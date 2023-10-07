Що буде з курсом гривні до кінця 2024 року: названо три можливі сценарії

Найімовірніший варіант розвитку подій - помірна девальвація. Але партнери повинні профінансувати 2024 рік.

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Є три сценарії динаміки курсу гривні до кінця 2024-го / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Курс долара в Україні до кінця наступного року коливатиметься в коридорі від 36,6 грн до 41-40 грн/дол. Саме цю позначку вважають справедливою в Мінфіні. При цьому є три сценарії динаміки курсу національної валюти до кінця 2024-го, пише Дзеркало тижня.

Сценарій 1. Невиправданий оптимізм

Згідно з таким варіантом розвитку подій, гривня залишається "надутою". Її курс не збігатиметься з фундаментальними показниками реальної економіки. В такому випадку безготівковий долар перебуватиме біля позначки 36,6 і поступово девальвує до курсу готівкового ринку, що склався на сьогоднішній день.

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Імовірність такого сценарію невелика - лише 5%. Він можливий, якщо транші від країн і організацій, що надають фінансову допомогу Україн, в наступному році будуть хоча б не меншими, ніж в нинішньому, а їхнє надходження буде регулярним і без затримок.

Сценарій 2. Помірна девальвація

Щоб програвся цей сценарій, 2024-й рік партнери України повинні профінансувати в більш-менш необхідних обсягах. А золотовалютні резерви, накопичені НБУ впродовж поточного року, повинні бути значними, і в разі перебоїв з надходженням твердої валюти послужать своєрідною валютною парасолькою.

Відбуватиметься поступова девальвація до рівня, який в уряді визнають бажаним, тобто понад 40-41 грн/дол за підсумками 2024 року. А золотовалютна парасолька забезпечить плавність сповзання курсу гривні без зайвих стресів для економіки країни.

Імовірність такого сценарію становить - 80%.

Сценарій 3. Неконтрольований обвал

Поряд з відносно спокійним контрольованим падінням курсу гривні під патронатом НБУ з деякою ймовірністю можливий і сценарій, який умовно можна назвати "фінансово катастрофічним", пише видання.

Зокрема, стурбованість викликають наступні обставини:

надзвичайні виклики воєнного часу;

посилення імпортозалежності економіки;

борги країни в наступному році досягнуть 110% від ВВП;

витрати держбюджету будуть удвічі перевищувати рівень доходів;

"вікна" для виведення капіталу закрити повністю нереально. Частина валюти, яка належить населенню і бізнесу, значною мірою осідає за кордоном.

"А значить, економічний фундамент країни буде слабким, а соціально-економічне становище населення — вразливим. До того ж наступний рік — це рік виборів в США і багатьох провідних країнах Європи. Геополітичні та геоекономічні ризики для фінансування України у "звичних" розмірах у передвиборчий та поствиборчий періоди будуть надзвичайно турбулентними. Тому ближче до другої половини 2024 року на валютному ринку країни можуть з'явитися хмари", - йдеться у повідомленні.

Імовірність такого розвитку подій автор статті оцінює в 15%.

Що буде з курсом доларів - прогнози

У Мінфіні дали прогноз на 2024 рік. Так, курс валют у 2024 році може різко зрости. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, в уряді передбачають на наступний рік курс 41,4 грн за долар.

Банківський сектор України готується до підвищення вартості готівкового долара, яке може відбутися вже в жовтні. Очікується, що в наступному місяці курс долара буде коливатися в діапазоні між 37,5 і 40 гривень, що перевищує поточні показники. Про це розповів начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лісовий.

Експерт Олексій Кущ розповів, що буде з курсом валют після війни - чи чекати різкого падіння гривні. Курс долара може вплинути на завершення війни, а також ситуація з відновленням економіки країни. На сьогодні давати прогнози з приводу ймовірного курсу долара після закінчення війни - це з розряду футурології.

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