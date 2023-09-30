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Пенсії в Україні у 2024-му масштабно перерахують по-новому: скільки отримають пенсіонери

Дмитро Відоменко
30 вересня 2023, 09:33 оновлено 30 вересня, 09:43
В Україні у 2024-му перерахують пенсії за новими правилами. При цьому в середньому українці зможуть отримувати на 500 грн більше в наступному році.
пенсії, пенсіонер
Як будуть за новими правилами "осучаснювати" пенсії, в Кабміні поки ніхто не говорить / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні у 2024 році проведуть перерахунок пенсій за новими правилами (при цьому в середньому українці зможуть отримувати на 500 грн). Про це йдеться в матеріалі "Обозрєватєль".

На сьогоднішній день останній раз масштабне осучаснення пенсій в Україні проходило в 2017 року. Тоді, каже колишній міністр соцполітики Андрій Рева, який і проводив той процес, у формулі розрахунку пенсій замість застарілої зарплати всім встановили на той момент сучасний показник зарплати в 3764 грн (відповідно до закону, враховується середня зарплата за три роки)

Це, каже чиновник, і призвело до різкого підвищення пенсій у абсолютної більшості українських пенсіонерів. Замість осучаснення пенсій в Україні проводять щорічну індексацію. Її розмір підраховують як сукупність від половини торішньої інфляції і 50% від середнього за три роки зростання зарплат. І вже на отриманий відсоток збільшують зарплату, яка порахована у формулі розрахунку пенсій.

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Як будуть за новими правилами "осучаснювати" пенсії, в Кабміні поки ніхто не говорить. На даний момент міністр соцполітики Оксана Жолнович анонсувала введення балів і пояснила: якщо пенсіонер отримував середню зарплату, то це буде вважатися як 10 балів, а якщо більше – 11 балів.

"У нас і зараз у формулі є коефіцієнт заробітної плати. Якщо зарплата дорівнює середній, це коефіцієнт 1, а якщо, наприклад, на 10% вище, то це коефіцієнт 1,1. Вони не знають дробу і будуть бали використовувати?", - сказав Рева.

Пенсія в Україні

Нагадаємо, що в Україні підвищать пенсії на 2,3 тисячі грн. В Україні з 1 січня 2024 року значно збільшиться максимальна пенсія. Її розмір становитиме 23 610 грн, що на 2 680 грн більше, ніж у 2023-му.

Кабмін затвердив проєкт бюджету на 2024-й. Кабінет Міністрів закінчив процес розробки держбюджету України на 2024 роки до першого читання в Раді, повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Чиновники пояснили, хто під загрозою - чи багато українців ризикують втратити пенсію. Повноцінну виплату пенсій можуть принципово зупинити, якщо українець не використовує свій банківський рахунок більше 6 місяців.

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пенсії пенсіонери Андрій Рева
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