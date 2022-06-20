УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Що буде з доларом: експерт розповів, чи варто бігти стрімголов за валютою

20 червня 2022, 21:00

За словами експерта, є як мінімум три абсолютно спеціальних і особливих фактора, які приведуть до коливань курсу долара стосовно гривні.

курс валют
Експерт розповів, чи варто бігти стрімголов за валютою / колаж УНІАН

Курс валют - валютний ринок в Україні все ще штормить. По-перше, через російську військову агресію проти України Нацбанк "заморозив" курс долара на показнику 29,25 гривні, по-друге – ситуація з доларом і євро на "чорному ринку", в обмінниках і в банках змінюється мало не щогодини. Спеціаліст організації "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак дав коментар порталу "Сьогодні" з приводу того, що буде з курсом долара з 20 по 26 червня.

1. Сезонний фактор

Влітку точно не зростатиме попит на купівлю валюти в Україні. З червня по кінець серпня головні набувачі валюти в країні - державні банки та їх клієнтура, великі держкорпорації, які забезпечують потреби ЗСУ. Крім того, окремі банки, що працюють з великими імпортерами енергії і продовольства, говорить експерт.

2. Візит осені

"Майбутня осінь точно стане помітним тригером - всі чекатимуть обвалення курсу гривні. Адже Нацбанк, дуже навіть ймовірно, саме восени скасує "заморожений" курс на рівні 29,25 гривні за долар", – сказав Орищак.

Причому акуратно і повільно курси долара і євро точно не будуть скакати. А підскочать різко. Дуже навіть не дарма НБУ банкам дозволив продавати валюту за своїми курсами, говорить фахівець.

3. Нацбанк почне масово друкувати гривні

Оскільки зараз діє заборона на виведення грошей з країни, то запуск грошового друкарського верстата в Україні не принесе небезпек для гривні і не викличе інфляцію.

"Українці можуть відчувати безвихідь і розуміти: навіть якщо курс підскочить в Україні – у них не вийде обміняти свої долари за вищим курсом. Тобто - люди будуть акуратно і поступово витрачати власні запаси", - підсумував аналітик.

читайте такожУкраїнцям дозволили продавати валюту: який курс долара

Нагадаємо, раніше представник начальницького складу НБУ Катерина Рожкова стверджувала - що національний регулятор фінансів вже скоро від твердо зафіксованого курсу гривні до долара (зараз він "заморожений" для корпорацій, які працюють на експорт і компаній, які працюють на імпорт).

Далі, відомий український фінансовий аналітик Олексій Кущ окремо говорив - є небезпека, що незабаром курс долара до гривні може зрости приблизно на 15%. Тобто, вже на початку осені-2022 за 1 долар українцям необхідно буде платити близько 40 гривень.

"Це [зміцнення курсу гривні - Главред], як не парадоксально, і неймовірно зараз, і не потрібно. Оскільки, коли ми почнемо відновлення економіки, то відразу збільшиться попит на імпортні товари. Спочатку - на технологічні та інвестиційні. Потім - необхідно в обов'язковому порядку підтримувати власні компанії, які відправляють свої товари за кордон на експорт. Ось для цього і варто проводити локальну і плавну девальвацію гривні", – підсумував Кущ.

Інші новини:

Автор: Єгор Бунін
курс валют курс долара новини України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

22:31

Потужний удар ЗСУ на сході: сотню окупантів "покришили" разом з технікою

22:23

Російський режисер заявив, що Валюха зі "Сватів" підтримала Росію

22:09

Готові до будь-якого сценарію: війська РФ посилили обстріли Харківщини, є жертвиВідео

21:54

Місто видно в приціли: у Зеленського назвали головну умову звільнення ХерсонаВідео

21:32

Втрати ЗСУ за час війни близько 10 тисяч убитими - АрестовичВідео

Реклама
21:19

Зеленський зустрівся з легендарним голлівудським коміком Беном СтіллеромВідео

21:11

"Іскра демократії": Шольц розповів, чого найбільше боїться ПутінВідео

21:00

Що буде з доларом: експерт розповів, чи варто бігти стрімголов за валютоюВідео

20:52

Чи правда щавель рятує від раку і чи можна його їсти багато - дослідження

20:46

Лікарні та морги переповнені: втрати окупантів на Луганщині зашкалюють – ГайдайВідео

