали" США і висунули їм "ультиматум"Відео

21:58

У сім'ях по 2-5 загиблих: в Грозі риють могили і готуються до масових похованьФото

21:12

Енергосистема України ослаблена, відновити стійкість не вдалося - Reuters

20:59

Два найважливіші питання: Зеленський провів засідання Ставки

20:58

Росіяни наступали на 6 напрямках: ЗСУ дали потужну відповідь окупантам

20:01

"Дружній вогонь": російська ППО збила ще один власний літак в околицях Маріуполя

19:58

Пригожин і ПВК Вагнер готували у Молдові переворот: Санду розповіла деталі

19:30

Вдарить +3 і увірветься лютий вітер: синоптики оголосили штормове попередження

19:10

Російські пропагандисти починають істерично відповідати за удар по ХарковуПогляд

18:59

В ЄС розкрили, чи готова енергосистема України "пережити" зиму - Reuters

18:58

Одні воюють, інші - вночі п'ють: в Україні хочуть карати за нічні вечірки

Реклама
18:45

"Це може вас убити": експерт повідомила про небезпечні лайфхаки з опаленням

18:26

Кабачки по-корейськи на зиму: шалено смачний рецепт Євгена Клопотенка

18:22

У Кремлі цинічно відреагували на жорстокий удар РФ по цивільних у селі Гроза

18:20

Гороскоп на жовтень-2023 для всіх від Влада Росса: на які знаки обрушиться удачаЕксклюзив

18:10

Допомагали депутатам уникнути мобілізації: ДБР викрило зухвалу схемуФото

18:06

Що робитимуть, якщо в Україні довго не буде світла: у МВС розкрили плани

17:58

Міс Москва попалася на контрабанді в аеропорту

17:27

Що не можна надягати 8 жовтня, щоб не було біди: прикмети і заборони дня

17:23

Війська РФ охопив страх прориву ЗСУ: Британія дізналася про дії ворога біля Токмака

17:17

Байден планує у листопаді зустрітись із лідером Китаю у США, щоб "подружитись" - WP

17:14

"Поводиться абсолютно правильно": Лукашенко несподівано "прогнувся" перед Зеленським

16:55

Буде дуже непросто: три знаки зодіаку в жовтні очікують труднощі

16:53

Забороняє навіть дивитися на фотографії: колишня Ілона Маска подає на нього до суду через опіку над дітьми

16:48

В який день не можна позичати гроші: можна залишитись бідним

16:45

У ТЦК розповіли, що не можна робити військкомам під час вручення повісток

16:40

Допомога від США буде: ЗМІ повідомили про "план Б" для України

16:29

Вдарять заморозки і випаде перший сніг: погода в Україні на вихідні

16:18

Чим небезпечний лавровий лист: дивовижні відомості про копійчану приправуВідео

16:12

Зрадниця Байрак змінила ім'я і прізвище, щоб знімати кіно в терористичній Росії

15:58

РФ готує нові масовані удари: українців попередили, чим битиме ворог

Реклама
15:53

Яке сьогодні свято 7 жовтня: кого потрібно привітати в цей день

15:25

Верховна Рада внесла зміни до бюджету-2023: куди спрямують понад 300 млрд грн

15:10

Жертв може бути більше: ідентифікація тіл після обстрілу села Гроза триває

15:08

Що буде, якщо проковтнути жуйку: лікарі відповіли, в якому випадку потрібно викликати швидку

14:59

Зачистили позиції та "покришили" росіян: ЗСУ штурмом взяли укріплення РФ на півдніВідео

14:41

Розраховувати не варто: які знаки зодіаку чоловіків найбільш безвідповідальні

14:26

Шольц сильно не хоче постачати ракету Taurus в Україну - Politico

14:25

"Кілька тисяч солдатів в полон": експерт повідомив про гарні новини з Півдня

14:16

Спецназ ГУР проводив операції в Судані проти ПВК Вагнер: ЗМІ показали кадриВідео

13:40

"Поховали все село": у Грозі розповіли про моторошні наслідки ракетного удару РФФото

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти