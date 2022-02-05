Долар йде в "круте піке": українцям розповіли, як зміниться курс валют в найближчий тиждень

В Україні очікується зміцнення національної валюти / УНІАН

Курс долара в Україні, який не так давно піднявся до семирічного максимуму, може знизитися з 28,3 до 27,7 грн/$ вже через тиждень.

Аналітики кажуть, що учасники ринку вже адаптувалися до новин про можливу військову ескалацію з боку Росії, пише Оглядач.

"На найближчий тиждень у разі відсутності нових загострень з РФ ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку буде торгуватися через тиждень поблизу 27,7 грн. Готівковий долар в банках буде торгуватися по 27,6 / 27,8 грн", – вважає старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

Згідно з прогнозом аналітика RoboForex Андрія Гойлова, гривня зміцниться до рівні 28,15 за долар.

"Ймовірно, що наступного тижня гривня щодо долара США зміцниться до рівня 28,15. Єдина європейська валюта з високою часткою ймовірності ослабне до позначки 31,85", – прогнозує експерт.

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