20:42

ЄС на тижні оголосить про пакет допомоги Україні на 9 млрд євро - BloombergВідео

20:31

Не Кацурін: Надя Дорофєєва засвітила загадкового бойфренда на романтичному фото

20:28

Телебачення Торонто. Знищити Україну в хорошому сенсі: що не так з російськими лібералами?Відеоблоги

20:14

Експерт-міжнародник пояснила, чому Європа не дає Україні великі партії важкої зброїВідео

20:02

Байден відверто висловився щодо перспектив вступу України до ЄСВідео

19:59

"Визнайте кордони": Черновецький нарвався на підозру зашкваром з "ЛДНР"

19:54

Як московського царя тримали в полоні на Західній Україні: таємниці палацу у Жовкві

19:54

Чому Лукашенко вже втратив можливість для нападу на УкраїнуПогляд

19:32

Заборона російської музики в Україні: в РНБО відповіли на запитання

19:31

Окупанти отримали по зубах на двох напрямках: ЗСУ відбили ворожий штурмВідео

Реклама
19:31

Анна Богдан після розриву з холостяком кардинально змінила імідж

19:23

У МВС назвали три причини, чому не потрібно панікувати через можливе вторгнення БілорусіВідео

19:15

"Душевна хвороба": Гребенщиков гнівно висловився щодо приналежності Криму і ДонбасуВідео

19:12

Напала на Україну, а тепер погрожує Литві: Кулеба розніс Росію через блокаду КалінінградаВідео

19:06

Євген Кошовий не стримав сліз: дружина коміка показала відео з його старшою донькоюВідео

18:57

Атака на Харків і захоплення Слов'янська: Зеленський розкрив новий напрямок удару РФВідео

18:52

"Покажу, звідки на Україну готували напад": Арестович спародіював Лукашенка і оцінив загрозу атаки БілорусіВідео

18:45

Потужний ракетний удар по півдню України: окупанти випустили 14 ракет за три годиниФото

18:45

Зеленський висловився, як вплинула війна в Україні на жителів Африки

18:42

Масове дезертирство на Харківщині: сотні окупантів РФ втекли з позиційВідео

18:18

Українці дають бій окупації Росії: плани Путіна щодо "референдумів" та анексії терплять крахВідео

18:15

Рогата месниця: під Запоріжжям коза підірвала розтяжки і поранила групу окупантів

18:06

Ризик втрачених можливостей, або Що може отримати Україна у разі входу до складу ЄСПогляд

17:56

Зеленський побував на фронті та відвідав Лисичанськ: у Слузі народу показали фотоВідео

17:54

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 21 червня: Терезам - інтрижка, Скорпіонам - нагорода, Козерогам - пліткиВідео

17:46

Спадкоємець Путіна з Кабаєвою не отримає швейцарського паспорта - ЗМІВідео

17:41

Найсмачніший джем на зиму з 2 інгредієнтів: дуже простий і швидкий рецепт

17:36

Юрій Горбунов показав рідкісне фото синів від Каті Осадчої

17:28

Загроза нападу з Білорусі та Придністров'я: у Міноборони дали оцінку сценаріямВідео

17:17

"Грім і полум'я": на Харківщині ЗСУ знищили командний пункт спецзагону РФВідео

Реклама
16:54

"Кінець буде сумний": в РФ пригрозили Україні ударами у відповідь на обстріл "вишок Бойка"Відео

16:52

Важке дитинство: психолог пояснила, чому Басков, Тарзан і Газманов підтримали війну в УкраїніВідео

16:34

У Німеччині вперше конфіскували майно російського депутата: подробиціВідео

16:31

Ракетний удар РФ по Дніпропетровщині: стало відомо про нові жертвиВідео

16:28

"Пропозиція була в ліжку": переможниця "Холостяка" виходить заміжВідео

16:21

Армія України майже дійшла до кордону з РФ, тому окупанти посилили обстріли Харкова – МіноборониВідео

16:17

Крах євразійського карткового будиночка: від Росії побігли всі, навіть традиційні союзникиПогляд

16:10

Під Луцьком військовий підірвався на гранаті, яка випала з кишені

16:06

Батько загинув під Дебальцевим, син - під Сєвєродонецьком: героїчна історія родини Завірюхіних

15:59

В окупованому Донецьку прогриміли вибухи: горить склад боєприпасівФотоВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти