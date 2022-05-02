Валютна пастка: що відомо про "чорний" курс долара

/ УНІАН

В Україні "чорний ринок" валют активно пропонує долар, щоправда, за курсом, далеким від офіційного.

Як пише Сьогодні з посиланням на ресурс Курс України, середній курс продажу долара на чорному ринку склав 33,58 грн/дол, а курс купівлі – 33,18 грн/дол.

Відзначається, що мінімальний курс продажу коливається близько 33,49 грн/дол, а найвищий курс серед пропозицій – 33,59 грн/дол.

Як розповів аналітик Roboforex Андрій Гойлов, Кабмін зможе орієнтуватися на зовнішні надходження, не зловживаючи емісією гривні. Останнє сприятливо відіб'ється на її курсі в довгостроковій перспективі.

За словами експерта, обсяги "надрукованої" гривні досягли 80 млрд - на цю суму зросли портфелі НБУ до ОВДП. На минулих розміщеннях" військових " облігацій до держбюджету було залучено понад 50 млрд.грн.

"На майбутніх аукціонах очікується участь нерезидентів, так як НБУ спростив їм доступ до даних паперів. Це стане сильним позитивним сигналом для економіки України. Всього за рахунок "військових" ОВДП Мінфін планує отримати до 400 млрд грн", - сказав Гойлов.

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Нагадаємо, за прогнозом фінансових аналітиків, в перший повоєнний час долар буде в межах 32,5-45 гривень, а євро від 35,43 до 49,95 грн.

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