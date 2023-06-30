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Курс долара після війни: чи чекати на різке падіння гривні – прогноз експерта

Олексій Тесля
30 червня 2023, 09:51 оновлено 30 червня, 09:58
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Курс долара залежатиме від формату завершення війни, впевнений Олексій Кущ.
долар, обмін валют
Експерт спрогнозував курс долара після війни / Колаж фото УНІАН, ua.depositphotos.com

Імовірний курс долара після закінчення війни поки складно спрогнозувати, заявив економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ.

За його словами, співвідношення національної валюти до американського долара після закінчення війни буде залежати відразу від декількох факторів. Таку думку аналітик висловив у коментарі ТСН.

Серед іншого, він звернув увагу на те, що на курс долара може вплинути формат завершення війни, а також ситуація з відновленням економіки країни.

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На сьогодні давати прогнози з приводу ймовірного курсу долара після закінчення війни - це з розряду футурології, вважає аналітик.

"Все залежатиме від формату завершення війни та формату відновлення. Якщо нам будуть надходити значні кошти від наших західних партнерів на відновлення, і це будуть дійсно ті цифри, які ми просимо в Лугано або Лондоні, тоді гривня буде навіть посилюватися, тому що буде дуже сильний приплив валюти в країну", – пояснив він.

При цьому Кущ додав, що якщо формат відновлення буде слабкий, тобто Україні будуть давати кошти тільки на покриття внутрішніх бюджетних дефіцитів, тоді гривня буде залишатися стабільною, але не буде настільки істотного зміцнення національної валюти.

Хто такий Олексій Кущ?

Олексій Кущ - фінансовий аналітик, економічний експерт. Живе у Києві, працює в Аналітичному центрі "Об'єднана Україна". Автор аналітичних публікацій, активно веде блог на своїй сторінці у Facebook. Колишній радник президента Асоціації українських банків.

Прогноз курсу долара:

Про те, що курс долара в Україні найближчим часом буде стабільним, навіть якщо несподівано зміниться обстановка на фронтах україно-російської війни, раніше повідомив аналітик Олексій Козирєв.

За його словами, головним фактором, від якого залежить гривня, залишається фінансова допомога українських партнерів.

Нагадаємо, раніше експерти фінансового ринку повідомляли, що курс долара в Україні може рекордно підскочити. А причиною називають ймовірну активізацію бойових дій та нові удари російських окупантів по Україні. Зокрема, таку думку висловив аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. Експерт не виключив, що різке підвищення долара по відношенню до гривні може носити спекулятивний характер.

Також раніше повідомлялося про те, що курс долара в Україні міг би вже стати тризначним. Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.

Більше новин:

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