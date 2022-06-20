Що буде з доларом: експерт розповів, чи варто бігти стрімголов за валютою

Експерт розповів, чи варто бігти стрімголов за валютою / колаж УНІАН

Курс валют - валютний ринок в Україні все ще штормить. По-перше, через російську військову агресію проти України Нацбанк "заморозив" курс долара на показнику 29,25 гривні, по-друге – ситуація з доларом і євро на "чорному ринку", в обмінниках і в банках змінюється мало не щогодини. Спеціаліст організації "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак дав коментар порталу "Сьогодні" з приводу того, що буде з курсом долара з 20 по 26 червня.

1. Сезонний фактор

Влітку точно не зростатиме попит на купівлю валюти в Україні. З червня по кінець серпня головні набувачі валюти в країні - державні банки та їх клієнтура, великі держкорпорації, які забезпечують потреби ЗСУ. Крім того, окремі банки, що працюють з великими імпортерами енергії і продовольства, говорить експерт.

2. Візит осені

"Майбутня осінь точно стане помітним тригером - всі чекатимуть обвалення курсу гривні. Адже Нацбанк, дуже навіть ймовірно, саме восени скасує "заморожений" курс на рівні 29,25 гривні за долар", – сказав Орищак.

Причому акуратно і повільно курси долара і євро точно не будуть скакати. А підскочать різко. Дуже навіть не дарма НБУ банкам дозволив продавати валюту за своїми курсами, говорить фахівець.

3. Нацбанк почне масово друкувати гривні

Оскільки зараз діє заборона на виведення грошей з країни, то запуск грошового друкарського верстата в Україні не принесе небезпек для гривні і не викличе інфляцію.

"Українці можуть відчувати безвихідь і розуміти: навіть якщо курс підскочить в Україні – у них не вийде обміняти свої долари за вищим курсом. Тобто - люди будуть акуратно і поступово витрачати власні запаси", - підсумував аналітик.

читайте такожУкраїнцям дозволили продавати валюту: який курс долара

Нагадаємо, раніше представник начальницького складу НБУ Катерина Рожкова стверджувала - що національний регулятор фінансів вже скоро від твердо зафіксованого курсу гривні до долара (зараз він "заморожений" для корпорацій, які працюють на експорт і компаній, які працюють на імпорт).

Далі, відомий український фінансовий аналітик Олексій Кущ окремо говорив - є небезпека, що незабаром курс долара до гривні може зрости приблизно на 15%. Тобто, вже на початку осені-2022 за 1 долар українцям необхідно буде платити близько 40 гривень.

"Це [зміцнення курсу гривні - Главред], як не парадоксально, і неймовірно зараз, і не потрібно. Оскільки, коли ми почнемо відновлення економіки, то відразу збільшиться попит на імпортні товари. Спочатку - на технологічні та інвестиційні. Потім - необхідно в обов'язковому порядку підтримувати власні компанії, які відправляють свої товари за кордон на експорт. Ось для цього і варто проводити локальну і плавну девальвацію гривні", – підсумував Кущ.

Інші новини: