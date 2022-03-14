Долар за 45, а євро майже 50 грн: яким буде курс валют після війни з Росією

Експерти не готові давати впевнених прогнозів щодо курсу долара після війни / УНІАН

Українці після військового нападу Росія стикаються з проблемами обміну гривень на долари або євро. Пропозиції обмінників невигідні. Наразі курс долара встановлено на рівні 29,25 грн, а євро 33,17 грн. Згідно з прогнозами експертів, після завершення бойових дій долар буде в межах 32,5-45 грн, а євро від 35,43 до 49,95 грн.

РБК-Україна повідомляє, що з моменту початку бойових дій курс валют зафіксовано на рівні 24 лютого: за один долар потрібно заплатити 29,25 гривень, а за євро – 33,17 грн.

Втім через зупинку торгів на міжбанку і неможливість офіційно купити валюту, в обмінних пунктах долар продають/купують по 32-37 грн, а євро - 36-42 грн (Ціна залежить від специфіки регіону і його близькості до кордонів країн Європи).

Курс валют в Україні після війни

У Національній банку заявили, що як тільки військові дії завершаться, регулятор в найкоротші терміни повернеться до політики плаваючого освіти курсу.

На думку голови НБУ Кирила Шевченка, зробити прогноз щодо того, яким буде курс після війни, неможливо.

"Але можу підтвердити, що після нормалізації ситуації повноцінну роботу валютного ринку буде відновлено в найкоротші терміни", - сказав він і уточнив, що обмеження, які були запущені на період воєнного часу, скасують.

Як вважають фінансові аналітики ресурсу Мінфін, в перший повоєнний час долар буде в межах 32,5-45 гривень, а євро від 35,43 до 49,95 грн.

Втім, вони слідом за Шевченком підкреслюють, що прогнозувати курс дуже складно, тому що показники залежатимуть від великої кількості факторів.